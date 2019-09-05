Предварительный обзор Acer Swift 3. В новом дизайне

Характеристики

Сегодня мы поговорим о достаточно продвинутом устройстве, которое создавали специально для тех пользователей, которые хотят получить доступный ноутбук без лишней производительности. Устройство и правда достаточно интересное, так что советуем изучить информацию более досконально вместе с нами. Итак, давайте приступать.

Дизайн корпуса

За основу производительности данного ноутбука взят процессор Core i7-1065G7, который является моделью десятого поколения Intel Core. Стоит сказать, что за последнее время было показано очень много ноутбуков на основе Intel Ice Lake, которые очень даже неплохо себя зарекомендовали и отлично справляются с поставленными задачами. Естественно, этого процессора с головой хватит для работы с документам или какими-то аналогичными задачами, плюс у вас точно не будет трудностей при обработке фото или даже видео. Да, это не рабочая станция и ждать невероятную производительность не стоит, но в целом мощности предостаточно. Также отметим, что в максимальной комплектации установлена дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX250, которая позволяет расширить ваши возможности в работе. В базовой версии установлена только интегрированная видеокарта Intel Iris Plus.

Особенности

Ноутбук Acer Swift 3 поставляется в трех цветовых вариантах — серебристом, зеленом и бордовом. В плане материалов все три версии одинаковые, отличается лишь цвет покраски, так что каждый сможет подобрать себе ноутбук под стиль одежды или просто по вкусу. Такой выбор многим понравится после стандартных черных или белых вариантов. Панель с клавиатурой традиционно утоплена в корпус, клавиши островного типа выполнены по современной технологии и обеспечивают минимальный ход при нажатии. Это достаточно удобно, если вы много набираете текста и хотите получать от этого удовольствие. Порадовала сенсорная панель — она большая, без каких-либо клавиш и довольно удобная. Работать можно будет даже без подключения мышки, что достаточно приятно на самом деле. Рамки вокруг экрана минимальные, к чему мы уже привыкли, а на тыльной стороне крышки расположен логотип компании.

Итог

Удивительно, но производитель решил не экспериментировать с экраном и представил вполне стандартную модель с диагональю 14 дюймов и разрешением 1920 на 1080 точек. То есть, это совершенно стандартный IPS экран с хорошими углами обзора, приличной яркостью и прочими бонусами, которые раньше считались чем-то удивительным. Отдельно стоит уточнить, что при достаточно тонком корпусе, производитель нашел место для установки портов — есть даже полноразмерный HDMI, что сейчас является большой редкостью на современных ноутбуках. Видимо, новинка предназначена и для тех, кто занимается бизнесом или активной работой с контентом — без портов подключения в данной ситуации очень грустно. Никаких дополнительных бонусов не заметили — производитель решил просто сделать очень качественно, не распыляясь на ненужные возможности.

Обновленный ноутбук поступит в продажу совсем скоро, в ноябре, всего за 700 долларов. Конечно, стоит понимать, что это базовая версия без дискретной видеокарты. С другой стороны, за эти деньги вы получаете полноценный ноутбук с хорошим экраном, стильным корпусом и массой других преимуществ, которые просто не могут не радовать. Для пользователей, которым ноутбук нужен не для игр или монтажа видео, это идеальный вариант. Да и в целом за 700 долларов сейчас купить ноутбук крайне тяжело — цены обычно достигают 1000 долларов или выше.