Предварительный обзор ASUS ROG GL504. Для современных геймеров

Рынок игровых ноутбуков довольно быстро развивается — еще пару лет назад мы даже не хотели говорить о доступных игровых решениях этого сегмента, а теперь производители показывают, что цены могут быть адекватными. Да и игровой ноутбук не обязательно только для развлечений использовать — можно на нем еще монтировать видео, работать с фото или чем-то еще. Вообщем, вариантов предостаточно для всех типов пользователей.

Характеристики

За основу производительности данного игрового ноутбука взят процессор Intel Core i7-8750H. Это модель поколения Coffee Lake-H, она работает на шести вычислительных ядрах с тактовой частотой 2,2 гигагерца в режиме штатной нагрузки. При повышенной нагрузке частота поднимается до 4,1 гигагерца. За графику этого ноутбука отвечает видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 с 8 гигабайтами встроенной памяти. То есть, здесь имеется приличный запас мощности как в плане процессора, так и в плане видеокарты, ведь для современных игр столько видеопамяти не нужно, даже для 4К разрешения. С другой стороны, у вас будет приличный запас на будущее, что тоже важно при покупке столь дорогого устройства. Оперативной памяти DDR4-2666 сюда можно поставить до 32 гигабайт. Получается очень мощная конфигурация даже по нынешним меркам компьютерного железа. И, конечно же, на таком ноутбуке вы точно сможете играть в любые современные проекты.

Дизайн корпуса

Сейчас подсветку добавляют абсолютно в любые устройства и компоненты компьютера — в процессор только пока что RGB не завезли, во всех остальных деталях ПК уже подсветка имеется. Здесь тоже с этим все довольно хорошо — клавиатура светится всеми цветами радуги, имеется подсветка по контуру корпуса, светится логотип на тыльной крышке устройства. Нельзя сказать, что это легкий и компактный ноутбук, у него довольно мощное железо и корпус из-за этого получился толстым и увесистым, но это не помешает его таскать в рюкзаке на работу или отдых. Все же, девайс выглядит очень привлекательно, он тоньше старых-добрых игровых ноутбуков, плюс производитель сюда поставил самые дорогие материалы из всех, что вообще можно найти на рынке. Отдельно стоит похвалить элементы декора, расположенные на панели клавиатуры и частично на рамке вокруг экрана устройства. Выглядит и правда интересно.

Бонусы

Стоит отметить, что производитель не поставил сюда 4К-матрицу. Диагональ дисплея составляет 15,6 дюймов, разрешение составляет 1920 на 1080 точек. Да, матрица IPS с широкими углами обзора и прочими преимуществами, имеется частота обновления в 144 Гц, время отклика неплохое, но это не 4К монитор. Соответственно, здесь при видеокарте GTX 1070 действительно можно получить необходимые 140+ FPS для раскрытия преимуществ монитора. Порадовал и встроенный накопитель — вы можете выбрать себе скоростной SSD для хранения игр, операционной системы или программ для обработки изображений и видео. И, что самое крутое, здесь просто тьма портов всевозможных, которые позволяют подключить ноутбук к чему-угодно.

Итог

Пока что стоимость модели и дату старта продаж никто не называет. Но, это довольно дорогое устройство будет, без всяких сомнений. процессор, видеокарта и встроенная память потянут на приличную сумму, плюс здесь очень крутой корпус, система охлаждения и так далее. Производитель умеет делать красивые и мощные ноутбуки для геймеров, так что если у вас есть ресурсы и вы хотите себе шикарный вариант устройства, то обязательно попробуйте это чудо. Выглядит стильно, начинка мощная, экран добротный. Что еще нужно?