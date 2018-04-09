Предварительный обзор ASUS ROG Zephyrus M GM501. Очень тонкий девайс

Игровые ноутбуки продолжают развиваться, хотя абсолютно каждый второй аналитик прогнозировал смерть этому сегменту рынка. Пользователи продолжают покупать устройства для мобильного гейминга из любой точки мира, плюс такого рода ноутбуки активно используются для работы — монтировать видео или редактировать картинки удобно и с такого вот продукта. Вот только большинство продуктов на рынке не могли порадовать своего потенциального покупателя адекватной стоимостью и размерами. Если посмотреть на игровые ноутбуки, то вы заметите, что их стоимость сильно бьет по карману, а чтобы такое носить каждый день на работу, нужно иметь мощную спину и руки. Теперь представлен ноутбук ASUS ROG Zephyrus M GM501, который позволяет с комфортом играть, работать и вообще всеми делами заниматься. Думаю, вам такой продукт тоже понравится, так что давайте на него посмотрим более пристально.

Характеристики

За основу производительности устройства взят процессор поколения Intel Coffee Lake-H, точная модель — Core i7-8750H. Это довольно мощный вариант, который работает на шести вычислительных ядрах с тактовой частотой 2,4 гигагерца на 12 потоках обработки данных. В мощности и возможностях этого продукта не возникает никакого сомнения, как по мне. За графику нового устройства будет отвечать видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070, которую можно назвать оптимальным решением для современного игрового ноутбука. У этой карты 8 гигабайт собственной памяти, чего точно хватит на все ААА-игры, да и работать с видео или изображениями вы сможете с комфортом. Оперативной памяти сюда поставили 16 гигабайт, но у вас будет возможность расширить этот объем до 32 гигабайт, при том для этого даже не нужно будет общаться в сервисный центр, если я правильно понял. Это круто.

Дизайн корпуса

Очень понравился внешний вид ноутбука, хотя некоторые моменты воодушевляют даже без взгляда на новинку. Толщина устройства составляет 19,9 миллиметра! Да, этого хватило, чтобы во всех СМИ жужжали про «тоньше 20 миллиметров», но сам факт радует. Это тонкое и удобное для транспортировки устройство, которое выглядит очень круто. Клавиатура островного типа, довольно большая и удобная, на тыльной стороне панели размещен логотип компании, он светится и вообще выглядит круто. Тонкие грани, переходы, полностью черный цвет. Все это смотрится слишком хорошо, чтобы просто играть на нем в игры.

Бонусы

Начнем с памяти — сюда поставили модуль памяти M.2 NVMe x4 SSD на 256 гигабайт, у которого весьма высекая скорость работы. С этого накопителя можно легко запускать систему за пару секунд, игры и так далее. Помимо этого, компьютер оборудован накопителем Seagate FireCuda SSHD на 1 терабайт, который позволяет вам хранить личные данные в больших объемах, просто скорость будет немного ниже. Диагональ дисплея составляет 15,6 дюймов, разрешение достигает 1920 на 1080 точек, матрица IPS с 144 Гц сменой кадров. Вообщем, это шикарный вариант для игровых баталий.

Итог

Теперь про стоимость — устройство обойдется вам в 2200 долларов, это довольно большие деньги и действительно за них можно собрать очень крутой компьютер. Но никто не говорит, что он будет в разы мощнее этого варианта. Процессор здесь довольно дорогой, видеокарта тоже тянет на приличную сумму, добавьте сюда SSD на 256 гигабайт и терабайт памяти скоростной. Плюс дисплей, плюс корпус, плюс клавиатура с подсветкой и прочие мелочи. Не факт, что настольное решение будет сильнее за ту же сумму денег, а ведь это еще и игровой ноутбук, мобильный, легкий и удобный.