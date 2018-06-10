Предварительный обзор ASUS ZenBook Pro. Вот это технологии

Данный обзор будет кардинально отличаться от всего того, что мы писали ранее, так как и устройство сильно выделяется на фоне конкурентов. Ноутбук ASUS ZenBook Pro получил уникальный элемент в дизайне, который не только внешний вид меняет, но и влияет на возможности пользователя в повседневной жизни. То есть, если вы хотите получить действительно самое технологичное решение на современном рынке, то стоит посмотреть именно на ASUS ZenBook Pro. Разработчики сделали свой девайс уникальным и неповторимым, на рынке более ни у кого такого нет. Так что нужно обязательно посмотреть на возможности этого устройства и оценить то, что компания реализовала для своих пользователей. Мы детально изучили новинку и теперь готовы поведать вам все секретные фишки, о которых может вы не знали ранее, а может даже не догадывались, что такое можно реализовать в ноутбуке.

Сенсорная панель

Главной фишкой устройства является его сенсорная панель под клавиатурой. Да, та самая, которую мы все называем тач-баром. Здесь она называется ScreenPad и на самом деле это сенсорный дисплей, построенный на матрице Super IPS+. Диагональ составляет 5,5 дюймов, разрешение 1920 на 1080 точек, есть поддержка жестов и прочих моментов. То есть, у вас ест полноценный сенсорный экран там, где ранее была просто сенсорная панель, заменяющая мышку. Сюда можно вывести калькулятор, вкладки браузера, календарь, всевозможные инструменты из программ для монтажа видео или обработки фото. Вариантов использования очень много и некоторые из них действительно круто выглядят, ими хочется пользоваться и работать каждый день. Да и на рынке нет ничего подобного — другие компании пока что не готовы выпускать столь крутые ноутбуки. У Apple есть лишь сенсорная панель над клавиатурой, но она очень мелкая и это совсем другое.

Дизайн

В плане внешнего вида устройство от остальных ноутбуков компании отличается предельно слабо — тыльная панель с логотипом компании и стильной гравировкой никуда не делать. Клавиатура островного типа с большими символами тоже осталась, она выглядит очень привлекательно и немного утоплена в корпус, из-за чего печатать будет приятнее и мягче. Отдельно стоит отметить наличие сканера отпечатков пальцев — он расположен в правой нижней части панели под клавиатурой и позволяет вам защитить свои данные от постороннего вмешательства.

Характеристики

Я не ожидал, что производитель решится сделать устройство действительно производительным, однако это настоящая рабочая станция. Сюда поставили процессор Intel Core i9-8950HK, который работает на тактовой частоте вплоть до 4,5 гигагерц, память оперативная представлена форматом DDR4-2400 и достигает объема 16 гигабайт. Встроенный твердотельный накопитель PCIe SSD объемом до 1 терабайта позволит хранить очень много контента для работы и отдыха. Диагональ дисплея здесь составляет 15,6 дюймов при разрешении 1920 на 1080 точек, матрица построена по технологии IPS с широкими углами обзора и предельной яркостью. Есть вариант матрицы с 4К разрешением.

Итог

Стоимость ноутбука составляет 2300 долларов, так что это довольно адекватное решение с таким то процессором, видеокартой и встроенной памятью. Конечно, ASUS ZenBook Pro создавался не для широких масс пользователей, так как сенсорная панель это очень круто и интересно, но большинству она просто не нужна в повседневной жизни. Для дизайнеров же и прочих пользователей смежных профессий это крутой вариант посмотреть на мир высоких технологий и попробовать эти технологии в деле.