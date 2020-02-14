Предварительный обзор Aerocool Flo. Корпус наоборот

Дизайн корпуса

Мы достаточно часто жалуемся на то, что на рынке компьютерных корпусов нет ничего интересного или необычного, что производители просто копируют друг друга и все. Однако на самом деле есть интересные решения, которые готовы удивлять даже нас, заядлых гиков, повидавших самые разные компьютерные корпуса и решения. Итак, давайте смотреть.

Каркас

Стоит отметить, что в плане декоративных элементов данный корпус никого удивлять не планирует. Производитель решил, что продукт должен быть максимально строгим, без излишних элементов декора, которые могут создать ненужную атмосферу. Это вполне серьёзное решение для тех пользователей, которые хотят себе необычный корпус. на лицевой панели продукта расположена сплошная пластиковая вставка, которая пропускает воздух на фронтальные вентиляторы через небольшие зазоры с декоративной решеткой по краям этой панели. Также стоит отметить, что корпус поставляется в продажу в двух цветовых вариантах — черном и белом, а стеклянная панель, сквозь которую мы привыкли видеть компоненты компьютера, теперь расположена не на левой стороне корпуса, а на правой. Это довольно интересное изменение, которое позволяет взглянуть на корпус под другим углом.

Особенности

Собственно, каркас корпуса Aerocool Flo является его основной особенностью, так как именно благодаря этому корпус и выделяется на фоне остальных продуктов на рынке. Дело в том, что производитель решил поставить материнскую плату на правую сторону корпуса, плюс перевернул её на бок — обычно процессор находится в верхней части корпуса, а теперь он расположен в задней части корпуса. Более того, мы привыкли, что видеокарта и ее выходы всегда расположены на тыльной стороне, а теперь это все перемещено на верхнюю грань. Мы не беремся судить данное решение в плане охлаждения и потока воздуха, но выглядит крайне необычно. На рынке есть всего несколько похожих решений, но никто при этом материнскую плату на бок не устанавливал, это что-то новое и очень интересное. Вероятно, у данного решения есть определенные преимущества в плане установки компонентов, но это нужно тестировать более детально.

Итог

Для того, чтобы видеокарта и ее выходы смотрели вверх, производителю пришлось сделать специальную панель в верхней части корпуса, куда вы будете подключать кабель от монитора, например. Более того, чтобы этот кабель не торчал из корпуса, производитель реализовал хитрую систему укладки кабелей, которая выглядит очень достойно — кабель уходит на тыльную сторону корпуса и там уже уходит в сторону монитора. Также производитель уделил массу внимания мелким деталям, которые играют весьма важную роль для потенциального покупателя. Например, производитель поставил корпус на весьма прочные ножки с резиновыми прокладками, которые амортизируют вибрацию и позволяют корпусу не шататься на столе. Да и блок питания, естественно, скрыт за декоративным кожухом, который скрывает от взора пользователя все некрасивые кабели.Корпус выглядит крайне привлекательно, особенно нам понравился вариант в белом цвете. Однако стоит понимать, что производитель создал этот продукт для энтузиастов, которые хотят попробовать нечто необычное, чего нет у других производителей. Если вы тоже хотите попробовать корпус с перевернутой материнской платой, то обязательно обратите на новинку внимание, но стоит понимать, что при сборке компьютера возникнут определенные трудности. Да и это не совсем стандартное решение, так что стоит заранее подготовиться к сборке.