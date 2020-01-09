Предварительный обзор Acer ConceptD 7 Ezel. Весьма необычно

Дизайн корпуса

В последнее время на рынке ноутбуков практически ничего нового не происходит — производители просто выпускают более мощные варианты своих же ноутбуков. Однако есть производители, которые не боятся экспериментировать, и именно они выпускают самые интересные новинки. Об одном таком устройстве мы сейчас с вами и поговорим более детально.

Характеристики

В плане дизайна у данного ноутбука все отлично — Acer ConceptD 7 Ezel выглядит как корабль из будущего. На лицевой стороне устройства расположен дисплей, что довольно необычно на самом деле, вокруг него расположена черная рамка. В нижней части расположен логотип продукта, хотя нам кажется, что без него конструкция была бы более строгой. Далее, от монитора идет крепление, которое переходит в основную часть продукта с начинкой, клавиатурой и сенсорной панелью. Сам корпус выполнен из бежевого металла, а все элементы подсветки на корпусе окрашены в оранжевый. То есть, производитель предоставляет действительно стильное решение, которое смотрится привлекательно и необычно. Это явно не стандартный продукт, который можно купить у любого производителя на рынке, ведь обычно дисплей находится с внутренней стороны монитора, а не с внешней, что крайне важно в данной ситуации.

Особенности

Производитель заявил, что ноутбук Acer ConceptD 7 Ezel является достаточно продвинутым решением в плане начинки и подойдет даже для тех, кто работает над созданием контента. За основу производительности продукта взят процессор Intel Core H-Series десятого поколения, но точную модель пока что никто не называет. Видимо, либо еще идут тесты на разных процессорах, либо производитель просто планирует использует какие-то новинки, которые Intel еще не пустила в массовую продажу. Кроме того, производитель утверждает, что в ноутбуке установлена видеокарта NVIDIA GeForce RTX, хотя модель, опять же, никто не называет по не совсем понятным для нас причинам. Видимо, производитель еще решает, какую же именно видеокарту сюда поставить, чтобы получить производительное решение, но не со слишком высокой стоимостью. Будем надеяться на модель RTX 2070 или выше.

Итог

Главная особенность продукта Acer ConceptD 7 Ezel в его дизайне — всегда у ноутбуков дисплей находится внутри корпуса. Производители, которые хотят сделать трансформер, обычно делают петли, на которых дисплей можно отогнуть в обратную сторону, но у данного ноутбука все совершенно иначе. В сложенном состоянии ноутбук уже выглядит, как планшет — дисплей сенсорный, можно брать и рисовать или играть в игры. Если вам нужна аппаратная клавиатура, то вы ставите устройство на стол, поднимаете дисплей и получаете обычный ноутбук. Также дисплей можно выгнуть в обратную сторону, чтобы получить подставку и смотреть фильмы со стола, например, или общаться по видео. Это крайне интересное решение, которое пока что не используют другие компании. Собственно, если вы хотите получить действительно уникальный продукт, то это — идеальный выбор.

Несмотря на то, что модель процессора и видеокарты пока что остаются в тайне, производитель прямо сейчас заявляет, что ноутбук будет продаваться за 3000 евро. То есть, для нашего рынка цена будет переведена сначала в доллары, а потом уже в рубли. Конечно, продукт достаточно дорогой, с этим никто не спорит, но здесь дисплей с крайне высоким разрешением и достаточно высокая производительность, плюс уникальный формат устройства. За такой продукт не жалко заплатить такие деньги, если он вам действительно нужен.