Предварительный обзор Compal Flex Book. Складной ноутбук

Дизайн корпуса

На рынке современных технологий достаточно мало устройств, которые могут удивить пользователя, привлечь его внимание к нестандартным решениям. Однако мы нашли очень крутой продукт, который может похвастаться приличным набором преимуществ и характеристик. О нем мы сегодня и поговорим более подробнее, ведь гаджет весьма и весьма заинтриговал.

Дисплей

Ноутбук, условно говоря, разделен на два элемента — аппаратная клавиатура, которая является важным компонентом для установки всего железа устройства, и дисплей, который несет в себе основную фишку устройства. Часть с клавиатурой и всей аппаратной начинкой ничем примечательным похвастаться не может — клавиатура островного типа немного утоплена в корпус, сенсорная панель, заменяющая мышку, достаточно маленькая и невзрачная. Но, с другой стороны, производитель сделал достаточно строгий корпус, который подойдет большинству пользователей. Также стоит отметить элемент дисплея — рамки справа, слева и сверху достаточно тонкие, их видно, но они не бросаются в глаза, а снизу имеется более плотная панель. Стоит сказать, что дисплей хоть и является второстепенным в плане железа компонентом, но в нем тоже имеется свое железо. И это делает продукт настолько уникальным.

Особенности

Самым удивительным компонентом ноутбука Compal Flex Book является его дисплей — он имеет складную конструкцию, то есть вы можете в любой момент снять дисплей с док-станции, условно говоря, после чего использовать его в качестве планшета. Конечно, производитель говорит, что особой мощности от данного продукта ждать не стоит, но это действительно классное решение. Также стоит сказать, что подобного рода планшетов на рынке много, но у этой модели есть преимущество — дисплей складывается пополам. Благодаря этому вы получаете очень компактное решение, которое можно положить в карман или сумку, использовать его в течение для как рабочее устройство, листать там информацию и так далее. А при необходимости раскрыть дисплей, подключить его к док-станции и использовать в формате совершенно стандартного планшетного компьютера. Это действительно круто.

Итог

Главным преимущество данного устройства является именно его дисплей — пользователь может работать на совершенно обычном ноутбуке, используя аппаратную клавиатуру, все преимущества большого дисплея и весьма неплохую аппаратную начинку. Однако при необходимости владелец этого устройства получает полноценный планшет со складным дисплеем, который занимает минимум места, позволяет удобно просматривать контент и даже использовать продукт в формате ноутбука с сенсорной клавиатурой. Также стоит отметить, что у планшета своя аппаратная начинка, так что вы сможете использовать продукт без док-станции и работать вполне комфортно, хотя ожидать высокую производительность конечно же не стоит. Также стоит понимать, что планшет достаточно тонкий, так что поставить внутрь внушительную батарею все равно не выйдет, а значит, время автономной работы будет небольшим.

К сожалению, на текущий момент ноутбук является лишь концептом — производитель показал прототип, который работает и отлично справляется с поставленными задачами, но ожидать скорого релиза, тем более в больших объемах, не стоит. Производитель все же не является крупнейшим в мире и позволить себе настолько крупные объемы производства не может, но в будущем, когда на концепт обратят внимание другие компании, такого рода устройства могут пользоваться спросом. Цены тоже, естественно, нет.