Предварительный обзор BitFenix Dawn TG. Нужно больше стекла

2020-01-22, Автор - Влад Волошин; Продукт - BitFenix Dawn TG; [7]
Сегодня мы поговорим о весьма неоднозначном корпусе, который выглядит очень эффектно и дорого, но на деле является далеко не идеальным решением. Почему? Сейчас изучим продукт BitFenix Dawn TG более детально и расскажем обо всех сильных и слабых сторонах корпуса, который пока что не обзавелся ни ценой, ни приблизительной датой старта продаж.

Дизайн корпуса

Собственно, многие пользователи при выборе корпуса для своего компьютера предпочитают покупать именно стильные решения с большим количеством декоративных элементов. Их можно понять — современные компьютеры уже перестали быть просто устройством вывода изображения на дисплей, это больше аксессуар, которым вы наслаждаетесь. И у корпуса BitFenix Dawn TG с этим нет проблем — на лицевой панели расположена довольно красивая стеклянная встала с декоративными элементами, которая позволяет наслаждаться подсветкой вентиляторов. Также стеклянная панель расположена на левой боковой грани, а еще на правой. Да, производитель вдруг решил, что нужно полностью упаковать корпус в стекло, чтобы пользователь получал от этого дополнительное эстетическое удовольствие. Конечно, в плане практичности это не лучший вариант, но в плане внешнего вида — очень достойно.

Практичность

Нужно понимать, что наиболее эффективным отделом для охлаждения является лицевая сторона корпуса — через нее проходит больше всего свежего воздуха при помощи вентиляторов. Однако у корпуса BitFenix Dawn TG на лицевой панели расположена стеклянная вставка, у которой нет ни вырезов, ни отверстий. Это сплошная стеклянная панель, которая вообще не пропускает воздух, тем самым перекрывая воздушный поток полностью. Более того, стеклянные панели справа и слева тоже воздух не пропускают. Да, есть небольшая перфорация на боковой грани спереди, но она не позволяет захватывать воздух на лопасти вентиляторов. Получается, что встроенные вентиляторы будут лишь выгонять воздух из корпуса, но подачи свежего воздуха не будет. Естественно, это негативно сказывается на температурах — постепенно воздух внутри корпуса будет нагреваться. Для мощных процессоров такой корпус подойдет крайне слабо.

Особенности

Производитель решил удивить нас достаточно интересным дизайном каркаса. Во-первых, здесь слоты под видеокарту и прочие слоты расширения установлены вертикально, а не горизонтально, как у всех корпусов, так что вы будете видеть лицевую сторону своей видеокарты. Это серьезный бонус, если ваша видеокарта оборудована подсветкой и вы хотите получать от этого дополнительное удовольствие. Во-вторых, корпус достаточно широкий, так что вы сможете без каких-либо проблем организовать менеджмент кабелей на задней панели. Правда, это никак не спасет вас от вороха кабелей, которые будут видны сквозь стеклянную панель — она расположена сзади и отлично демонстрирует все недостатки сборки, которые просто нельзя скрыть. Тот же блок питания здесь открыт, как на ладони. Довольно странный набор преимуществ на самом деле.

Итог

BitFenix Dawn TG — очень странный корпус. С одной стороны, производитель предоставляет нам достаточно интересное решение с большим количеством стеклянных панелей, которые создают эффект уникального продукта, да еще и подсветка здесь красивая. С другой стороны, это максимально непрактичный корпус, в котором будут проблемы с нагревом, будут проблем с тыльной панелью, которая открывает абсолютно все недостатки сборки. Да и производитель почему-то решил, что стоимость корпуса называть тоже не обязательно.

Комментарии и отзывы BitFenix Dawn TG
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