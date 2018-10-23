Предварительный обзор BQ BQ-6200L Aurora. Очень крутой флагман

2018-10-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - BQ BQ-6200L Aurora; [28]
Большинство пользователей почему-то уверены, что крутые флагманы сейчас выпускают только Apple с Huawei. На самом же деле классные смартфоны выходят и от других брендов, которые пока что не пользуются столь завидной популярностью. Например, компания BQ показала свой новый флагман BQ-6200L Aurora, который выглядит круто, у него классное железо и довольно демократичная стоимость. За свои деньги это один из лучших смартфонов на рынке, не побоюсь этих пафосных слов. Сегодня мы расскажем более детально о возможностях устройства, о его преимуществах и недостатках, чтобы вы понимали, почему нам новинка так понравилась и почему конкурентам стоит призадуматься. Когда-то так же Huawei показывала свои интересные продукты, но в нее никто не верил. Сейчас китайская компания находится на втором месте по продажам в мире. Кто знает, может BQ будет следующей компанией-рекордсменом?

Характеристики

За основу производительности продукта взят процессор MediaTek Helio P60, который работает на восьми вычислительных ядрах с довольно высокой тактовой частотой. Это весьма мощная модель, у которой точно не будет проблем с запуском игровых продуктов или любых других приложений, плюс сюда поставили выделенный APU. Это модуль, который отвечает за работу искусственного интеллекта, что позволяет улучшить распознавание лиц, улучшить функции камеры и портретного режима. Невероятно, но современные процессоры уже обзавелись и неким подобием ИИ, хотя еще два года назад это казалось сказкой. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 4 гигабайта, а встроенной памяти здесь 64 гигабайта. Да, хотелось бы больше ПЗУ, но производитель решил, что этого хватит, а если нужно больше — покупайте карту памяти, слот для этого есть.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида новый смартфон мне очень понравился — он выглядит предельно стильно и дорого. На фронтальной стороне, как и полагается современному смартфону, расположен дисплей почти на всю площадь. Сверху имеется вырез для целого ряда камер и датчиков, снизу небольшая кромка, чтобы гаджет было удобнее держать в руках. На тыльной стороне нас ожидает невероятно приятная на ощупь панель с глянцевым покрытием. Там же установлена вертикальная камера, которую мы где-то уже точно видели, плюс сканер отпечатков пальцев и логотип BQ. Лично мне такой дизайн очень понравился, а что вы скажете?

Особенности

Начнем с того, что диагональ дисплея у этого гаджета достигает 6,2 дюйма. Эх, а были времена, когда 5 дюймов считали лопатой. Разрешение составляет 2246 на 1080 точек, соотношение сторон достигает 19:9, есть защитное покрытие каленым стеклом. Дисплей очень хорошо передает цвета, он яркий, сочный и выглядит прелестно. Помимо этого, у смартфона имеется своя технология 3D Face Unlock, прямо как на iPhone X и новее. Технология позволяет сканировать лицо пользователя и разблокировать смартфон по объемной схеме. Работает очень даже хорошо, а если вам это не нравится, то сзади имеется сканер для пальца.

Итог

Теперь я сообщу вам новость, которая многих повергнет в шок. За этот смартфон производитель просит всего 15990 рублей. Да-да, за устройство флагманского уровня с невероятно мощным процессором, крутым дисплеем и технологией сканирования лица производитель запрашивает цену бюджетного устройства. Я сначала даже не поверил, но потом зашел в официальный магазин компании и убедился в этой информации. Цена просто копеечная для столь богатого набора характеристик, так что обязательно советую присмотреться.


