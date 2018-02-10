Предварительный обзор Antec DF500. Недорогой и красивый корпус

Мы привыкли к тому, что современные корпуса для компьютеров с красивой подсветкой и большим боком окном стоят дорого и не каждый может себе такую красоту позволить. Однако, времена меняются и если еще год назад большое прозрачное окно было фишкой дорогих вариантов, то сейчас вы можете купить Antec DF500 за совершенно небольшую сумму денег и радоваться возможностям, которые этот корпус предоставляет. Забегая вперед - стоимость корпуса составляет 50 долларов, это настолько дешево, что просто сравнивать не с чем. Большинство корпусов более известных компания при том же наборе возможностей стоят от 100 долларов, то есть вдвое дороже. Конечно, покупать корпус с известным логотипом круто, но мы будем смотреть на практичность и набор возможностей этого варианта, а не на известность логотипа производителя. Давайте посмотрим на дизайн и качество шасси Antec DF500, дабы понимать, стоит ли он своих денег.

Дизайн корпуса

Первое, что бросается в глаза, это три здоровенных вентилятора на передней панели. Благодаря прозрачной передней панели и вентиляторам с подсветкой, вы получаете красивый корпус сразу из коробки, не придется морочить себе голову с подсветкой и прочими деталями, это вам просто не нужно. Такое решение привлекает к себе внимание и хочется поставить такой корпус себе на стол, наблюдать за красотой вентиляторов и радоваться покупке. Помимо этого, есть здоровенное боковое окно из стекла (на самом деле это акрил, но кому это важно), сколь которое вы сможете наблюдать за красотой своей сборки. Собственно, этого уже было бы достаточно, чтобы при цене в 50 баксов вы забыли о каких-либо других вариантах и купили именно этот корпус. Но, разработчик подумал и о других важных моментах, которые может и не так интересны, как светящиеся вентиляторы, но тоже важны.

Например, на верхней грани корпуса расположена сетка, защищающая от лишней пыли и если вы поставите туда вентиляторы с подсветкой, то выглядеть будет вообще нереально круто. Там же, ближе к лицевой панели, расположена круглая кнопка подачи питания, два выхода под 3,5-мм под наушники и микрофон, плюс два порта USB 3.0. Важная деталь - боковая крышка из окрика посажена на болты с накатанной головкой, панель легко снимать, ставить обратно и вам для этого не нужна отвертка или что-то в таком духе. И, конечно, нельзя не отметить наличие кожуха, прикрывающего блок питания и всю эту купу кабелей от взора пользователя.

Шасси

Корпус порадовал весьма прочными материалами и металлом приличной толщины. Конечно, это не самое толстое шасси из всех, что я видел, но это и не консервная банка, где стенки гнуться при установке материнской платы. Внутри достаточно много места для установки материнской платы ATX формата, есть место для жестких дисков и даже можно помпу для водянки поставить, правда специальной платформы для этого нет. Сзади все тоже достаточно привлекательно выглядит - две ячейки под HDD формата 3,5 дюйма, два места для установки SSD накопителей.

Итог

Конечно, при стоимости в 50 долларов и таком наборе преимуществ без недостатков тоже не обойтись. Например, я не совсем понимаю откуда вентиляторы на передней панели будут драть воздух, ведь передняя панель из пластика сплошная, там нет прорезей для воздуха и сбоку тоже отверстий для забора воздуха я не заметил. Плюс, не очень понравилось, как разработчик реализовал боковые окошки для кабелей материнской платы - они находятся слишком близко к самой плате, перегибов не избежать. С другой стороны, он стоит в два раза дешевле потенциальных конкурентов с тем же набором недостатков.