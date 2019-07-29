Предварительный обзор Acer Chromebook Spin 13. Не стоит своих денег

Характеристики

Длительное время пользователи не совсем понимали, зачем им ноутбуки под управлением операционной системы Chrome OS, однако, довольно быстро эти вопросы просто пропали. Для некоторых пользователей, которым не нужен производительный ноутбук для работы с фото или видео, достаточно и условной печатной машинки, которая стоит доступных денег и позволяет работать с удовольствием. Сейчас таких ноутбуков не очень много, ведь не каждый производитель может понять, как заработать на этом типе ноутбуков, но некоторые новинки прямо достойны вашего внимания. Сегодня мы более детально поговорим о новом ноутбуке, который является весьма доступным решением и за свои деньги предлагает достаточно неплохой набор возможностей. Давайте посмотрим на эту новинку и решим, стоит ли уделять ноутбуку внимание или все же можно посмотреть на версии ноутбуков с операционной системой Windows 10.

Дизайн корпуса

За основу производительности ноутбука взят процессор Intel Core i7-8550U, который выделяется на фоне основных конкурентов высокой производительностью и довольно низким потреблением энергии. То есть, если вы хотите ноутбук на Chrome OS, который справляется не только с офисным пакетом, но и с более тяжелыми задачами, то данная новинка вам точно понравится — у нее есть все необходимое для работы с фото или видео. Процессор на четыре вычислительных ядра с тактовой частотой 1,8 гигагерца в режиме штатной нагрузки выдает весьма приличную производительность и можно даже видео монтировать в FullHD, не говоря уже о более казуальных задачах. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память LPDDR3, которая с объемом в 16 гигабайт вполне способна справляться с любыми трудностями. В целом, начинка ноутбука вполне достойная, но дискретной графики, как вы уже поняли, нет.

Итог

В плане внешнего вида все достаточно просто и понятно — дизайнеры сделали весьма привлекательный ноутбук, который ничем не выделяется на фоне остальных, но у него есть все необходимое. На фронтальной панели, где размещена рамка вокруг экрана и сам экран, ничего интересного нет — разработчики решили просто сделать рамку серого цвета и презентовали весьма интересное решение без ничего лишнего. Клавиатура тоже достаточно простенькая и не вызывает воодушевления, а сенсорная панель весьма компактная и без привычных клавиш (ЛКМ и ПКМ). То есть, внешность ноутбука не наталкивает на мысль о премиальном устройстве, но не будем забывать, что производитель изначально хотел именно доступное устройство, а не флагманский ноутбук. Также стоит отметить, что у ноутбука есть функция отворота экрана — он сенсорный и его можно использовать как планшет.Стоит сказать, что производитель явно переборщил со стоимостью своего нового ноутбука — мы привыкли, что модели на Chrome OS стоят доступных денег и проблем с этим нет, но новинка от Acer стоит 1570 долларов. Это очень дорого для такого устройства и я сначала даже не поверил, что такое возможно. Но, видимо, столь качественный экран с сенсорным управлением, производительный процессор и корпус из качественных материалов действительно стоит своих денег. Правда, я сильно сомневаюсь, что выбирая между MacBook Pro и данной моделью кто-то выберет ноутбук именно на Chrome OS — он слабее во всех отношениях и софта там практически нет никакого для профессиональной деятельности. Не совсем понятно, кто купит данный ноутбук, но в целом он крайне интересно выгляди и я уверен, что есть у кого-то к нему интерес. А вы бы купили данный гаджет за такие деньги?