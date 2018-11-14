Предварительный обзор ASUS TUF Gaming GT501. Крутой геймерский корпус

2018-11-14, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS TUF Gaming GT501; [117]
Для подавляющего большинства пользователей корпус для компьютера не является чем-то важным и необходимым. Обычно пользователи вкладывают максимум денег в процессор и видеокарту, а уже потом присматривают остальные компоненты. В самом конце, когда уже все куплено, внимание обращают на блок питания и корпус. Если бюджет ограничен и вам нужно купить максимально мощную видеокарту, то есть смысл взять бюджетный корпус — вы получите больше FPS в играх, остальное не так важно. Если же средства на покупку компьютера имеются, либо же вы решили просто обновить своего игрового монстра, то настоятельно советуем смотреть на красивые варианты вроде ASUS TUF Gaming GT501. Разработчики явно умеют делать крутые решения — практичные, стильные и современные. Лично мне новинка очень понравилась, а теперь пришло время детально рассказать, почему именно понравилась, а не наоборот.

Дизайн корпуса

Очень понравилась фронтальная панель корпуса, которая сразу дает понять — это игровой ПК. Здесь у нас по контуру фронтальной панели находится перфорация для забора воздуха, она позволяет вентиляторам на фронтальной панели получать достаточно продува. По центру можно заметить пластину прямоугольной формы с логотипом этой игровой серии, а позади этого всего установлена красивая подсветка. На левой боковой грани установлено стекло, при том оно прикручивается винтами с накатанной головкой, так что снимать его можно вручную, без использования разнообразных отверток. Сверху инженеры установили панель для продува — сюда можно поставить радиатор СВО или вентиляторы, плюс у нас имеется две ручки. Они прочные и мягкие, можно носить корпус с максимальным комфортом. Это полезно, если вы покупаете данный корпус для игрового клуба или просто планируете часто перевозить свой ПК.

Шасси

Внутри корпуса предостаточно места, чтобы вы могли организовать самую красивую и аккуратную сборку. У нас нет слотов под оптический привод, который уже давно никому не нужен, так что в правой части корпуса установлено три посадочных места под SSD накопители. На рынке есть масса вариантов с подсветкой, так что выглядеть это будет максимально круто. Помимо этого, имеется декоративный кожух, который прикрывает блок питания и накопители от взора пользователя. Можно не переживать, что ворох кабелей будет кому-то портить удовольствие от созерцания этой красоты.

Особенности

Мы всегда говорим, что помимо красоты у корпуса должны быть элементарные возможности продувать начинку свежим воздухом. У некоторых современных корпусов на фронтальной панели установлено стекло и вы банально не можете вдувать воздух извне, а лишь гонять то, что уже есть внутри корпуса. Здесь у нас есть приличных размеров перфорация на фронтальной панели, позади нее можно установить три вентилятора по 120 мм. Этого уже предостаточно, чтобы вы охлаждали железо своего компьютера. Помимо этого, сверху можно добавить вентиляторы и на тыльной стороне есть одно посадочное место.

Итог

Единственный вопрос к корпусу — цена. Производитель пока что не называет сроков выхода новинки в продажу, плюс ценник под секретом. Для многих пользователей это момент наиболее важен, ведь если корпус стоит дороже 200 долларов, к примеру, то его купят разве что ярые поклонники серии. С другой стороны, это флагманский корпус, созданный специально для тех, кто хочет получить все самое лучшее и с подсветкой. Будем надеяться на адекватную стоимость и тогда уже можно будет говорить о конкуренции с потенциальными лидерами на своем рынке.

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