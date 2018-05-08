Предварительный обзор CoolPad Note 6. Недорого и сердито

Смартфоны нынче стоят больших денег — если посмотреть на тенденцию роста, то можно смело говорить, что скоро девайсы этого рода будут дороже зеркальных фотоаппаратов начального уровня. Например, средняя стоимость iPhone за пять выросла на 300 долларов — раньше флагман можно было взять за 500 баксов, а теперь уже за 800 с копейками. Вот и получается, что пользователи стали больше смотреть на недорогие мобильные телефоны, ведь флагман это круто, но всегда хочется держать в руках девайс и не думать о том, что теперь еще два года кредит выплачивать. Новинка под названием CoolPad Note 6 дает вам возможность без особых сложностей пользоваться всеми современными технологиями и развлечениями, получать от этого массу положительных эмоций и не думать о больших тратах. Собственно, это очень важный момент, так что давайте посмотрим, что из себя представляет новинка и как с ней стоит работать.

Характеристики

За основу производительности данного смартфона взят процессор Qualcomm Snapdragon 435, который пусть и относится к начальному классу, но справляется со всеми необходимыми задачами на своем пути. Например, вы можете спокойно играть в игры и получать от этого массу удовольствия, можете смотреть видео у себя на смартфоне или радоваться каким-то другим развлечениям. Здесь достаточно мощности, чтобы смартфон работал так, как нужно, без торможений и прочих неполадок. За графику новинки отвечает встроенный контроллер Adreno 505, который показывает себя весьма недурно, плюс в последнее время его стали устанавливать в любой смартфон начального класса. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 3 или 4 гигабайта, встроенной же памяти установили 32 или 64 гигабайта, в зависимости от выбранной вами комплектации.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида данный девайс совершенно не порадует того, кто надеялся увидеть здесь что-то изощренное. На лицевой стороне расположен дисплей, у него вполне стандартные рамки справа и слева. Снизу, под дисплеем, расположена клавиша Home, она сенсорная и распознает отпечатки пальцев. Это вообще не новость, но интересно, что производитель решил именно так скомпоновать свой гаджет. На тыльной стороне тоже ничего удивительного нет, вполне классическая камера и логотип. Внешний вид девайса не является его ультра-сильной стороной, это просто удобное устройство на каждый день.

Особенности

Диагональ дисплея составляет 5,5 дюймов при разрешении 1920 на 1080 точек. Это классика для тех смартфонов, что выпускались до бума новых форматов дисплеев. Сейчас, если вы хотите получить крутой девайс с вытянутым дисплеем, вам нужно отдавать очень много денег. У нашего сегодняшнего гостя все совсем иначе — у него просто добротный дисплей с хорошей картинкой, без всех этих не совсем понятных нововведений. Камера, кстати, снимает довольно неплохо для своего класса, хотя и звезд с неба не хватает совершенно.

Итог

Теперь о стоимости — цена данной новинки составляет 135 долларов, это довольно дешево, особенно если посмотреть на современные девайсы от более известных брендов. Это очень крутой смартфон, который позволит вам играть в игры и получать от этого массу положительных эмоций, у него предостаточно возможностей для того, чтобы удовлетворить ваши потребности в повседневной жизни. Требовать от устройства за такие деньги большего я бы не стал — сейчас Apple чехлы для смартфонов продает примерно за ту же сумму, а здесь у нас полноценный смартфон с неплохим железом и дисплеем. Думаю, выбор сделают все самостоятельно.