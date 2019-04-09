Предварительный обзор Acer Predator Triton 500. Топовое решение для геймера

2019-04-09, Автор - Влад Волошин; Продукт - Acer Predator Triton 500; [78]
Игровые ноутбуки всегда были дорогим удовольствием, но в последнее время это прямо очень дорогая игрушка. Можно купить иномарку поддержанную за стоимость игрового мобильного устройства в топовой комплектации. Сегодня мы именно о таком продукте и поговорим, ведь он официально приехал в Россию и уже продается в магазинах розничной продажи. Мы постараемся разобраться в том, стоит ли отдавать за него такие большие деньги и есть ли вообще смысл игровых ноутбуках.

Характеристики

За производительность ноутбука Acer Predator Triton 500 отвечает процессор Core i7-8750H, который произвела, конечно же, компания Intel. Это достаточно производительный процессор и его производительности с головой хватит для того, чтобы запускать как игры тяжелые, так и программы развлекательного типа или даже тяжелый софт для работы с видео. В этом заключается определенное преимущество данного процессора — он подходит и для игр, и для работы. Вы можете использовать свой ноутбук как рабочую станцию, никаких ограничений нет. За графику ноутбука отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080, которая выполнена в дизайне Max-Q. То есть, это крайне производительное решение, которое немного уступает оригинальной видеокарте. Но, это все еще очень мощный продукт, чтобы не думать об апгрейде для игр в течение длительного времени. База у нового ноутбука просто отличная.

Оперативная память представлена планками DDR4-2666, то есть достаточно высокая частота памяти взята, с объемом до 32 гигабайт. Стоит отметить, что вы можете взять и меньший объем оперативной памяти, но нужно понимать, что при таком процессоре и видеокарте меньше 16 гигабайт ОЗУ брать просто нельзя — слишком слабая конфигурация получится. Встроенная же память представлена исключительно твердотельным накопителем объемом до 1 терабайта. И вот тут я бы порекомендовал не брать максимальный объем, так как это крайне дорогое удовольствие получается. Для игр и работы хватит и 512 гигабайт, при необходимости можно докупить внешний накопитель. Характеристики у ноутбука получились весьма достойными, но стоит понимать, что примерно аналогичные возможности есть у большинства игровых решений на рынке. В максимальной комплектации это будет настоящий монстр, но и цена будет громадная.

Дизайн корпуса

Дизайнеры большинства игровых решений считают, что ноутбук должен сразу давать понять о том, что он — игровой. То есть, при первом же взгляде на Acer Predator Triton 500 пользователь обязан понять, что это геймерский продукт и что создавали его специально для сражений в виртуальных мирах. Здесь вам и черный цвет, и дерзкие рамки, и масса декоративных элементов, которые дают возможность пользователю наслаждаться своим устройством. Есть подсветка, стильный логотип и крутая решетка перфорации. То есть, дизайнеры со своей задачей точно справились — ноутбук выглядит дерзко и дорого, в нем читаются все те детали, которые должны узнаваться в геймерском решении за большие деньги.

Итог

Теперь давайте поговорим о стоимости, ведь я не просто так несколько за указал вам на то, что ноутбук дорогой. За минимальную комплектацию нужно отдать около 140 тысяч рублей — это около 2000 долларов, то есть весьма дорогое удовольствие. Но, в максимальной комплектации ноутбук вовсе стоит 260 тысяч рублей. А ведь примерно в типовом исполнении ноутбук и покажет себя на все сто процентов, во всех остальных ситуациях это будет просто стильно выглядящий ноутбук без потенциала. Вы готовы отдать такие деньги за игровой ноутбук? Если да, то, конечно, нужно брать.

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