Предварительный обзор ASUS ROG Strix LC 360. Лучшее, что есть на рынке

Помпа

На просторах интернета появилась информация о системе охлаждения ASUS ROG Strix LC 360, которая выглядит достаточно привлекательно и за свои деньги, вероятно, предоставит массу отличных характеристик. Давайте более подробно ознакомимся с данным устройством, чтобы вы могли понимать, стоит ли эта штуковина вашего внимания или нет. Хотя, если вы хотите крутую СЖО, то ничего интереснее данной модели вы точно не сможете найти. В этом заключается фишка новинки.

Характеристики

Довольно важным элементом жидкостной системы охлаждения является помпа — она не только гоняет возду по системе, но и отвечает за эстетический вид устройства. Конечно, еще лет пять назад это вообще никого не волновало и важен был сам факт наличия жидкостной системы охлаждения в компьютере, но сейчас пользователи совершенно иначе смотрят на вещи. И у ASUS ROG Strix LC 360 все очень даже хорошо с характеристиками помпы и дизайном корпуса. Помпа круглого формата, на верхней части расположен логотип, который отлично подсвечивается и выглядит довольно привлекательно. Вы, естественно, можете настроить характеристики подсветки, режимы и цвета, чтобы ваша система выглядела максимально эффектно. Для пользователей с прозрачной боковой панелью это невероятно важно, ведь вы часто будете смотреть на устройство и то, как оно освещает ваш компьютер.

Особенности

Данная модель построена в формате трех секций, то есть радиатор занимает сразу три секции при установке в компьютер. Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, вы получаете возможность поставить три вентилятора (они идут в комплекте) и лучше охлаждать радиатор. С другой, далеко не каждый компьютерный корпус подразумевает установку трех секций радиатора. Если у вас нет пространства для такой СЖО, то нужно посмотреть на более компактные варианты. Также в комплекте с системой идет комплект из трех вентиляторов, каждый из которых имеет диаметр в 120 миллиметров. Этого достаточно, чтобы охлаждать ребра радиатора и жидкость, которая перетекает через внутренние каналы. Минус вентиляторов только в том, что они не подсвечиваются и если вы хотите настоящую дискотеку внутри своего корпуса, то стоит позаботиться о дополнительных вентиляторах, у которых уже есть подсветка.

Итог

Производитель поставил достаточно продвинутые вентиляторы, которые умеют контролировать скорость вращения лопастей на частоте от 800 до 2500 оборотов в минуту. Стоит отметить, что на минимальных оборотах шума от вентиляторов вообще не слышно и вы можете совершенно спокойно играть в любимые игры или запускать программы для монтажа и не слышать шуршания в корпусе. Это громадный плюс. С другой стороны, если вы хотите получить максимум охлаждения и разогнать процессор до более высоких частот без проблем с перегревом, то стоит выставить 2500 оборотов в минуту. Шума будет гораздо больше, но зато вы получите отличное охлаждение. Уровень шума на максимальной скорости вращения составляет всего 29 дБ, что не очень то и много на самом деле. Плюс, не забывайте о настройках эффектов подсветки — их очень много и они смотрятся максимально привлекательно.К сожалению на данный момент информации о стоимости или дате релиза данной системы нет — производитель почему-то не сообщает данные об этом. Но, стоит понимать, что ASUS ROG Strix LC 360 является достаточно производительным решением с довольно интересным уникальным дизайном. Обычно за такого рода устройства просят много денег, ведь это не обычная модель, как мы все привыкли, а практически флагманский вариант.