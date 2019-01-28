Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG49VQ. Очень широкий монитор

В последнее время производители мониторов стали все чаще работать в направлении широкоформатных мониторов. Все дело в том, что подобные решения намного легче продвигать — попробуйте сейчас продать геймеру обычный монитор на 27 дюймов. На него либо никто не посмотрит даже, либо оставят на крайний случай. Игрокам хочется больше дюймов, больше пространства и возможностей, чтобы получать от любимых игр больше удовольствия и эмоций. Именно для таких пользователей был придуман монитор ASUS ROG Strix XG49VQ, который уже сейчас является лучшим в своем роде. У него огромная диагональ, отличный дизайн и характеристики. Цена, к сожалению, не может похвастаться такими уж фантастическими параметрами, но это уже совсем другой вопрос. Сейчас же давайте посмотрим на то, что умеет эта новинка и почему она пользуется таким небывалым спросом у игроков. Должна же быть причина, правда?

Характеристики

Начнем с того, что диагональ дисплея данного монитора составляет 49 дюймов. На «бумаге» это выглядит чем-то нереальным — телевизоры с такой диагональю с легкостью закрывают дыру в стене или окно, как на таком играть? Вот только у этого монитора широкий формат и 49 дюймов достигнуты благодаря громадной ширине дисплея — он вытянут по горизонтали. Фактически, это два монитора с диагональю 27 дюймов, которые поставили рядом и убрали рамки. Хотя звучит, конечно, очень круто — игровой монитор на 49 дюймов это вам не шутки. Для кого такое решение подойдет? Для фанатов симуляторов вроде гонок или полетов на самолетах, для ценителей современных одиночных игр и некоторых мультиплеерных шутеров. Далеко не все игры с таким вот форматом работают адекватно, так что нужно постоянно подбирать подходящее разрешение. Это не совсем комфортно, но выглядит картинка и правда интересно.

Соотношение сторон у данного монитора составляет 32:9 и разрешение достигает 3840 на 1080 точек. Кто-то даже может подумать, что это 4К разрешение, но на самом деле это обычное FullHD, просто по горизонтали растянутое. Картинка вполне неплохая, особенно если вы играете хотя бы с 40-50 сантиметров от экрана. Разработчики решили, что этого тоже мало и нужно матрицу еще и выгнуть. Собственно, это они и сделали — кривизна на уровне 1800R, то есть картинка немного выгнута. Смотрится интересно, но, как показала практика, смысла при такой диагонали в изогнутой матрице просто нет.

Дизайн корпуса

Дизайнеры компании ASUS понимают, что у них уже есть свой узнаваемый дизайн и ничего менять не нужно, просто дорабатывать и всё. Собственно, у этого монитора есть уже фирменная ножка, которая состоит из двух отдельных планок, образовавших V-образную подставку. Это обеспечивает максимальную устойчивость монитора, хотя он на рабочем столе занимает минимум пространства. На лицевой панели монитора ничего интересного нет — простенькая рамка, ничего лишнего, все внимание фокусируется именно на картинке. На тыльной стороне у нас красивая ножка, которая входит в корпус, но эту панель вы обычно не видите вовсе.

Итог

На текущий момент производитель отказывается называть стоимость продукта, что кажется весьма странным решением. Нужно понимать, что это очень интересный монитор и он действительно многих привлекает как своими параметрами, так и дизайном корпуса. Однако, производителю еще нужно профильтровать все отзывы геймеров после столь громкого анонса и потом уже назвать стоимость для нашего рынка. Для некоторых пользователей это будет идеальное решение на все случаи жизни. Хотя, в шутеры на нем я бы не играл, слишком уж сложно.