Предварительный обзор AeroCool SI-5200 Frost. Отличный игровой корпус

Дизайн корпуса

Самое время собрать новую игровую систему и получить удовольствие не только от того, какая она мощная и тихая, но и насладиться весьма высоким качеством самого корпуса. Эстетическое удовольствие — одно из важнейших параметров, на которое стоит обращать внимание. А теперь давайте посмотрим на новый корпус и решим, стоит ли он вашего внимания.

Шасси

Довольно часто пользователи выбирают корпус исключительно исходя из того, как он выглядит. И это весьма правильно, ведь на современном рынке предостаточно моделей и вы можете выбрать ту, которая вам нравится больше всего, а внутри и так почти у всех все хорошо. К примеру, у корпуса AeroCool SI-5200 Frost на фронтальной панели размещена прозрачная панель, которая позволяет вам смотреть на красивую подсветку своего корпуса. Позади фронтальной панели установлены три вентилятора, которые светятся всеми цветами радуги и могут порадовать вас достаточно яркими эффектами. Учитывая, что фронтальную панель вы видите достаточно часто, такое решение многим должно понравиться. Также понравилась боковая панель из стекла — она полностью прозрачная и позволяет наблюдать за своими красивыми комплектующими. Это, конечно, далеко не новое решение, но выглядит очень красиво, а нам большего и не нужно.

Особенности

Внутри корпуса тоже все достаточно качественно реализовано. Хотя, как я уже сказал, сейчас на рынке практически не осталось корпусов, которые реализованы плохо — рынок вынуждает производителей работать более качественно. Внутри есть достаточно места для установки любых нужных вам комплектующих — можно поставить видеокарты почти любой длинны, можно установить большую ATX-плату, поставить систему охлаждения с тремя секциями радиатора и так далее. Также очень порадовал декоративный кожух, который закрывает блок питания и ворох кабелей от взора пользователя — вам не нужно смотреть на некрасивые кабели или что-то в таком духе, да и диски все спрятаны. Это мелочь, которая, опта же, реализована почти во всех корпусах выше среднего класса, но не отметить это нельзя — для внешнего вида корпуса это важнейший элемент дизайна.

Итог

Производитель понимает, что привлечь внимание пользователя можно исключительно уникальным дизайном и качеством, так что в данной модели внимание уделили абсолютно всем элементам. Например, прозрачное стеклянное окно установлено на винтах с накатанной головкой, чтобы вы могли без дополнительного оборудования снять панель и обслужить комплектующие корпуса. И, конечно же, очень понравились вентиляторы Frost 12, которые обладают диаметром лопастей в 120 миллиметров и могут похвастаться многоцветной подсветкой. Они уже установлены в корпус и при сборке своей системы вам нужно лишь подключить их в материнскую плату, после чего можно спокойно заниматься своими делами. И, естественно, очень приятно, что не нужно их покупать отдельно — мелочь, но она для многих станет решающей при выборе окончательной модели.На текущий момент информации о стоимости нового корпуса нет, но стоит отдельно упомянуть, что ранее компания радовала нас хорошими корпусами за разумную цену. Именно это говорит нам о том, что в ближайшем будущем ничего меняться не должно — производитель и дальше должен делать хорошо, качественно и недорого. Конечно, это не бюджетная модель, все же здесь качественные материалы и уровень сборки, плюс три вентилятора с подсветкой, но и на флагманскую цену ждать не стоит — корпус будет более доступным. Вопрос в том, за сколько же его будут продавать в итоге.