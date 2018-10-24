Предварительный обзор Cooler Master C700P Carbon. Флагманский корпус

2018-10-24, Автор - Влад Волошин; Продукт - Cooler Master C700P Carbon; [91]
На современном рынке компьютерных корпусов есть целая россыпь действительно интересных продуктов, которые могут вас заинтересовать. Дизайнеры крупных компаний предоставляют возможность выбирать между разными стилями, форматами, материалами и ценниками, так что вы точно сможете найти что-то оптимальное для своей системы. Однако, есть некоторые пользователи, которые хотят получить от железа самое лучшее — они покупают дорогие видеокарты с подсветкой, тратят средства на планки оперативной памяти со светодиодными лентами и все в таком духе. Для таких геймеров был выпущен корпус Cooler Master C700P Carbon. Это настоящий флагман на своем рынке, который стоит внушительных 1000 долларов и выглядит настолько привлекательно, насколько это вообще возможно. И, вероятно, корпус не будет слишком уж популярным из-за своей заоблачной стоимости, но это не делает его менее интересным, верно?

Дизайн корпуса

Уже из названия можно понять, что продукт построен в корпусе с применением карбона. На фронтальной стороне установлена уникальная по своему дизайну и фактуре панель. Это что-то вроде сетки с текстурой сот, однако воздух через эту панель, вероятно, проходить не будет. Для забора воздуха справа и слева от корпуса имеются щели, сквозь которые воздух попадает на вентиляторы фронтальной панели. На левой грани корпуса расположена стеклянная панель с тонировкой, сквозь которую вы сможете наблюдать за своей красивой начинкой. Естественно, внутри будет установлено самое крутое железо с подсветкой и прочими бонусами, в корпус за тысячу долларов бюджетную видеокарту никто не поставит. Ручки на корпусе выполнены из карбона, тоже самое можно сказать и про подставку. В целом, концепция корпуса в таком стиле выглядит нереально привлекательно и дорого. Собственно, оно так и есть на самом деле.

Шасси

Помимо внешнего вида разработчики предоставляют пользователю огромное пространство для реализации своих идей. Внутри корпуса предостаточно места для установки крутой видеокарты любой длинны, для материнской платы самого большого формата и всего в таком духе. Толщина металла впечатляет, это вам не «фольга» из бюджетных корпусов, плюс имеется декоративный кожух, который прикрывает блок питания и жесткие диски от взора пользователя. Без проблем можно красиво проложить кабели и наслаждаться внешним видом своего ПК.

Особенности

Сейчас абсолютно любая железка для компьютера выходит с подсветкой, так что выпускать флагманский корпус без светодиодов тоже никто не будет. Здесь подсветка установлена по всему периметру боковых панелей. На фронтальной панели тоже имеется полоса подсветки, которая обрамляет порты на фронтальной части корпуса. В темноте это выглядит космически круто. Дополнительных бонусов, которые бы отличали корпус от более простой массовой модели, мы не обнаружили. Дело в том, что базовая модель сама по себе выглядит очень привлекательно, сюда уже просто нечего добавлять.

Итог

За тысячу долларов вы получаете не просто компьютерный корпус, а продукт из ограниченной серии. Именно из-за этого цена такая высокая, не из-за карбона. Он не такой уж и дорогой на самом деле. Если же вам кажется, что этот корпус слишком дорогой, то лучше присмотритесь к базовой версии этого же продукта. Там тоже подсветка, тот же стиль, те же дизайнерские решения, но цена заметно ниже. А это вариант для тех, кто хочет купить корпус и потом хвалиться перед друзьями, что есть вот такая уникальная железка. И она правда уникальная, тут не поспоришь. Один из лучших корпусов в истории компании.

