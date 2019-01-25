Предварительный обзор ASUS Y406UA. Компактный и легкий

Есть определенный сегмент пользователей, которым не нужен мощный ноутбук, им нужно решение для общения, работы с текстом и серфинга интернете в мобильном режиме. Например, если вы много путешествуете по миру или хотите работать не только в офисе, но и в любом другом месте, то лучше посмотреть в сторону более-менее компактных ноутбуков. Они позволят вам не надрываться при транспортировке, плюс благодаря не очень высокой производительности данные модели обычно стоят вполне адекватных денег. Собственно, давайте посмотрим на ноутбук ASUS Y406UA, который компания недавно официально анонсировала, и на его примере разберем преимущества подобных решений. Нужно понимать, что это действительно легкое и удобное для транспортировки решение, которе идеально подойдет ценителям мобильности. А теперь давайте посмотрим на то, что же этот компьютер умеет и решим стоит ли его покупать.

Дизайн корпуса

В последнее время производители ноутбуков стали активно работать над уменьшением рамок вокруг дисплея — с каждым разом они становятся все тоньше и тоньше. В этот раз компания ASUS смогла нас вновь удивить — она показала крутое решение с минимальными рамками. Стоит понимать, что это не только декоративный бонус, но и дополнительная компактность, ведь вместе с рамками уменьшаются и габариты ноутбука. Под дисплеем на рамке имеется красивая надпись с названием модели, прямо как у MacBook. К счастью, уменьшение рамок и габаритов устройства не повлияли на размеры клавиатуры — она довольно большая, с отличным расстоянием между клавишами. Это крайне важно на тот случай, если вы хотите много работать с текстами и набирать этот текст вслепую. Сенсорная панель не поражает своими размерами, но работать без мышки вы точно сможете, в этом никаких сомнений нет.

Характеристики

Производитель предлагает вам самостоятельно выбрать конфигурацию своего ноутбука исходя из тех вариантов, которые предложены на официальном сайте. В топовой конфигурации вы получаете процессор Core i7-8550U, которого хватит даже для редактирования видео или фотографий в высоком разрешении. Правда, покупать такого рода ноутбук для тяжелой работы нет особого смысла, это скорее печатная машинка. Дискретной графики здесь нет, за видео отвечает интегрированная графическая карта Intel UHD Graphics 620. Её мощности достаточно даже для просмотра видео в высоком разрешении.

Далее, поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 4 или 8 гигабайт. Советую выбирать вариант с максимальным объемом ОЗУ, так как ноутбуку на Windows 4 гигабайт будет постоянно мало, программы все же требуют много памяти. Встроенная же память представлена несколькими вариантами накопителей — от 128 до 512 гигабайт. Опять же, выбирать минимальный объем крайне не советую, так как очень быстро пространство закончится. Лучше брать 256 гигабайт, чтобы не чувствовать себя ущемленным. Отдельно стоит похвалить компанию за дисплей с диагональю 14 дюймов и разрешением 1920 на 1080 точек — он отличный.

Итог

На текущий момент компания ASUS только анонсировала свой ноутбук и говорить о сроках поставки или стоимости не хочет. С другой стороны, нужно понимать, что в базовой версии это будет довольно доступная модель — дисплей здесь вполне обычный, ничего удивительного, дизайн привлекательный, но без каких-то слишком дорогих материалов, в минимальной комплектации начинка весьма простенькая. Так что стоит дождаться релиза этой новинки и посмотреть, сколько будет стоить самая доступная модель в линейке.