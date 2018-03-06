Предварительный обзор Asus ZenBook 13 (UX331). Конкурент для MacBook?

2018-03-06, Автор - Влад Волошин; Продукт - Asus ZenBook 13 (UX331); [88]
Современный рынок ноутбуков выглядит достаточно однобоко - пользователи либо покупают MacBook, либо смотрят на другие решения, но с большим подозрением. Собственно, если посмотреть на рынок ноутбуков, то вы заметите, что тот же новый MacBook Pro 13 стоит как флагманская модель любой другой компании. Вот только кто купил что-то другое, а не яблочный ноутбук, я даже не знаю. Например, вот вышел в свет ноутбук под названием Asus ZenBook 13 (UX331), который выглядит достаточно привлекательно, у него хорошие характеристики и масса преимуществ. Но, потенциальных покупателей не так уж много и если вы хотите получить самое лучшее на рынке, то стоит присмотреться не только к новинке, но и к конкурентам. Мы это и сделали, а теперь давайте посмотрим на возможности устройства и его потенциальные варианты использования в обычной жизни. Для кого-то это будет большим преимуществом, на самом деле.

Характеристики

За основу производительности ноутбука взят процессор Intel Core i5-8250U. Это далеко не самая производительная модель из тех, что могу быть установлены на ультрабуке современном, но производительности для всех тех задач, которые вы перед собой ставите, ему хватит. Плюс, процессор потребляет мало энергии, что, естественно, уменьшает степень нагрева в целом. За графику будет отвечать видеокарта NVIDIA GeForce MX150 на 2 гигабайта, это новая фишка современных ноутбуков, хотя не всем она нужна. Поддерживать производительность продукта в целом будет оперативная память на 8 гигабайт. В принципе, характеристики продукта достойные, но нет здесь ничего, что вас бы могло удивить или показать, что вот этот ноутбук заметно мощнее большинства аналогов. Нет, ничего подобного, у большинства конкурентов есть то же железо, что и у этого красавца.

Дизайн корпуса

В плане дизайна у данного ноутбука все очень хорошо - он смотрится дорого, стильно и привлекательно, но, повторюсь, ничего необычного. Вес составляет 1,1 килограмма, толщина в самом толстом месте - 14 мм. То есть, яблочные ноутбуки спокойно могут уделать этот гаджет по компактности и легкости. Клавиатура здесь неплохая, смотрится привлекательно и большая сенсорная панель позволит вам спокойно работать без использования мышки. Осталось только привыкнуть к раскладке, которая лично мне не очень привычна, и можно будет говорить о возможных вариантах работы.

Бонусы

Дальше нас ждут сплошные разочарования. Ноутбук вроде топового уровня, но у него экран 13,3 дюйма с разрешением 1920 на 1080 точек. Для рынка мониторов это уже прошлый век, компании стараются показывать более интересные решения. И, конечно, если вы посмотрите на тот же яблочный ноут нового поколения, то заметите там более высокое разрешение. Далее, нам обещают 14 часов автономной работы, но, как показывает практика, это очень далеко от правды. На деле получается часов 8-9, не больше, да и то при выключенных модулях связи и пониженной яркости дисплея. В этом плане гаджет тоже яблочному продукту проигрывает.

Итог

Ноутбук стоит 999 долларов. Это достаточно адекватная сумма за те возможности, что производитель нам предоставляет, но я не могу сказать, что конкурентов при такой стоимости нет. Да, вы не купите яблочного конкурента столь дешево, а вариантов от других компаний хоть и много, но они, в целом, полностью копируют возможности продукта. Сказать стоит ли покупать ноутбук или не стоит - тоже не могу. Это слишком субъективное мнение, но мне кажется, что гаджет не обладает каким-то набором уникальных особенностей, чтобы назвать его хорошим выбором.

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