Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG438Q. Шикарный игровой монитор

Характеристики

Довольно часто на рынок выходят мониторы, которые созданы специально для геймеров, ценящих качество изображения, большую диагональ и второстепенные технологии, которые помогают в шутерах или мультиплеерных проектах. Именно о таком решении мы сегодня и поговорим — компания ASUS выпустила очень достойное решение, которое выглядит крайне привлекательным на фоне конкурентов.

Дизайн корпуса

Главной особенностью ASUS ROG Strix XG438Q является диагональ экрана — 43 дюйма это вам не шутки. Лет пять назад мы покупали такие телевизоры для гостиных и думали, что этого предостаточно, чтобы смотреть фильмы в кругу семьи, а теперь вот пришло время для игровых мониторов аналогичной диагонали. Конечно, вы можете поставить монитор как на обычный рабочий стол и играть на расстоянии в метр, так и взять устройство в гостиную для игры в любимые шутеры на ПК или консолях. Разрешение при этом составляет 3840 на 2160 точек, то есть это полноценное 4К разрешение на громадной диагонали. Для ценителей современных технологий, которые играют в свежие релизы, это настоящий подарок — можно играть в шикарные проекты с отличным качеством изображения. Правда, стоит понимать, что для такого монитора нужно иметь и довольно мощную начинку компьютера, так как 4К разрешение не каждая система потянет.

Особенности

В плане внешнего вида у монитора тоже все достаточно хорошо — производитель отказался от ненужных дизайнерских решений и показал весьма достойное решение. На фронтальной панели монитора можно заметить только сам экран и тонкую рамку черного цвета, которая вообще не бросается в глаза. Это большой плюс, так как толстые рамки в последнее время уже начинают раздражать — особенно в решениях, которые явно стоят дороже бюджетного класса. На тыльной стороне у нас расположена достаточно красивая панель из черного пластика с привлекательными узорами, хотя это слабое преимущество, так как вы крайне редко будете видеть перед собой эту панель. Многие видят ее лишь раз, когда ставят монитор на стол. Дальше идет ножка, достаточно прочная, и V-образная подставка. Ничего удивительного в дизайне нет, но он весьма неплохо выглядит.

Итог

Несмотря на то, что монитор создавали специально для геймеров, а не для дизайнеров или фотографов, здесь установлена весьма неплохая VA матрица с хорошими углами обзора и отличной цветопередачей. Кроме того, яркость составляет 450 кд/м2, что гораздо больше, чем у большинства конкурентов с IPS матрицей. Можно будет играть даже в самый солнечный день с открытыми шторами, хотя так мало кто делает. Кроме того, контраст составляет 4000:1, что очень полезно в играх с темной палитрой — вы будете видеть гораздо больше деталей, чем обычные игроки, что не только позволяет получать больше удовольствия, но и предоставляет небольшое преимущество в шутерах. Странно, что производитель решил сделать монитор настолько качественным, ведь обычно игровые решения куда более простенькие в плане цветопередачи. Но, в любом случае, это плюс для потенциального покупателя.На текущий момент известно, что монитор на территории нашей страны будет продаваться за 82 тысячи рублей, так что это явно флагманское решение с достаточно высоким порогом входа. Далеко не каждый геймер может позволить себе настолько дорогой монитор, особенно если видеокарты топового уровня стоят примерно этих же денег. Вероятно, устройство нацелено на энтузиастов, которые очень уж хотят именно большую диагональ с качественной картинкой. Правда, цена даже при этих бонусах кажется завышенной.