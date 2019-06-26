Предварительный обзор Chuwi LapBook Plus. Крутое решение

2019-06-26, Автор - Влад Волошин; Продукт - Chuwi LapBook Plus; [84]
У китайских производителей есть большое преимущество — они спокойно могут выпускать мощные решения за доступную цену, чтобы привлечь внимание пользователей. К примеру, ноутбук Chuwi LapBook Plus выглядит явно не хуже основных конкурентов, а цена у него будет просто смешная. Давайте посмотрим на ноутбук поближе и решим, стоит ли он нашего внимания и денег. Погнали?

Характеристики

За основу производительности ноутбука Chuwi LapBook Plus взят процессор компании Intel поколения Apollo Lake. Главная особенность данного процессора в его высокой производительности при низком потреблении энергии — модель работает на четырех вычислительных ядрах с тактовой частотой до 2,0 гигагерц. Этого предостаточно, чтобы вы могли с полным комфортом запускать нужный вам контент, получать удовольствие от работы с документами или видео. Хотя, с видео или тяжелыми фотографиями будет тяжело, так как дискретной графики здесь нет — только интегрированная Intel HD Graphics 505. Для просмотра видео и работы с FullHD-видео мощности предостаточно, но для чего-то большего ноутбук уже не подойдет. С другой стороны, по его стоимости и так понятно, что это не переносная рабочая станция, а что-то более простое и доступное. Большинству пользователей этого будет предостаточно.

Оперативная память ноутбука представлена планкой на 8 гигабайт. Этого должно хватить для казуального использования и каких-то простых работ. Конечно, производитель мог бы поставить сюда 16 гигабайт оперативной памяти, но тогда и конечная стоимость ноутбука выросла бы, что не очень приятно в большинстве ситуаций. Встроенная же память представлена накопителем на 256 гигабайт, это твердотельный накопитель в формате M.2. То есть, скорость у него будет достаточно приличной, но заменить и поставить больше памяти будет крайне проблематично. Других комплектаций ноутбука нет — производитель решил, что нужно давать один вариант и все. Это выгодно производителю с экономической точки зрения, ведь не нужно тратить деньги и собирать сразу несколько комплектаций. Достаточно взять и выпустить одну партию ноутбуков, которые вполне устроят большинство пользователей.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида производитель явно улучшил свои навыки — если предыдущие модели еще могли показаться скупыми или бедными, то у данной новинки с внешностью все просто отлично. На фронтальной панели, где размещен экран, очень тонкие рамки и нет никаких дополнительных декоративных элементов — только экран и все. Клавиатура немного утоплена в корпус, выполнена в закрытом островном виде и сразу привлекает к себе внимание. Клавиши расположены правильно, без каких-то дополнительных изъянов, набирать текст или работать с чем-то будет комфортно. Больше ничего про дизайн и не скажешь — материал приятный, но явно не лучшего качества, никаких особенностей во внешнем виде тоже нет. Производитель просто решил сделать все максимально качественно и недорого, избегая затраты на дополнительные элементы. Это, впрочем, не мешает ноутбуку выглядеть достаточно шикарно.

Итог

На текущий момент стоимость ноутбука неизвестна, так что говорить о прямой конкуренции с кем-то довольно трудно. Но, с другой стороны, нужно понимать, что этот бренд только-только вышел на рынок и ставить завышенные цены никто не будет, так как производитель понимает, что его никто не будет покупать. Если вы надеетесь получить доступное решение, то стоит проследить за этой новинкой — есть ощущение, что за свои деньги это лучшее решение на рынке на текущий момент.

Комментарии и отзывы Chuwi LapBook Plus
Беспроводное универсальное зарядное устр...
Беспроводное универсальное зарядное устрTwelveSouth представила свой новейший аксессуар беспроводной зарядки HiRise Wireless. Это модульная беспр...
В продаже появился обновленный Raspberry...
В продаже появился обновленный RaspberryКомпания Raspberry Pi Foundation начала продажи одноплатного компьютера Raspberry Pi 4. Он представляет с...
Xiaomi Mi Beard Trimmer: защита IPX7, ст...
Xiaomi Mi Beard Trimmer: защита IPX7, стКомпания Xiaomi анонсировала очередной новый продукт — устройство для бритья Mi Beard Trimmer. ...
В сети появились фотографий, сделанные н...
В сети появились фотографий, сделанные нКомпания Xiaomi продолжает тизерить свои новые молодёжные смартфоны Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e. ...
Intel и Microsoft подтвердили поддержку ...
Intel и Microsoft подтвердили поддержку Компании Intel и Microsoft подтвердили, что они будут продолжать поддерживать ноутбуки Huawei, несмотря н...
Ультрабюджетный смартфон Nokia 1 получил...
Ультрабюджетный смартфон Nokia 1 получилВ начале июня прошивку Android Pie получил смартфон Nokia 3 (2017), а сейчас обновление выпустили для уль...
100% за 13 минут Vivo представила рекорд...
100% за 13 минут Vivo представила рекордНесколько дней назад Vivo анонсировала сверхбыструю зарядку, а сегодня компания официально представила те...
Vivo за неделю до анонса показала IQOO N...
Vivo за неделю до анонса показала IQOO NIQOO — новый суббренд компании Vivo, который уже успел выпустить свой одноименный флагман. Теперь подразд...


Обзор Razer Hammerhead Duo (RZ12-02790200-R3M1). Внутриканальные наушники с двумя драйверамиОбзор Razer Hammerhead Duo (RZ12-02790200-R3M1). Внутриканальные наушники с двумя драйверами
Обзор умного чайника REDMOND SkyKettle G210S. Лучший электрический чайникОбзор умного чайника REDMOND SkyKettle G210S. Лучший электрический чайник
Обзор Sony PlayStation 4 Pro. Брать или ждать PlayStation 5?Обзор Sony PlayStation 4 Pro. Брать или ждать PlayStation 5?
Обзор BQ 5528L Strike Forward. Сравнение с Honor 7A и Huawei Y5 Lite 2018Обзор BQ 5528L Strike Forward. Сравнение с Honor 7A и Huawei Y5 Lite 2018
Обзор QUMO Dragon War Inferno K49. Игровая клавиатура с RGB-подсветкойОбзор QUMO Dragon War Inferno K49. Игровая клавиатура с RGB-подсветкой
Предварительный обзор Chuwi LapBook Plus...
Предварительный обзор Chuwi LapBook PlusУ китайских производителей есть большое преимущество — они спокойно могут выпускать мощные решения за дос...
Обзор WGT Gold. Стильный мобильный гольф...
Обзор WGT Gold. Стильный мобильный гольфДовольно часто спортивные симуляторы оказываются пустышками — разработчики просто хотят быстро заработать...
Обзор The Sinking City. Отличный хоррор...
Обзор The Sinking City. Отличный хоррорПоиграв некоторое время в The Sinking City я понял, что ничего лучше в данном жанре еще не видел. Шикарны...
Предварительный обзор Huawei MediaPad M6...
Предварительный обзор Huawei MediaPad M6Официально представлен планшетный компьютер Huawei MediaPad M6, который не только выглядит достаточно при...
Candy Hoover рассказала о своих успехах ...
Candy Hoover рассказала о своих успехах 20 июня в Москве прошла пресс-конференция Candy Hoover, в рамках которой нам рассказали об успехах компан...
Предварительный обзор HYPERPC NANO. Комп...
Предварительный обзор HYPERPC NANO. КомпСовсем недавно компания HYPERPC официально представила свой новый компактный компьютер, который выглядит ...
Обзор Kingdom Come: Deliverance Royal Ed...
Обзор Kingdom Come: Deliverance Royal EdПоток дополнений к игре Kingdom Come: Deliverance иссяк — теперь разработчики, видимо, будут заниматься н...
Предварительный обзор LG 34WL850-W. Отли...
Предварительный обзор LG 34WL850-W. ОтлиКомпания LG не просто так является лидером на рынке мониторов и телевизоров — она не только производит лу...
Предварительный обзор ASUS ZenScreen Tou...
Предварительный обзор ASUS ZenScreen TouВ компании ASUS представили очень крутой продукт, у которого на рынке просто нет аналогов. Монитор в порт...
Предварительный обзор Thermalright Turbo...
Предварительный обзор Thermalright TurboВ последнее время многие пользователи, среди которых больше всего геймеров, стали активно покупать систем...
Обзор Children of Morta. Шикарная ролева...
Обзор Children of Morta. Шикарная ролеваРелиз Children of Mort многих очень заинтересовал — игра выглядит интересно, у нее весьма увлекательная с...
EZVIZ открыла свой первый оффлайн магази...
EZVIZ открыла свой первый оффлайн магази18 июня в Москве прошла пресс-конференция компании EZVIZ, которая занимается выпуском систем видеонаблюде...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor