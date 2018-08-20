Предварительный обзор ASUS E406MA. Работает без шума

Многие пользователи уверены, что ноутбук нужно покупать как полноценную замену настольному компьютеру. То есть, чтобы обязательно можно было монтировать видео, работать с тяжелыми фотографиями или играть в игрушки. Естественно, это не лучшее решение, так как игровой ноутбук стоит безумных денег, да и не всем это нужно. Для подавляющего большинства пользователей с головой хватит ноутбука ASUS E406MA, который работает максимально тихо и без лишнего шума, греется лишь немного и позволяет вам с большим удовольствием заниматься своими делами. Только представьте себе — ноутбук, который работает тише вашего смартфона. Думаю, одного этого преимущества уже достаточно, чтобы вы могли забыть о всех остальных решениях и занялись рассмотрением остальных сильных сторон новинки. Собственно, сегодня мы об этом и поговорим. Новинка интересная, тьму деталей нужно обсудить.

Характеристики

За производительность модели в базовой комплектации отвечает процессор Pentium Silver N5000. Это весьма неплохая модель, которая работает на четырех вычислительных ядрах с тактовой частотой 1,1 гигагерц в режиме простоя и 2,7 гигагерца в режиме нагрузки. Есть еще два варианта процессора — Celeron N4100 и Celeron N4000, они немного отличаются по характеристикам, но все подходят для работы с простеньким контентом. В базовой версии установлена встроенная видеокарта Intel UHD Graphics 605, а у двух других моделей предустановлен ускоритель Intel UHD Graphics 600. Не сказать, что платформы сильно отличаются в плане графики, но старшая модель дает вам чуть больше возможностей. Нужно отметить, что все процессоры потребляют мало энергии, соответственно и выделяют мало тепла. Это позволило отказаться от активного охлаждения в пользу пассивного. Из-за этого ноутбук работает бесшумно.

Далее, разработчик предоставляет вам возможность выбрать один из двух объемов оперативной памяти — 2 или 4 гигабайта. Стоит отметить, что двух гигабайт все же мало для современного устройства, даже браузер иногда занимает всю эту память. Так что настоятельно советуем покупать именно 4 гигабайта ОЗУ. Встроенной памяти установлено 32, 64 или 128 гигабайт. Здесь тоже советую младшую версию не брать, лучше выбирайте 64 или 128 гигабайт. Потом можно докупить карту памяти или внешний накопитель для хранения фильмов, например. В принципе, начинка не топовая, но для работы и отдыха сгодится.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида ничего ультра-нового или удивительного обнаружить не удалось. На панели дисплея рамка сведена к минимуму, это выглядит весьма привлекательно, хотя сейчас буквально каждый ноутбук может похвастаться данным преимуществом. Под дисплеем расположен логотип ASUS, прямо как на MacBook. Клавиатура здесь черного цвета, с гравировкой белыми символами, немного утоплена в корпус. Выглядит довольно неплохо, на такой работать будет одно удовольствие. Очень понравилась сенсорная панель — она большая, можно забыть про мышку.

Итог

Стоимость такого ноутбука составляет 400 долларов. Это весьма доступно, учитывая, что большинство ноутбуков на рынке стоят от 800 долларов и выше. Конечно, это цена за базовую версию, но минимальный адекватный набор характеристик (4/64 ГБ) обойдется чуть-чуть дороже. Плюс добавьте сюда внешний накопитель на терабайт, чтобы не чувствовать себя ущемленным, и получается шикарное устройство за 500 долларов для работы с текстами, интернетом и почтой. Думаю, этого будет предостаточно, чтобы уделать конкурентов и порадовать потенциальных покупателей.