Комментарии:
Обзор Soulcalibur VI. Лучший файтинг сов...
Обзор Soulcalibur VI. Лучший файтинг совЯ никогда не являлся большим поклонником файтингов. То есть, конечно же, играл в Мортал Комбат с друзьями...
Строительные двери и их предназначение...
Строительные двери и их предназначениеРемонт всегда сопровождается массой трудностей, даже если вы уже опытный в этом деле человек. Всегда где-...
Переходите на YouTube и бросайте свои с...
Переходите на YouTube и бросайте свои сНа протяжении длительного времени мы говорили сокровенную фразу Билла Гейтса: "Если бизнес не выйдет в...
Какой пылесос домой купить? Советы по в...
Какой пылесос домой купить? Советы по вНа сегодняшний день проблем с поиском нужного пылесоса нет, проблема заключается в выборе нужной для в...
Недорогой смартфон Oukitel C11 Pro...
Недорогой смартфон Oukitel C11 ProВ наличии 3 Гб ОЗУ (для данного класса типично не более 2 Гб), 16 Гб на флэш-накопителе, аккумулятор на 3...
Magic 2 и его функции...
Magic 2 и его функции Компания Honor выпустила качественный смартфон. Смартфон получит чипсет Kirin 980, тройную основную кам...
Новый голосовой помощник Amazon Echo Plu...
Новый голосовой помощник Amazon Echo PluНедавно компания Amazon выпустила свою портативную станцию со встроенным помощником Amazon Echo Dot, и во...
Подтверждение поддержки 5G сети в Xiaomi...
Подтверждение поддержки 5G сети в XiaomiXiaomi официально подтвердила, что Mi Mix 3 будет поддерживать сеть 5G. Также она упомянула что, смартфон...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Hisense H55U7A. 55-дюймовый 4К-телевизор с HDRОбзор Hisense H55U7A. 55-дюймовый 4К-телевизор с HDR
Обзор Playme TIO. Видеорегистратор с магнитным креплением, GPS и Wi-FiОбзор Playme TIO. Видеорегистратор с магнитным креплением, GPS и Wi-Fi
Обзор Huawei P20 Pro. Главный камерафон спустя полгодаОбзор Huawei P20 Pro. Главный камерафон спустя полгода
Обзор плюсов и минусов смартфона Nokia 7.1 Обзор плюсов и минусов смартфона Nokia 7.1
Обзор Digma FreeDrive Action FULL HD. Видеорегистратор в форм-факторе экшн-камерыОбзор Digma FreeDrive Action FULL HD. Видеорегистратор в форм-факторе экшн-камеры
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A7 (2018) Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A7 (2018)
Обзор Keenetic Extra (KN-1710). Двухдиапазонный роутер с USBОбзор Keenetic Extra (KN-1710). Двухдиапазонный роутер с USB
Обзор Kingston SDCR/64GB. Карта памяти для профессиональной 4К-техникиОбзор Kingston SDCR/64GB. Карта памяти для профессиональной 4К-техники
Предварительный обзор Lenovo S5 Pro. Сти...
Предварительный обзор Lenovo S5 Pro. СтиДалеко не всем пользователям нужен флагманский смартфон. Нужно понимать, что продукт среднего класса от т...
Обзор Call of Duty: Black Ops 4. И без с...
Обзор Call of Duty: Black Ops 4. И без сВ жанре шутеров сейчас очень много достойных проектов — крупные студии запускают свои вариации королевски...
Предварительный обзор Vertu Aster P. Меч...
Предварительный обзор Vertu Aster P. МечНекоторое время назад в сети появилась информация о том, что компания Vertu планирует вернуться на рынок ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Boo...
Предварительный обзор Samsung Galaxy BooНа рынке мобильных устройств в последнее время происходит что-то весьма странное. То компании активно пок...
Игромир и Comic Con 2018 собрали 170 000...
Игромир и Comic Con 2018 собрали 170 000На днях завершилось главное событие для всех геймеров, любителей фантастики и гик-молодежи нашей страны –...
Предварительный обзор Huawei Mate 20X. Г...
Предварительный обзор Huawei Mate 20X. ГВ последнее время производители перестали стеснять себя в плане диагонали дисплея смартфонов — буквально ...
Обзор Mini Thief. Воруем пиксели...
Обзор Mini Thief. Воруем пикселиКогда крупные проекты надоедают, а это бывает очень часто, хочется поиграть во что-то более простое. Да и...
NVIDIA представила новую коллекцию… одеж...
NVIDIA представила новую коллекцию… одежМало кто задумывается, но оказывается геймеры – тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Например, не...
Предварительный обзор Huawei Watch GT. Ш...
Предварительный обзор Huawei Watch GT. ШРынок умных часов активно умирает — об этом говорят как аналитики рынка, так и те, кто сами эти часы прои...
Обзор Warparty. Стратегия с большим поте...
Обзор Warparty. Стратегия с большим потеНас очень заинтересовала игра Warparty, так как она представляет собой интересную реализацию жанра страте...
Предварительный обзор Huawei Enjoy 9 Plu...
Предварительный обзор Huawei Enjoy 9 PluБуквально лет пять назад все говорили о том, что диагональ дисплея в 3,5 дюйма является наиболее оптималь...
Обзор Bomber. Зарабатываем на ракетах...
Обзор Bomber. Зарабатываем на ракетахБольшая часть современных казуальных игр кажутся скучными и не очень интересными по целому ряду причин. Г...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor