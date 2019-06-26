Предварительный обзор Chuwi LapBook Plus. Крутое решение

Характеристики

У китайских производителей есть большое преимущество — они спокойно могут выпускать мощные решения за доступную цену, чтобы привлечь внимание пользователей. К примеру, ноутбук Chuwi LapBook Plus выглядит явно не хуже основных конкурентов, а цена у него будет просто смешная. Давайте посмотрим на ноутбук поближе и решим, стоит ли он нашего внимания и денег. Погнали?

За основу производительности ноутбука Chuwi LapBook Plus взят процессор компании Intel поколения Apollo Lake. Главная особенность данного процессора в его высокой производительности при низком потреблении энергии — модель работает на четырех вычислительных ядрах с тактовой частотой до 2,0 гигагерц. Этого предостаточно, чтобы вы могли с полным комфортом запускать нужный вам контент, получать удовольствие от работы с документами или видео. Хотя, с видео или тяжелыми фотографиями будет тяжело, так как дискретной графики здесь нет — только интегрированная Intel HD Graphics 505. Для просмотра видео и работы с FullHD-видео мощности предостаточно, но для чего-то большего ноутбук уже не подойдет. С другой стороны, по его стоимости и так понятно, что это не переносная рабочая станция, а что-то более простое и доступное. Большинству пользователей этого будет предостаточно.

Дизайн корпуса

Оперативная память ноутбука представлена планкой на 8 гигабайт. Этого должно хватить для казуального использования и каких-то простых работ. Конечно, производитель мог бы поставить сюда 16 гигабайт оперативной памяти, но тогда и конечная стоимость ноутбука выросла бы, что не очень приятно в большинстве ситуаций. Встроенная же память представлена накопителем на 256 гигабайт, это твердотельный накопитель в формате M.2. То есть, скорость у него будет достаточно приличной, но заменить и поставить больше памяти будет крайне проблематично. Других комплектаций ноутбука нет — производитель решил, что нужно давать один вариант и все. Это выгодно производителю с экономической точки зрения, ведь не нужно тратить деньги и собирать сразу несколько комплектаций. Достаточно взять и выпустить одну партию ноутбуков, которые вполне устроят большинство пользователей.

Итог

В плане внешнего вида производитель явно улучшил свои навыки — если предыдущие модели еще могли показаться скупыми или бедными, то у данной новинки с внешностью все просто отлично. На фронтальной панели, где размещен экран, очень тонкие рамки и нет никаких дополнительных декоративных элементов — только экран и все. Клавиатура немного утоплена в корпус, выполнена в закрытом островном виде и сразу привлекает к себе внимание. Клавиши расположены правильно, без каких-то дополнительных изъянов, набирать текст или работать с чем-то будет комфортно. Больше ничего про дизайн и не скажешь — материал приятный, но явно не лучшего качества, никаких особенностей во внешнем виде тоже нет. Производитель просто решил сделать все максимально качественно и недорого, избегая затраты на дополнительные элементы. Это, впрочем, не мешает ноутбуку выглядеть достаточно шикарно.На текущий момент стоимость ноутбука неизвестна, так что говорить о прямой конкуренции с кем-то довольно трудно. Но, с другой стороны, нужно понимать, что этот бренд только-только вышел на рынок и ставить завышенные цены никто не будет, так как производитель понимает, что его никто не будет покупать. Если вы надеетесь получить доступное решение, то стоит проследить за этой новинкой — есть ощущение, что за свои деньги это лучшее решение на рынке на текущий момент.