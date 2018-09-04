Предварительный обзор ASUS ZenBook 13 (UX333). Без рамок вокруг дисплея

2018-09-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS ZenBook 13 (UX333); [88]
На современном рынке ноутбуков есть сильный игрок в виде компании Apple, который легко и просто побеждает практически всех своих конкурентов. Пользователи уже просто привыкли, что если нужен ноутбук для работы или учебы, то нужно покупать MacBook и все будет хорошо. Однако, в плане технологий линейка ASUS ZenBook выглядит куда более интересной, а новый релиз вовсе показал конкурентам, что есть еще порох в пороховнице. Компания показала совершенно новый дизайн, новые возможности продукта и массу мелких фишек, вроде нового поколения процессоров Intel. Теперь у пользователя есть возможность выбора, а не только один вариант для покупки. Сегодня мы расскажем вам о преимуществах продукта, о его сильных и слабых сторонах, чтобы потенциальный покупатель знал, на что рассчитывать. Все же, стоит новинка приличных денег и просто так ее никто покупать не станет, нужно знать все детали.

Дизайн корпуса

Начнем с дисплея — дизайнеры решили, что нужно сделать рамку максимально тонкой, прямо как на смартфонах. Ради этого придумали технологию NanoEdge и сейчас экран обрамлен самой тонкой рамкой на рынке. Это действительно выглядит круто и сначала даже кажется, что это фотошоп или что-то в таком духе, но на самом деле производитель действительно смог такое реализовать. Далее, очень понравилась реализация клавиатуры — клавиши островного типа, между ними достаточно пространства для комфортной работы, символы выгравированы точно по центру. Под клавишами расположена сенсорная панель, так же нарисованы цифры, если вам вдруг понадобится быстро вводить большое количество символов. И, конечно, продукт поставляют в двух цветовых вариантах — серебристом и синем. Лично мне синий вариант кажется более богатым и привлекательным, да и золотом контраст отличный, но это дело вкуса и каждый выбирает сам.

Характеристики

За основу ноутбука взята аппаратная платформа Intel Whiskey Lake, которую Intel буквально недавно анонсировала. Разработчики дают вам выбор между процессором Core i5-8265U и Core i7-8565U. Первая модель больше подходит для казуального использования, а i7 уже можно для монтажа несложных роликов использовать. За графику отвечает встроенная видеокарта Intel UHD Graphics 620, она уже неплохо себя зарекомендовала. Есть вариант поставить сюда дискретную карту NVIDIA GeForce MX150, но она будет сильно нагревать ваш ноутбук при том же монтаже, так что не советуем.

Особенности

Ноутбук способен порадовать целым рядом интересных особенностей. Например, вы можете выбрать конфигурацию с 1 терабайтом встроенной памяти, хотя это стоит довольно дорого и не каждому нужно. Однако, если у вас есть такая необходимость, то почему нет. Есть здесь и инфракрасная камера 3D IR HD, которая умеет определять пользователя по лицу. Можно защитить личную информацию от постороннего доступа. Да и наличие прочного корпуса с сертификатом MIL-STD-810G тоже весьма радует — ноутбук не развалится от одного лишнего движения или удара в сумке.

Итог

Поставляться ноутбук будет с операционной системой Windows 10, а вот когда именно состоится релиз и какая будет стоимость — секрет. Вероятно, стоит ожидать стоимость на уровне 1000 долларов или даже выше, особенно если вы выбираете накопитель большого объема. Внешне ноутбук выглядит очень красиво, стильно и дорого, у него производительная начинка и есть масса второстепенных преимуществ, которые играют свою роль. Сможет ли гаджет сдвинуть с пьедестала MacBook? Здесь сложно что-то говорить, но конкуренцию он составит достойную.


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