Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG43VQ. Широкий формат

2019-11-11, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS ROG Strix XG43VQ; [5]
Давайте посмотрим на достаточно интересное решение со стороны компании ASUS, которая решила предложить нам весьма качественный продукт с интересными параметрами. Да, это не идеальный монитор, и у него своих недостатков тоже предостаточно, но давайте сначала посмотрим, что в нем хорошего. Все же интересных новинок в последнее время крайне мало.

Характеристики

Начнем с параметров монитора, так как они здесь наиболее интересные и привлекательные. Во-первых, диагональ дисплея составляет 43,4 дюйма, что достаточно много даже по современным меркам рынка. Вот только не стоит думать, что это такая же громадная диагональ, как на телевизоре, к примеру. Нет, соотношение сторон у монитора составляет 32:10, то есть это, фактически, два монитора по 27 дюймов, которые поставили рядом. На самом деле диагональ не очень уж и большая, просто по-горизонтали монитор растянут довольно сильно и это позволяет диагонали на бумаге казаться большой. Во-вторых, у монитора разрешение составляет 3840 на 1200 точек и многие почему-то решили, что это 4К разрешение. На самом деле это FullHD, просто в растянутом варианте. Плотности картинки как в 4К вы тут не получите даже близко, но в целом картинка приятная и претензий к ней нет вообще.

Дизайн корпуса

Стоит отметить, что в плане дизайна монитор ASUS ROG Strix XG43VQ от своих потенциальных конкурентов или от «собратьев» по линейке отличается очень слабо, я бы даже сказал почти ничем. Сами посудите — на фронтальной панели у нас опять минимальная рамка справа, слева и сверху, снизу же имеется довольно толстая панель с логотипом игровой линейки ROG. На тыльной стороне можно увидеть здоровенную панель из пластика, плюс крепление для ножки с логотипом компании и логотипом игровой линейки. Последний логотип даже светится, но вы этого, скорее всего, никогда не увидите, так как на тыльную сторону монитора мы смотрим раза два за всю жизнь. Стоит отметить, что сама ножка довольно прочная и позволяет вам гибко наклонять монитор для большего комфорта использования. Не сказать, что это прямо лучшее решение на рынке, но оно из лучших. Подставка выполнена в традиционном дизайне компании и занимает на столе минимум места.

Особенности

Начнем с того, что данный монитор может похвастаться изогнутой матрицей. Нельзя с уверенностью сказать, что это в современном мире кому-то нужно, но такой бонус есть и если вы много работаете за компьютером сразу с несколькими окнами, то, наверное, это вам чем-то поможет. Также производитель напомнил, что это все же игровой монитор и у него должны быть определенные преимущества. Здесь они представлены в контрастности 3000:1, 450 кд/м2, 120 Гц частоты обновления и откликом 1 мс. То есть, картинка довольно качественная, яркая, сочная и частота обновления высокая — можно спокойно играть в шутеры, например. Также есть поддержка технологии ASUS GamePlus, позволяющей выводить перекрестие прицела на экран или включать таймер, к примеру. Функция полезная, но это скорее бонус, чем нечто действительно важное.

Итог

На текущий момент у нас нет информации о стоимости данного продукта и говорить о том, стоит ли он своих денег, мы не можем. Однако если посмотреть на предыдущих релизы компании в этом же сегменте, то становится понятно, что монитор доступным точно не будет. Это достаточно дорогое удовольствие, которое выглядит стильно, работает круто и позволяет радоваться широкому формату, но, с другой стороны, у вас нет 4К-разрешения и некоторые действительно важных технологий, которые могли бы сделать монитор шикарным решением.

Комментарии и отзывы ASUS ROG Strix XG43VQ
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