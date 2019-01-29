Предварительный обзор Chuwi Aerobook. Лучше любого MacBook Air

2019-01-29, Автор - Влад Волошин; Продукт - Chuwi Aerobook; [60]
Современные пользователи привыкли считать, что единственный достойный ноутбук на рынке — MacBook. Довольно часто при выборе действительно хорошего устройства можно услышать рекомендацию приобрести продукт яблочной компании и он точно будет служить верой и правдой долгие годы. И это правда — ноутбуки компании Apple действительно пользуются повышенным спросом и они справляются с поставленными задачами. Я сам уже много лет работаю на ноутбуке этого бренда и ни на что не жалуюсь. Но, нужно понимать, что такие ноутбуки стоят больших денег и далеко не всем они подходят. Если вы хотите купить современное устройство и потратить при этом минимум личных средств, то обязательно посмотрите в сторону Chuwi Aerobook — эта новинка способна удовлетворить все ваши запросы за вполне разумные деньги. Собственно, сегодня мы поговорим о преимуществах этого продукта и его уникальном дизайне.

Характеристики

Начнем с главного — процессора. Здесь установлена модель от компании Intel под названием Core M3. Конечно, это далеко не самый производительный процессор на рынке, тем более он создан для экономии энергии, но для работы с большинством повседневных задач его будет предостаточно. Например, если вы хотите работать с документами, общаться в социальных сетях, наслаждаться просмотров видео в сети, то вам этого процессора хватит с головой. Нет смысла для казуальных задач брать Intel Core i7, ведь вы просто не будете использовать ту мощность, за которую заплатили. Естественно, поддерживать процессор в графических задачах будет интегрированная видеокарта. Было бы очень странно, если бы производитель решил установить сюда дискретную видеокарту, правда? В целом, база у ноутбука отличная — что-то схожее установлено на MacBook 12.

Далее, поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 8 гигабайт. Этого предостаточно современному ноутбуку для того, чтобы он работал без тормозов, не было проблем в браузере и каких-то повседневных задачах. Собственно, хватило бы и 4 гигабайт, но это уже было бы под завязку, а так есть небольшой запас на будущее. Встроенная память представлена исключительно твердотельным накопителем и составляет 128 гигабайт в базовой версии. Здесь стоит отметить, что если вам нужно больше памяти, то вы можете расширить ее при покупке до 1 терабайта, хотя это сильно повысит стоимость системы.

Дизайн корпуса

Стоит отметить, что при проектировании данного ноутбука дизайнеры явно смотрели в сторону яблочного конкурента, так как гаджет очень похож внешне на MacBook. С другой стороны, кто сказал, что это плохо? Дизайнеры полночью отказались от дополнительного цифрового блока, сделав клавиатуру на всю ширину корпуса, плюс сенсорная панель здесь просто огромная. Рамка вокруг дисплея минимальная, она действительно выделяется на фоне основных своих конкурентов. Да и сам продукт получился тонким и легким — вес всего 1,25 килограмма. Для многих это будет большое преимущество, особенно если вы много путешествуете.

Итог

На текущий момент, к сожалению, нет возможности приобрести данную новинку, так как компания лишь планирует запускать продажу в ближайшем будущем. Но, уже сейчас можно перейти на официальный сайт продукта и подписаться на рассылку новостей — это позволит получить скидку в размере 25% на момент старта предварительных заказов. Вероятно, это лучшее решение за последнее время, которое можно посоветовать абсолютно всем и каждому. Остается лишь надеяться на хорошую цену и скорой выпуск в продажу в течение месяца.

