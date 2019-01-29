Предварительный обзор Chuwi Aerobook. Лучше любого MacBook Air

Современные пользователи привыкли считать, что единственный достойный ноутбук на рынке — MacBook. Довольно часто при выборе действительно хорошего устройства можно услышать рекомендацию приобрести продукт яблочной компании и он точно будет служить верой и правдой долгие годы. И это правда — ноутбуки компании Apple действительно пользуются повышенным спросом и они справляются с поставленными задачами. Я сам уже много лет работаю на ноутбуке этого бренда и ни на что не жалуюсь. Но, нужно понимать, что такие ноутбуки стоят больших денег и далеко не всем они подходят. Если вы хотите купить современное устройство и потратить при этом минимум личных средств, то обязательно посмотрите в сторону Chuwi Aerobook — эта новинка способна удовлетворить все ваши запросы за вполне разумные деньги. Собственно, сегодня мы поговорим о преимуществах этого продукта и его уникальном дизайне.

Характеристики

Начнем с главного — процессора. Здесь установлена модель от компании Intel под названием Core M3. Конечно, это далеко не самый производительный процессор на рынке, тем более он создан для экономии энергии, но для работы с большинством повседневных задач его будет предостаточно. Например, если вы хотите работать с документами, общаться в социальных сетях, наслаждаться просмотров видео в сети, то вам этого процессора хватит с головой. Нет смысла для казуальных задач брать Intel Core i7, ведь вы просто не будете использовать ту мощность, за которую заплатили. Естественно, поддерживать процессор в графических задачах будет интегрированная видеокарта. Было бы очень странно, если бы производитель решил установить сюда дискретную видеокарту, правда? В целом, база у ноутбука отличная — что-то схожее установлено на MacBook 12.

Далее, поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 8 гигабайт. Этого предостаточно современному ноутбуку для того, чтобы он работал без тормозов, не было проблем в браузере и каких-то повседневных задачах. Собственно, хватило бы и 4 гигабайт, но это уже было бы под завязку, а так есть небольшой запас на будущее. Встроенная память представлена исключительно твердотельным накопителем и составляет 128 гигабайт в базовой версии. Здесь стоит отметить, что если вам нужно больше памяти, то вы можете расширить ее при покупке до 1 терабайта, хотя это сильно повысит стоимость системы.

Дизайн корпуса

Стоит отметить, что при проектировании данного ноутбука дизайнеры явно смотрели в сторону яблочного конкурента, так как гаджет очень похож внешне на MacBook. С другой стороны, кто сказал, что это плохо? Дизайнеры полночью отказались от дополнительного цифрового блока, сделав клавиатуру на всю ширину корпуса, плюс сенсорная панель здесь просто огромная. Рамка вокруг дисплея минимальная, она действительно выделяется на фоне основных своих конкурентов. Да и сам продукт получился тонким и легким — вес всего 1,25 килограмма. Для многих это будет большое преимущество, особенно если вы много путешествуете.

Итог

На текущий момент, к сожалению, нет возможности приобрести данную новинку, так как компания лишь планирует запускать продажу в ближайшем будущем. Но, уже сейчас можно перейти на официальный сайт продукта и подписаться на рассылку новостей — это позволит получить скидку в размере 25% на момент старта предварительных заказов. Вероятно, это лучшее решение за последнее время, которое можно посоветовать абсолютно всем и каждому. Остается лишь надеяться на хорошую цену и скорой выпуск в продажу в течение месяца.