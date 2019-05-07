Предварительный обзор Aerocool SI-5200 RGB. С RGB-подсветкой

2019-05-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - Aerocool SI-5200 RGB; [43]
Сегодня мы с вами посмотрим на достаточно интересный корпус для вашего компьютера, который обладает целым перечнем преимуществ, но и без недостатков не обошлось. Нужно понимать, что на корпус обычно либо выделяют очень много денег, либо покупают что-то дешевое просто ради того, чтобы поместить туда комплектующие. То есть, если у вас компьютер примерно за 60-70 тысяч рублей, то, скорее всего, вы не захотите отдавать пять-шесть за корпус, в этом нет смысла — лучше SSD купить большей емкости. Но, всегда же хочется получить красивое стильное решение за минимальное количество денег, правда? И в этом случае Aerocool SI-5200 RGB подходит просто идеально. Бренд уже давно доказал всем свой уровень качества и то, что он умеет делать дешево и доступно, а нам большего и не нужно. Сегодня мы посмотрим на то, что умеет эта новинка и почему лично я считаю, что за этот корпус стоит отдавать свои деньги.

Дизайн корпуса

Начнем с того, что фронтальная сторона корпуса полностью прозрачная. Конечно, это пластик, но выглядит крайне привлекательно, плюс вентиляторы установлены с RGB подсветкой и прямо из коробки вы получаете достойный внешний вид компьютера. Конечно, есть вопросы к продуву воздуха, ведь сплошная пластиковая панель явно не справится с потоком воздуха, но об этом потом. На боковой правой панели у нас тоже прозрачная панель, только уже стеклянная и на винтах с накатанной головкой. Это крайне удобно для обслуживания системы — вы просто сняли винты, сняли панель, пропылесосили компьютер и поставили все обратно. На верхней грани корпуса тоже ничего интересного мы не обнаружили, но в целом внешний вид солидный. Если вы фанат подсветки и хотите получить ее прямо из коробки, то это прямо лучшее, что только можно представить. А ведь это доступная модель!

Каркас

Вполне логично, что основание корпуса выполнено не из самого толстого металла на рынке. Это бюджетная модель и ждать лучшей стали с невероятной толщиной не стоит, хотя и ощущения, что крепишь материнскую плату на фольгу, тоже нет. Есть все необходимые отверстия для прокладки кабелей, есть масса пространства для видеокарты, есть даже декоративный кожух, который прикрывает блок питания и жесткие диски от взора пользователя. То есть, внутри все выполнено очень круто и достойно, прямо как в дорогих корпусах топового уровня. Это, как мне кажется, важнее всего остального.

Особенности

Конечно, это не идеальный корпус и у него есть мелкие недочеты. Во-первых, воздух на лицевой панели не проходит насквозь корпуса, он лишь выдувается фронтальными вентиляторами из него. Пластиковая панель красивая, но воздух сквозь нее не проходит. Во-вторых, можно было бы на стеклянной панели сделать по контуру затемнение или черную рамку, чтобы не было видно креплений и прочих технических отверстий по краю корпуса. Это сразу бросается в глаза. И, в-третьих, посадочные места для SSD сдвинуты в сторону и если у вас красивый накопитель с подсветкой, то вы его треть просто не увидите за рамкой. Но, это очень слабые недостатки.

Итог

Aerocool SI-5200 RGB за свои деньги — просто шикарное решение. Вы получаете крайне крутой продукт с вентиляторами, у которых даже подсветка есть, получаете шикарный дизайн внешнего вида, стеклянную панель и декоративный кожух. Это все преимущества топовых моделей за большие деньги, тогда как в случае с этой моделью вы получаете крутой корпус за более адекватную цену. Осталось только собрать красивые комплектующие и наслаждаться тем, как выглядит ваш компьютер в живую. Он вам точно понравится в этом корпусе.

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