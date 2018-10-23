Предварительный обзор BQ BQ-6200L Aurora. Очень крутой флагман

Большинство пользователей почему-то уверены, что крутые флагманы сейчас выпускают только Apple с Huawei. На самом же деле классные смартфоны выходят и от других брендов, которые пока что не пользуются столь завидной популярностью. Например, компания BQ показала свой новый флагман BQ-6200L Aurora, который выглядит круто, у него классное железо и довольно демократичная стоимость. За свои деньги это один из лучших смартфонов на рынке, не побоюсь этих пафосных слов. Сегодня мы расскажем более детально о возможностях устройства, о его преимуществах и недостатках, чтобы вы понимали, почему нам новинка так понравилась и почему конкурентам стоит призадуматься. Когда-то так же Huawei показывала свои интересные продукты, но в нее никто не верил. Сейчас китайская компания находится на втором месте по продажам в мире. Кто знает, может BQ будет следующей компанией-рекордсменом?

Характеристики

За основу производительности продукта взят процессор MediaTek Helio P60, который работает на восьми вычислительных ядрах с довольно высокой тактовой частотой. Это весьма мощная модель, у которой точно не будет проблем с запуском игровых продуктов или любых других приложений, плюс сюда поставили выделенный APU. Это модуль, который отвечает за работу искусственного интеллекта, что позволяет улучшить распознавание лиц, улучшить функции камеры и портретного режима. Невероятно, но современные процессоры уже обзавелись и неким подобием ИИ, хотя еще два года назад это казалось сказкой. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 4 гигабайта, а встроенной памяти здесь 64 гигабайта. Да, хотелось бы больше ПЗУ, но производитель решил, что этого хватит, а если нужно больше — покупайте карту памяти, слот для этого есть.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида новый смартфон мне очень понравился — он выглядит предельно стильно и дорого. На фронтальной стороне, как и полагается современному смартфону, расположен дисплей почти на всю площадь. Сверху имеется вырез для целого ряда камер и датчиков, снизу небольшая кромка, чтобы гаджет было удобнее держать в руках. На тыльной стороне нас ожидает невероятно приятная на ощупь панель с глянцевым покрытием. Там же установлена вертикальная камера, которую мы где-то уже точно видели, плюс сканер отпечатков пальцев и логотип BQ. Лично мне такой дизайн очень понравился, а что вы скажете?

Особенности

Начнем с того, что диагональ дисплея у этого гаджета достигает 6,2 дюйма. Эх, а были времена, когда 5 дюймов считали лопатой. Разрешение составляет 2246 на 1080 точек, соотношение сторон достигает 19:9, есть защитное покрытие каленым стеклом. Дисплей очень хорошо передает цвета, он яркий, сочный и выглядит прелестно. Помимо этого, у смартфона имеется своя технология 3D Face Unlock, прямо как на iPhone X и новее. Технология позволяет сканировать лицо пользователя и разблокировать смартфон по объемной схеме. Работает очень даже хорошо, а если вам это не нравится, то сзади имеется сканер для пальца.

Итог

Теперь я сообщу вам новость, которая многих повергнет в шок. За этот смартфон производитель просит всего 15990 рублей. Да-да, за устройство флагманского уровня с невероятно мощным процессором, крутым дисплеем и технологией сканирования лица производитель запрашивает цену бюджетного устройства. Я сначала даже не поверил, но потом зашел в официальный магазин компании и убедился в этой информации. Цена просто копеечная для столь богатого набора характеристик, так что обязательно советую присмотреться.