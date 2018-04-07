Предварительный обзор Acer Predator Helios 500. Поиграем?

В сети появилась информация об игровом ноутбуке Acer Predator Helios 500, который компания вскоре должна анонсировать. Не совсем понятно, откуда у СМИ такой набор информации, но продукт прямо слили полностью. Сегодня я расскажу вам обо всех особенностях продукта, объясню почему ноутбук настолько интересен для пользователей, почему Acer вновь выпустила самое крутое решение. Думаю, если вы следите за рынком игровых ноутбуков, то заметили, как большие компании постепенно работают в сторону повышения мощности своих решений. Все дело в том, что некоторые игровые решения могут быть мощнее, но компании боятся ставить более крутые процессоры, больше оперативной памяти и так далее, каждый хочет выпустить более бюджетное решение. А на таких ноутбуках помимо Доты ничего нормально не работает. Вот в Acer и решили изменить ситуацию в лучшую сторону. Давайте же посмотрим, что у них получилось.

Характеристики

За основу производительности топовой комплектации ноутбука взят процессор Intel Core i9-8950HK поколения Coffee Lake-H. Это настолько мощное решение, что его можно спокойно в компьютер поставить и получить шикарный вариант для работы, не говоря уже о ноутбуке, да еще и игровом. Модель процессора построена на шести вычислительных ядрах и 12 потоках, которые выдают громадную производительность как в играх, так и в приложениях для обработки фото и видео. Думаю, если вы помимо игр на своем мобильном монстре хотите еще и видео монтировать, то данная модель подойдет с запасом. За графику новинки отвечает графическая карта NVIDIA GeForce GTX 1070, которой тоже с запасом хватит на все игры, программы и прочие развлекательные задачи. Для подавляющего большинства игр на рынке этого более чем достаточно для игры на ультра-настройках графики.

Дизайн корпуса

В плане дизайна тоже все очень хорошо, хотя я полностью согласен, что оценивать ноутбук игрового направления по внешнему виду не совсем разумно. Здесь же важнее мощность, а не декоративные элементы. Клавиатура здесь островного закрытого типа, она немного утоплена в корпус, клавиши с подсветкой и смотрятся довольно аккуратно, играть удобно будет. Есть сенсорная панель, хотя зачем она тут не совсем понимаю. На боковых панелях имеется декоративная перфорация, выглядит очень стильно и ярко, подойдет для тех, кто любил любоваться внешним видом своей покупки.

Бонусы

Диагональ дисплея составляет 17,3 дюйма, этого прямо с головой достаточно для того, чтобы вы играли в игры и получали от этого удовольствие по максимуму. Больше диагональ на ноутбуке делать просто нет смысла, он тогда станет слишком большим. Разрешение составляет 1920 на 1080 точек, так что установленного железа хватит для ультра-настроек в любых играх, матрица IPS с частотой 144 Гц. Оперативной памяти у ноутбука всего 16 гигабайт, это не так много, хотя игры больше пока что не требуют, а встроенная память представлена SSD накопителем формата M.2 с объемом 256 гигабайт. Тоже не шибко много.

Итог

На данный момент точной даты анонса и релиза у нас нет, это лишь слитые данные о продукте. Есть даже мнение, что компания сама слила в сеть характеристики и картинки ноутбука, чтобы наделать шуму и бесплатно поднять популярность в сети за счет якобы слитой информации. Однако, стоимость гаджета будет составлять 3500 долларов в топовой комплектации. Это слишком дорого для гаджета такого плана, так как железо здесь пусть и дорогое, но на такие деньги не тянет совершенно. Даже с учетом стоимости процессора и видеокарты становится понятно, что это слегка перебор.