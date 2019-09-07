Предварительный обзор Aorus Liquid Cooler. СЖО с дисплеем

Дизайн корпуса

Если в вашем компьютере уже есть все, о чем толко можно мечтать, то самое время посмотреть в сторону новинки от компании GIGABYTE. Это самая продвинутая система жидкостного охлаждения на текущий момент, которая явно стоит потраченных денег и внимания. Сегодня я расскажу об устройстве более подробно, чтобы вы понимали, почему новинка настолько популярна.

Характеристики

Главной фишкой данной системы охлаждения является помпа с экраном на верхней грани. Это действительно очень интересно выглядит и если вы прямо большой фанат инноваций, то стоит обязательно обратить свое внимание на данное решение. Вероятно, в ближайшем будущем аналогичные помпы с экраном появятся у большинства производителей. Экран на помпе построен по технологии LCD с разрешением 60 на 60 пикселей и на этот экран вы можете выводить какую-то важную для вас информацию либо просто изображение, чтобы смотреть на компьютер было приятнее. Это и практично, ведь можно вывести температуру процессора на экран и следить за этим параметром в режиме реального времени, и необычно — можно ведь вывести на экран что-то прикольное и получать от этого массу положительных эмоций. В целом, помпа довольно интересно выглядит и явно выигрывает у своих потенциальных конкурентов.

Особенности

Производитель заявляет, что данная модель системы жидкостного охлаждения работает исключительно с современными процессорами. То есть, поставить СЖО можно на Intel 2066/2011-3/1366/115x и AMD TR4/AM4, на более старые решения, вероятно, не получится. Точнее, вы не сможете прямо из коротк поставить данную систему на более старый процессор, но после некоторых манипуляций можно и на устаревшие камни ставить Aorus Liquid Cooler 240 и не переживать. С основе водоблока лежит медное основание, которое при наличии слоя хорошей термопасты отлично проводит тепло, переводя высокую температуру процессора в жидкость, которая гоняется через трубки к радиатору и обратно. Про объем воды, который перегоняет помпа за час работы, производитель не сообщает, но мы верим, что в такую продвинутую модель поставят довольно хороший водоблок и с количеством воды проблем не возникнет.

Итог

Производитель порадовал достаточно продвинутыми вентиляторами в системе охлаждения — их там два, по 120 миллиметров каждый, с частотой выражения до 2500 оборотов в минуту. Достаточно неплохое решение получается, которое позволяет достаточно тихо охлаждать даже самый горячий процессор без лишнего труда. Стоит отметить, что кулеры формируют поток воздуха в 100 кубических метров в час, то есть продувать корпус компьютера будет весьма мощно. Кроме того, естественно, вентиляторы оборудованы подсветкой — RGB Fusion 2.0 позволяет не только настраивать цвет свечения, но и обеспечивает пользователя массой эффектов, которые можно настраивать прямо с компьютера. В паре с помпой, у которой уже есть экран, это очень круто получается. Можно устроить настоящую дискотеку или просто красиво осветить свой компьютер изнутри.

К сожалению, на текущий момент информации о стоимости данной системы или о дате релиза нет и говорить о конкуренции с потенциальными оппонентами довольно тяжело. С другой стороны, какая может быть конкуренция, когда это единственный на рынке продукт, выполненный в таком стиле. Дизайн интересный, есть экран на водоблоке, продвинутые вентиляторы. Мне кажется, что данная модель будет достаточно дорогостоящей, ведь ничего подобного на рынке ни у кого нет, а значит и платить за это придется немаленькие деньги.