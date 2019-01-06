Предварительный обзор Acer TravelMate X3410. Для путешествий

Многие пользователи привыкли к тому, что на рынке есть MacBook Air для путешествий и мобильности, есть более продвинутые версии яблочного ноутбука и масса других ноутбуков от разных брендов, которые не пользуются такой популярностью. Частично такое мнение можно считать правильным, так как продажи показывают, что Apple действительно продает массу ноутбуков в пользовательском секторе. Однако, это не значит, что все хотят эту технику. Начнем с того, что тот же MacBook Air нового поколения стоит 1199 долларов со 128 гигабайтами встроенной памяти — это дорого и не очень удобно, плюс там мало портов. Для сравнения хотелось бы привести новый ноутбук под названием Acer TravelMate X3410, который вот только-только анонсировали. Он создан для мобильности, для работы или путешествий, для того, чтобы ваш ноутбук не отягощал сумку. Сегодня мы посмотрим на него немного ближе, чтобы понять, чем он интересен.

Характеристики

В базовой версии ноутбука установлен процессор Intel Core i3-8230U, который отлично справляется не только с казуальными задачами вроде документов или браузера. Можно и фото немного отредактировать, и видео, и карту посмотреть, и видео в высоком разрешении. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 8 гигабайт, а встроенная память представлена твердотельным накопителем на 128 гигабайт. Фактически, это железо того же MacBook Air нового поколения, только здесь процессор поинтереснее. Только Acer намного дешевле, но об этом потом поговорим. В топовой комплектации ноутбук может похвастаться процессором Intel Core i7-8550U, 16 гигабайтами оперативной памяти и 512 гигабайтами памяти на SSD. Это уже настоящая рабочая платформа — можно делать абсолютно все, что вам вздумается. Даже видео монтировать на профессиональном уровне.

Дизайн корпуса

Очень важно, чтобы ноутбук, который позиционируют как гаджет для путешествий, выглядел максимально привлекательно, был компактным и прочным. Стоит отметить, что разработчики со своими задачами справились. Например, ноутбук получил сертификат качества военного стандарта MIL-STD 810G — он не боится тряски, температур и прочих моментов. Корпус из черного металла, он очень стильно и строго смотрится, здесь нет ничего лишнего, никаких ненужных вам деталей. Только клавиатура, монитор и огромное количество портов для подключения периферии.

Особенности

Наличие портов особенно важно для тех, кто хочет работать с комфортом. Например, с новыми яблочными ноутбуками вам нужно постоянно таскать с собой переходники и массу других штук, которые можно где-то забыть или потерять. У ноутбука от Acer таких проблем нет, он максимально практичен в этом вопросе. И это действительно круто — гаджет тонкий, легкий, но в нем нашли место для портов. Данная модель весит всего 1,59 килограмма при толщине в 20 миллиметров. Это не громоздкий чемодан, а вполне компактное решение для того, чтобы работать, ездить, путешествовать и проводить презентации.

Итог

Теперь о самом важном — ноутбук уже, фактически, поступил в продажу. Стоимость базовой версии составляет 899 долларов, это довольно дешево для современного рынка. Помимо этого, не будем забывать о характеристиках, которые позволяют действительно работать с любыми задачами. У максимальной комплектации цена составляет 1299 долларов. Это цена базовой версии нового Air от яблочного бренда. Только здесь Intel Core i7, 512 гигабайт памяти и корпус, который переживет любые погодные условия. Отличная модель получилась.