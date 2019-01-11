Предварительный обзор ASUS ROG Zephyrus S GX701. Крутой игровой ноутбук

В последнее время игровых ноутбуков стало очень много, даже слишком — буквально каждый день можно писать новость о том, что крупный бренд выпустил очередной свой геймерский лептоп. Конечно, я не буду спорить, что многим пользователям эта тема интересна, так как возможность приобрести игровой ноутбук и потом использовать его в любой точке мира многим понравится. Например, можно поехать в отпуск в другую страну и играть в гостиничном номере в Dota 2 на своем ноутбуке за пять тысяч долларов. Да и не будем забывать, что на подобных устройствах работать тоже можно — монтировать видео, работать с фотографиями, картинками и так далее. Думаю, если вы тоже интересуетесь данным сегментом устройств, то новый игровой ноутбук ASUS ROG Zephyrus S GX701 вам точно понравится. Он выглядит нереально круто и отличается от всего того, что вы видели на рынке в последнее время. Собственно, давайте смотреть.

Характеристики

Начинка у данного ноутбука действительно очень крутая — сюда поставили процессор Intel Core i7-8750H, который может справиться абсолютно с любыми задачами и требованиями пользователя, а роль графического ускорителя играет NVIDIA GeForce RTX 2080 в исполнении Max-Q. Получается громадная мощность в довольно компактном корпусе, который можно легко бросить себе в рюкзак и носить на работу или в поездки, что не может не радовать. В целом, сейчас много ноутбуков игрового типа получили видеокарту последнего поколения, но это не делает ноутбук менее впечатляющим. Только подумайте — мощность флагманской видеокарты у вас в ноутбуке! Думаю, проблем с производительностью в играх точно не возникнет, особенно если учитывать, что разрешение дисплея у данного ноутбука составляет 1920 на 1080 точек. С 4К может были бы проблемы, а так их нет и не будет.

Базовая версия ноутбука может похвастаться 8 гигабайтами оперативной памяти, что немного странно, ведь этого крайне мало современному игровому продукту. У вас будет возможность выбрать комплектацию вплоть до 24 гигабайт, чего уже точно хватит для комфортной игры. Хотя, опять же, почему не 32 гигабайта? Встроенная память реализована твердотельными накопителями — их здесь два и каждый можно установить объемом до 1 терабайта. Если вам нужно меньше, то вы всегда можете подобрать необходимый объем в любое время. Пространства для хранения личного контента должно хватить с головой, как мне кажется.

Дизайн корпуса

Начнем с главного отличия от конкурентов по рынку — здесь клавиатура перенесена в нижнюю часть корпуса, тогда как в верхней красуется логотип бренда. Если вы играете на столе, то это действительно удобнее — вам не нужно ложить руку на корпус ноутбука. С другой стороны, если вы решите набрать немного текста на коленях, то будет крайне некомфортно. Дисплей получил очень небольшие рамки справа, слева и сверху от корпуса, что позволило уменьшить его общие габариты. Корпус из металла с черным покрытием смотрится крайне привлекательно, сразу становится понятно, что это дорогой продукт.

Итог

Пока что производитель ничего не говорит о стоимости, хотя и так должно быть понятно, что это ноутбук не за тысячу долларов и даже не за две — он стоит дороже. Начинка здесь невероятно производительная и продавать ее будут з приличные деньги, которые энтузиасты готовы платить прямо сейчас. Поступит ноутбук в продажу в первой четверти этого года, так что можно смело начинать откладывать деньги, если вам подобные продукты интересны. Все же такая невероятная мощь в компактном корпусе поражает воображение, ведь еще лет пять назад о таком и не мечтали.