Предварительный обзор Acer Predator CG437K P. Громадный игровой монитор

2019-04-19, Автор - Влад Волошин; Продукт - Acer Predator CG437K P; [55]
Иногда на рынок геймерских устройств выходит что-то действительно уникальное, на что просто нельзя не обратить свое внимание. И с Acer Predator CG437K P именно так и получилось — продукт весьма привлекательно смотрится, у него отличные характеристики и масса мелких бонусов. Естественно, за такую красоту и денег запросят немало, но об этом мы поговорим в самом конце. Сейчас же давайте посмотрим на то, что из себя представляет данный монитор и почему он стоит вашего внимания.

Характеристики

Если посмотреть на основные характеристики данного монитора, то вы заметите, что производитель пошел самым простым путем и выбрал все самое лучшее. Диагональ дисплея составляет 43 дюйма при разрешении 3840 на 2160 точек, то есть это полноценный 4К монитор для тех, кто хочет получать от игр максимум удовольствия. Стоит отметить, что даже при столь большой диагонали плотность пикселей остается на довольно высоком уровне — если играть хотя бы с метра, то картинка выглядит очень привлекательно и сочно. Кроме того, производитель установил сюда достаточно продвинутую матрицу, которая может похвастаться частотой обновления в 144 Гц. То есть, получается действительно крутое устройство для видеоигр — можно получать удовольствие как от консольных проектов, так и от игры на ПК. Правда, на ПК играть нужно с определенного расстояния, чтобы глаза не уставали.

Естественно, на одной матрице с хорошей диагональю и разрешением производители остановиться не могли. Современному пользователю нужно больше бонусов, больше преимуществ. Например, монитор получил сертификацию Display HDR 1000 и обладает отличной цветопередачей — цветовое пространство DCI-P охвачено на 90%, что для игрового монитора очень даже достойный показатель. Помимо этого, новый монитор оборудован современной технологией Adaptive Sync, которая способна подстраивать частоту обновления дисплея под частоту источника вывода изображения для избежания разрывов и прочих неприятностей. Картинка получается максимально четкой, сочной и яркой, чтобы вы играли и даже не думали покидать виртуальный мир. В плане технических характеристик монитор очень хорош и уделывает даже самых сильных игроков этого рынка. Теперь давайте посмотрим на его внешний вид.

Дизайн корпуса

Естественно, если монитор игровой, то и дизайн у него должен быть очень привлекательный, чтобы потенциальный покупатель видел, за что отдает свои деньги. Здесь на фронтальной панели монитора можно заметить достаточно тонкие рамки вокруг дисплея, плюс логотип игровой линейки Predator на лицевой панели. То есть, все достаточно скоромно и сдержанно, чтобы дисплей был на первом плане. От монитора идет двойная ножка, слева и справа от корпуса, которая плавно переходит в подставку. Сама же подставка практически плоская и выполнена из черного пластика. Смотрится интересно, хотя такой монитор, скорее всего, вы захотите повесить на стену и подставка будет попросту не нужна.

Итог

Естественно, у столь привлекательного монитора есть один небольшой недостаток — высокая цена. За Acer Predator CG437K P просят 1499 евро, то есть для нашего рынка его цена составит примерно 1500 долларов, плюс небольшая накрутка при переводе в рубли. Получается довольно дорогое удовольствие. Хотя, с другой стороны, нужно понимать, что это действительно флагманский монитор для геймера, у которого уже есть мощный компьютер за 3-4 тысячи долларов и он просто хочет получить более яркую картинку с привлекательным дизайном самого монитора. Это продукт не для обычных геймеров.

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