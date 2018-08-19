Предварительный обзор Chuwi Lapbook SE. Конкурент MacBook Air

2018-08-19, Автор - Влад Волошин; Продукт - Chuwi Lapbook SE; [67]
В последнее время техника Apple, в частности ноутбуки, подвергается жесткой кринке со стороны пользователей — продукты стоят довольно дорого, в разы дороже любых конкурентов на рынке, при этом ноутбуки греются и теряют производительность. Зачем платить столько денег за гаджет, который не работает так, как он должен? На фоне этого сразу появился интерес к ноутбукам других компаний, которые могут выдавать приличную производительность за более скромную сумму денег. Не у всех есть пару тысяч долларов на новый MacBook, зато на Chuwi Lapbook SE средств хватит у любого пользователя. Новинка выглядит стильно, у нее предостаточно производительности и отличная клавиатура. Собственно, что еще нужно для современного пользователя, который работает с текстами и общается в социальных сетях? Мы решили изучить устройство и рассказать вам про все сильные и слабые стороны продукта.

Характеристики

Ноутбук построен на платформе от компании Intel поколения Gemini Lake. За основу производительности устройства взят процессор Celeron N4100, он построен по 14-нанометровой технологии с четырьмя вычислительными ядрами. Тактовая частота процессора в режиме простоя составляет 1,1 гигагерц, тогда как в режиме разгона она поднимается до 2,4 гигагерц. Этого предостаточно для спокойной работы, а в случае необходимости вы получите достаточную мощность для работы с тяжелым контентом. Конечно, рассчитывать на обработку 4К-видео я бы не стал, но с FullHD-контентом моно будет поработать. За графику здесь отвечает интегрированная видеокарта Intel UHD Graphics 600. Новое поколение весьма неплохо себя показывает в синтетических тестах и для работы этого хватит, тогда как в игры поиграть уже не получится. Хотя, думаю, такие устройства никто ради игр и не покупает.

Дальше производитель вообще удивил. Поддерживать производительность компьютера будет оперативная память на 4 гигабайта, это вполне понятный показатель и на ноутбуках среднего класса больше ОЗУ не ставят. Встроенная же память представлена быстрым накопителем формата eMMC на 32 гигабайта, который обычно ставят на смартфонах, и SSD-накопителем на 128 гигабайт. Память очень шустрая и можно не переживать о долгой загрузке компьютера или проблемах при работе с контентом. Хотя, конечно, места для хранения фильмов здесь крайне мало, особенно если вы любите большие форматы.

Дизайн корпуса

Создатели данного решения явно вдохновлялись яблочным ноутбуком, но нас это совершенно не волнует. Рамка вокруг дисплея минимальная, из-за чего корпус получился максимально компактным. Клавиатура островного типа немного утоплена в корпус, она тоже довольно удобная и позволяет работать вслепую. Большая сенсорная панель позволит вам забыть про мышку, она даже жесты поддерживает. На тыльной стороне продукта, где у MacBook находится яблоко, у данной модели выгравирован логотип компании Chuwi. Устройство весьма тонкое и легкое, для постоянных переездов — шикарный вариант.

Итог

Теперь о самом вкусном — стоимость ноутбука составляет всего 270 долларов. Это дешевле, чем смартфон среднего класса от какой-то известной компании. Естественно, это весьма доступный вариант, который вас ни в чем не ограничивает — большой дисплей на 13,3 дюйма с FullHD разрешением, хорошая для работы клавиатура, крайне компактный корпус. Все это складывается в довольно привлекательную картину. Если вы не гоняетесь за известными логотипами, а это глупо в 2018 году, то обязательно обратите внимание на данную новинку — она стоит вашего внимания.


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