Предварительный обзор ASUS ZenScreen Touch MB16AMT. Портативный монитор

Характеристики

В компании ASUS представили очень крутой продукт, у которого на рынке просто нет аналогов. Монитор в портативном виде можно брать с собой в путешествия, ездить по миру и при этом смотреть фильмы со смартфона с большой диагонали. Это лишь часть того, что может предоставить данный монитор, а мы сегодня расскажем, почему он так интересен и почему стоит своих денег. Давайте посмотрим на новинку поближе.

Монитор ASUS ZenScreen Touch MB16AMT способен удивить вас качеством изображения и достаточно неплохими характеристиками. Диагональ дисплея монитора составляет 15,6 дюймов, то есть даже больше, чем у большинства планшетов и даже ноутбуков. На текущий момент это действительно громадная диагональ, ведь большая часть производителей делает упор на 13,3 дюйма или 14 дюймов максимум. Разрешение при этом составляет 1920 на 1080 точек, то есть FullHD. Нужно отметить, что на такой диагонали ставить 4К разрешение было бы просто глупо, так как производительность смартфона не позволит в 4К разрешении выдавать плавную картинку, плюс на такой диагонали вы банально не заметите преимуществ столь плотного изображения. Более привычная FullHD картинка здесь подходи идеально и никаких проблем с разрешением у вас не будет. Это отличное соотношение диагонали и разрешения.

Дизайн корпуса

Яркость монитора составляет 250 кд/м2, что немного ниже, чем у стационарных мониторов. Но, нельзя сказать, что этой яркости будет недостаточно — если вы не будете играть под палящим солнцем, когда картинка выгорает почти полностью, то этой яркости будет предостаточно. В помещении, когда нет прямых лучей на экране, вы можете играть и на половине яркости — этого обычно предостаточно, чтобы комфортно себя чувствовать и не переживать о выгорали изображения. Контрастность при этом составляет 700:1, то есть тоже немного ниже, чем у большинства современных решений для ПК и настольного использования. Но, с другой стороны, нельзя сказать, что контраста не хватает. Также монитор выделяется временем отклика в 5 мс, чего предостаточно даже для шутеров — можно смело заходить в виртуальные баталии и получать от этого массу удовольствия. В плане характеристик претензий нет совершенно.

Итог

В плане внешнего вида у монитора все очень хорошо — производитель сделал устройство достаточно привлекательным, чтобы вы получали удовольствие от его использования. На фронтальной панели рамки справа, слева и сверху сведены к минимуму и благодаря этому монитор получился более компактным, чем аналоги с толстыми рамками. Снизу имеется небольшая плашка с клавишей питания и логотипом компании. Ничего невероятного в этом нет, но компактность и лаконичность делают свою работу — продукт на столе выглядит очень стильно и современно. Также на тыльной стороне есть крепление для подставки, чтобы вы могли без дополнительных чехлов и аксессуаров поставить устройство на ровную поверхность и смотреть фильм или играть в игры. Это очень большой плюс, на самом деле, так как иногда возить с собой еще и подставку просто не хочется. Внешность планшета ASUS ZenScreen Touch MB16AMT нам очень понравилась.На текущий момент о стоимости монитора ASUS ZenScreen Touch MB16AMT никакой информации нет — производитель не спешит называть официальную цену, так как гаджет довольно специфический и нужно сначала посмотреть на реакцию пользователей. Но, уже сейчас можно смело сказать о том, что это очень крутой продукт, который стоит вашего внимания. Особенно если вы любите много путешествовать и играть в мобильные игры на большом экране.