Предварительный обзор ASUS VA326HR. Странный монитор

Характеристики

Обычно мы хвалим мониторы от компании ASUS, так как они действительно получаются достойными и могут порадовать даже того пользователя, который банально в этом не разбирается. Однако, сейчас в продажу поступит модель ASUS VA326HR, которая вызывает у меня массу вопросов. Это настолько странный монитор, насколько это вообще возможно.

У монитора ASUS VA326HR очень странные характеристики, которые вызывают массу вопросов. Во-первых, в названии монитора указана цифра 32, хотя на самом деле диагональ дисплея составляет 31,5 дюйма. То есть, пользователя изначально вводят в некое заблуждение, но это придирка. Далее, разрешение у монитора составляет 1920 на 1080 точек. Это стандартный FullHD монитор, у которого диагональ 31,5 дюймов, так что плотность пикселей ужасная. А ведь вы будете смотреть на эту картинку практически с полуметра и наслаждаться качеством изображения будет очень непросто. Особенно если вы играете в шутеры и хотите попадать в мельчайшие детали, которые будут на экране выглядеть как месиво из пикселей. Не могу сказать, что такие вот характеристики могут кого-то порадовать в 2019 году, когда все переходят на 2К или 4К разрешение. Видимо, производитель надеется на чудо.

При этом второстепенные характеристики монитора тоже ничем особенным похвастаться не могут. Яркость на уровне 300 кд/м2 позволяет работать в помещении, но если вы работаете в офисе с большим количеством окон, то нужно будет поднимать яркость до максимума. В противном случае у вас просто будут проблемы с выцветанием и даже текст печатать будет некомфортно. Контраст на уровне 3000:1 позволяет весьма спокойно играть в игры и смотреть фильмы с темными сценами, но в этом нет вообще ничего удивительного, так как почти каждый второй монитор на рынке имеет аналогичный контраст. Получается, что у монитора все плохо с разрешением, немного странная ситуация с диагональю и весьма стандартные второстепенные параметры. Довольно сложно в данной ситуации как-то похвалить характеристики ASUS VA326HR, ведь для современного устройства это устаревшая по всем фронтам модель.

Дизайн корпуса

Итог

Внешне монитор выглядит достаточно привлекательно, хотя в этом нет совершенно ничего удивительного — производитель имеет приличный опыт в этом направлении и вполне может похвастаться привлекательными решениями. У данной модели рамки вокруг экрана свели к минимуму, чтобы вы получали максимум удовольствия от происходящего, плюс на фронтальной панели помимо логотипа больше ничего лишнего нет. Это позволяет сфокусироваться на контенте и не отвлекаться от того, что происходит вне рамок экрана. Подставка имеет странную прямоугольную форму, которую с одной стороны растянули и сделали крепление для ножки. То есть, подставка с ножкой здесь являются одним целым и вы можете не переживать о тряске или вибрации. С другой стороны, углы наклона у данного монитора просто ужасные — легче сесть удобнее, чем правильно наклонить эту модель. Вероятно, функционал пришлось урезать ради большей привлекательности.К сожалению, назвать этот монитор хорошим язык не поворачивается — у модели слишком уж простенькие характеристики, которые не позволяют получать удовольствие от картинки. Вы не сможете на расстоянии вытянутой руки играть в шутеры или смотреть фильмы, не говоря уже про работу с текстом — плотность пикселей слишком низкая, картинка не очень яркая и насыщенная. Если это будет бюджетный монитор, а мы в этом сильно сомневаемся, то можно брать и смотреть издалека. Но не более того.