Комментарии:
Беспроводной геймпад M30 в стиле SEGA...
Беспроводной геймпад M30 в стиле SEGAКомпания 8BitDo выпустила беспроводной ретро геймпад M30 в стиле Sega Genesis, он будет работать с ПК, ma...
Обзор Pacer. Следим за своим здоровьем...
Обзор Pacer. Следим за своим здоровьемЯ длительное время избегал темы здоровья, так как думал, что двигаюсь вполне нормально и больше тратить в...
Мощная новинка OnePlus 6T McLaren Editio...
Мощная новинка OnePlus 6T McLaren EditioКомпания OnePlus выпустила смартфон с новым дизайном. Ключевым отличием гаджета стали 10 ГБ оперативной п...
Vivo Nex Dual Display Edition и его функ...
Vivo Nex Dual Display Edition и его функНад задним экраном находится целая россыпь сенсоров и других элементов. Центральное место занимает тройна...
Мощная новинка RS-Computer Shoe...
Мощная новинка RS-Computer ShoeКомпания Puma выпустила еще одну модель умных кроссовок. Панель управления умной обуви оборудована двумя ...
Самый большой телевизор Onyx Cinema...
Самый большой телевизор Onyx CinemaКомпания Samsung выпустила отличный большой телевизор для кинотеатра. Светодиодные экраны Samsung Onyx Ci...
Мощная новинка UA Sport Wireless React ...
Мощная новинка UA Sport Wireless React Специально в целях безопасности в наушники интегрирована технология Talk Thru: нажатием кнопки она позвол...
Новинка Nobby Expert T-110...
Новинка Nobby Expert T-110Nobby Expert сопрягаются со смартфоном быстро и хорошо держат связь. Отчасти это заслуга Bluetooth верси...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Razer BlackWidow Lite. Компактная и тихая механическая клавиатураОбзор Razer BlackWidow Lite. Компактная и тихая механическая клавиатура
Обзор Fly Life Play. Субсидированный Android смартфонОбзор Fly Life Play. Субсидированный Android смартфон
Обзор Digma DCL-720. Автомобильный телевизорОбзор Digma DCL-720. Автомобильный телевизор
Обзор плюсов и минусов ASUS ROG Phone ZS600KL 128GB. Лучший игровой смартфон Обзор плюсов и минусов ASUS ROG Phone ZS600KL 128GB. Лучший игровой смартфон
Обзор HARPER DVHR-223. Ультрабюджетный видеорегистраторОбзор HARPER DVHR-223. Ультрабюджетный видеорегистратор
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4В последнее время производители мониторов стали все чаще работать в направлении широкоформатных мониторов...
Обзор Angry Birds Dream Blast. Переосмыс...
Обзор Angry Birds Dream Blast. ПереосмысДумаю, если вы хоть когда-то играли на смартфоне в игры, то знаете про игру Angry Birds. В свое время это...
Предварительный обзор In Win 928. Корпус...
Предварительный обзор In Win 928. КорпусВ последнее время абсолютно все комплектующие компьютера становятся больше — радиаторы систем охлаждения ...
Предварительный обзор BenQ CinePrime W27...
Предварительный обзор BenQ CinePrime W27В последнее время пользователи стали все чаще смотреть в сторону проекторов вместо телевизоров, так как у...
Обзор Big Big Baller. Необычный геймплей...
Обзор Big Big Baller. Необычный геймплейКазуальные игры всегда стремятся удивить потенциального геймера своими механиками — иногда они действител...
Предварительный обзор ASUS Y406UA. Компа...
Предварительный обзор ASUS Y406UA. КомпаЕсть определенный сегмент пользователей, которым не нужен мощный ноутбук, им нужно решение для общения, р...
Honor View 20 официально представлен в Р...
Honor View 20 официально представлен в Р22 января в Москве состоялась презентация Honor View 20. Он стал первым смартфоном со встроенной фронталь...
Предварительный обзор Honor View 20. Тел...
Предварительный обзор Honor View 20. ТелНекоторое время назад, когда в сети только-только появилась информация о смартфонах с вырезом в дисплее в...
Обзор Paper.io 2. Захватываем территорию...
Обзор Paper.io 2. Захватываем территориюВ последнее время казуальные игры не выделяются какой-то уникальностью и напоминают друг друга практическ...
Предварительный обзор Cougar Immersa Pro...
Предварительный обзор Cougar Immersa ProДля подавляющего большинства современных геймеров игровая гарнитура является чем-то большим, нежели прост...
Обзор Color Bumb 3. Напрягаем ваш смартф...
Обзор Color Bumb 3. Напрягаем ваш смартфСкажу честно — большинство современных казуальных игр не вызывают у меня каких-то теплых чувств, не говор...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X1...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X1В последнее время пользователи привыкли думать, что единственным рабочим ноутбуком является MacBook. Но, ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor