Предварительный обзор ASUS Chromebook C425. Еще один хромбук

Характеристики

Уже завтра начинается учебный процесс и многие пользователи думают о том, какой бы ноутбук себе приобрести, чтобы наслаждаться учебой, получать удовольствие и работать с комфортом. Мы сегодня расскажем вам о ноутбуке, который способен решить все эти проблемы и принести вам тьму удовольствия и радости за вполне вменяемые деньги.

Дизайн корпуса

За основу производительности ноутбука взят достаточно простенький процессор Intel Core m3-8100Y поколения Amber Lake Y, который отлично справляется с задачами для так называемой печатной машинки. То есть, монтировать видео или работать с каким-то таким контентом вы точно не сможете, так как процессор не располагает достаточной мощностью. У модели всего два вычислительных ядрах, которые функционируют на четырех потоках, с тактовой частотой 1,1 гигагерц в штатном режиме и 3,4 гигагерца в режиме повышенной нагрузки. То есть, особой мощности от него ждать не стоит, но с базовыми вещами процессор точно справится. Про дискретную видеокарту тоже даже и речи не идет, здесь установлена интегрированная видеокарта Intel UHD 615. Для просмотра фильмов и картинок этого предостаточно, а больше от данного ноутбука никто и не просит. Модель базовая и создана для других целей.

Особенности

В плане внешнего вида нет абсолютно никаких вопросов — корпус выглядит стильно, у него нет ничего лишнего и это нам скорее нравится, чем нет. На фронтальной панели можно заметить дисплей в формате NanoEdge, то есть с минимальными рамками справа, слева и сверху. Не сказать, что они прямо миллиметровые, но смотрится достаточно современно и нет ощущения, что рамки слишком толстые. Хотя, нижняя рамка сантиметра три сразу в глаза бросается. Другая половинка ноутбука окрашена в серебристый цвет, там расположена клавиатура серебристого цвета с гравировкой, она немного утоплена в корпус и это позволяет складывать ноутбук без вреда экрану. Есть большая сенсорная панель, что позволяет не переживать о мышке — она вам попросту не нужна. Вопрос только в весе — 1,3 килограмма это достаточно тяжело для столь компактного ноутбука. Не всем это понравится.

Итог

Ноутбук не предназначен для тех, кто хотел получить флагманскую модель, так что и ярких особенностей здесь особо нет. У нас есть экран с диагональю 13,3 дюйма с разрешением 1920 на 1080 точек, который неплохо передает цветовую палитру, имеет приличные углы обзора и в целом шикарно себя показывает. Но, это не 2К и не 4К, так что особо хвалить тут и нечего. Оперативная память у ноутбука представлена 8 гигабайтами формата LPDDR3, то есть память далеко не самая новая. Не сказал бы, что это вызовет проблемы, но ставить третье поколение оперативной памяти в 2019 году — странно. Встроенная память представлена модулем eMMC на 64 гигабайта. Да, хранить фильмы на этом ноутбуке у вас точно не получится, а вот запускать приложения быстро — очень даже. Для хранения контента нужно купить внешний накопитель. Вот, собственно, и все интересные особенности продукта.

Главное преимущество данного ноутбука в его стоимости — всего за 500 долларов вы получаете полноценное решение, которое подойдет для учебы, для работы с текстами и браузером, для путешествий, для домашнего использования. Да, вы точно не сможете поиграть на этом ноутбуке в игры, не сможете монтировать видео или работать с профессиональным софтом под Windows, но все остальные задачи ноутбук решает отлично. В этом заключается серьезное преимущество продукта — он доступный и вполне пригоден для того, чтобы делать вашу жизнь проще.