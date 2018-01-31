Предварительный обзор Blu R2 Plus. Интересная новинка

2018-01-31, Автор - Влад Волошин; Продукт - Blu R2 Plus; [70]
Несмотря на то, что рынок современных мобильных телефонов давно уже перенасытился самыми разными вариантами мобильных телефонов, некоторые компании остаются при своем мнении, что рынку не хватает смартфонов для селфи. Например, новинка под названием Blu R2 Plus получила именно эту фишку и вообще продукт позиционируют как устройство для съемки автопортретов. Как вы сами понимаете, на рынке много фанатов крутого железа или хорошего дизайна, а вот фанатов фронтальных камер наберется не так уж много - если вы хотите снимать крутые селфи, тот вас просто громадный выбор среди флагманов и продуктов среднего класса. Тем не менее, разработчики из этой компании решили, что нужно сделать именно такой гаджет и показали его всему миру, а мы сегодня с вами решим - стоит ли устройство вашего внимания и потраченного времени. Если да, то вы получите крутой смартфон с отличной передней камерой, если нет - получите полезную информацию.

Начинка

За основу производительности смартфона взят процессор MediaTek MT6753, который мы уже давно не видели на рынке, если честно. Он работает на восьми вычислительных ядрах ARM Cortex-A53 и выдает тактовую частоту на уровне 1,3 гигагерц, то есть особо производительной эту модель не назовешь, но в плане мощности в играх или приложениях вы особых проблем не ощутите, если не играть в самые топовые мобильные игры. За графику смартфона отвечает контроллер ARM Mali T720, это тоже достаточно популярная и знакомая многим модель, которая неплохо себя показала в графических тестах и реальном использовании. Поддерживать производительность мобильного телефона будет оперативная память на 3 гигабайта. Этого должно хватить для того, чтобы вы играли в игры или сидели в браузере без проблем и торможений, в плане ОЗУ смартфон вполне порадовал.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида смартфон тоже порадовал, он выглядит весьма симпатично, хотя ничего уникального в его внешнем виде нет. На передней панели размещен дисплей с минимальными рамками справа и слева, снизу имеется логотип компании, сверху - целая система из камер, датчиков и вспышки. Не совсем понимаю размещение логотипа на передней панели, но это дело дизайнера. На тыльной стороне у нас размещена небольшая выступающая площадка для камеры, там же вспышка и чуть ниже еще один логотип компании. В целом, продукт мне понравился, он смотрится прилично, во всяком случае.

Бонусы

Конечно, здесь главная фишка во фронтальной камере - на передней панели у нас имеется 13-мегапиксельная камера, которая вроде как снимает хорошие снимки, там же есть вспышка. Собственно, сильно сомневаюсь, что эта камера снимает лучше флагманов на рынке, а снимать на среднем уровне может громадное количество смартфонов, делать из этого фишку как-то глупо даже. Дисплей здесь получил диагональ 5,5 дюймов и разрешение 1920 на 1080 точек, то есть весьма классические характеристики для конца 2016 года. Больше ничего интересного у смартфона я не нашел.

Итог

Да, стоимость смартфона составляет 180 долларов и сейчас многие скажут, что я сильно много придираюсь к смартфону такого уровня. Но, если производитель выпускает на рынок смартфон и рекламирует его как идеальный продукт для селфи, рекламирует его камеру и возможности, то делать скидку на стоимость я не буду. Если вам говорят, что здесь крутая камера, то она должна быть крутой, а это не особо правда на деле. Да и 180 долларов это вообще не мело, на рынке китайских смартфонов железо вдвое мощнее можно за 150 долларов приобрести, это как минимум. Вот и думайте теперь, нужен ли он вам.


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