Комментарии:
Анонс смарт-часов Honor Watch ожидается ...
Анонс смарт-часов Honor Watch ожидается Бренд Honor вскоре представит новые смарт-часы. Показан силуэт готовящегося «умного» хронометра, который ...
LucidSound начал продажи гарнитуры игров...
LucidSound начал продажи гарнитуры игровНачались продажи гарнитуры игрового класса LucidSound LS31 Wireless Gaming Headset, которая относится к н...
Amazon анонсировала новую модель устройс...
Amazon анонсировала новую модель устройсСостоялся анонс новой электронной книги Amazon Kindle Paperwhite. Новинка не боится воды. Говорится о соо...
UMIDIGI представила недорогую бюджетную ...
UMIDIGI представила недорогую бюджетную Компания UMIDIGI выпустила недорогой смартфон A3. Гаджет получил 5,5-дюймовый экран с соотношением сторон...
Лучшая сборка на AMD Ryzen 7 второго пок...
Лучшая сборка на AMD Ryzen 7 второго покСобрать компьютер сегодня может буквально каждый второй пользователь — для этого есть масса сайтом с конс...
Highscreen выпустила смартфон Power Five...
Highscreen выпустила смартфон Power FiveАнонсирован новый смартфон Highscreen Power Five Max с мощной батареей 5000 мА.ч. Новинка получила 5,99-д...
Обзор Robbie Swifthand and the Orb of My...
Обзор Robbie Swifthand and the Orb of MyНовинка под названием Robbie Swifthand and the Orb of Mysteries заинтересовала сразу несколькими моментам...
Представлен корпус Thermaltake Core P3 T...
Представлен корпус Thermaltake Core P3 TКомпания Thermaltake пополнила ассортимент корпусов моделью Core P3 Tempered Glass Curved Edition, котора...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор AeroCool KCAS PLUS 650M 650W. Недорогой блок питания с модульным питанием и 80Plus BronseОбзор AeroCool KCAS PLUS 650M 650W. Недорогой блок питания с модульным питанием и 80Plus Bronse
Обзор CARCAM Q8. Видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор CARCAM Q8. Видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор Hisense H55U7A. 55-дюймовый 4К-телевизор с HDRОбзор Hisense H55U7A. 55-дюймовый 4К-телевизор с HDR
Обзор Playme TIO. Видеорегистратор с магнитным креплением, GPS и Wi-FiОбзор Playme TIO. Видеорегистратор с магнитным креплением, GPS и Wi-Fi
Обзор Huawei P20 Pro. Главный камерафон спустя полгодаОбзор Huawei P20 Pro. Главный камерафон спустя полгода
Обзор плюсов и минусов смартфона Nokia 7.1 Обзор плюсов и минусов смартфона Nokia 7.1
Обзор Digma FreeDrive Action FULL HD. Видеорегистратор в форм-факторе экшн-камерыОбзор Digma FreeDrive Action FULL HD. Видеорегистратор в форм-факторе экшн-камеры
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A7 (2018) Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A7 (2018)
Предварительный обзор BQ BQ-6200L Aurora...
Предварительный обзор BQ BQ-6200L AuroraБольшинство пользователей почему-то уверены, что крутые флагманы сейчас выпускают только Apple с Huawei. ...
Обзор Soulcalibur VI. Лучший файтинг сов...
Обзор Soulcalibur VI. Лучший файтинг совЯ никогда не являлся большим поклонником файтингов. То есть, конечно же, играл в Мортал Комбат с друзьями...
Предварительный обзор Lenovo S5 Pro. Сти...
Предварительный обзор Lenovo S5 Pro. СтиДалеко не всем пользователям нужен флагманский смартфон. Нужно понимать, что продукт среднего класса от т...
Обзор Call of Duty: Black Ops 4. И без с...
Обзор Call of Duty: Black Ops 4. И без сВ жанре шутеров сейчас очень много достойных проектов — крупные студии запускают свои вариации королевски...
Предварительный обзор Vertu Aster P. Меч...
Предварительный обзор Vertu Aster P. МечНекоторое время назад в сети появилась информация о том, что компания Vertu планирует вернуться на рынок ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Boo...
Предварительный обзор Samsung Galaxy BooНа рынке мобильных устройств в последнее время происходит что-то весьма странное. То компании активно пок...
Игромир и Comic Con 2018 собрали 170 000...
Игромир и Comic Con 2018 собрали 170 000На днях завершилось главное событие для всех геймеров, любителей фантастики и гик-молодежи нашей страны –...
Предварительный обзор Huawei Mate 20X. Г...
Предварительный обзор Huawei Mate 20X. ГВ последнее время производители перестали стеснять себя в плане диагонали дисплея смартфонов — буквально ...
Обзор Mini Thief. Воруем пиксели...
Обзор Mini Thief. Воруем пикселиКогда крупные проекты надоедают, а это бывает очень часто, хочется поиграть во что-то более простое. Да и...
NVIDIA представила новую коллекцию… одеж...
NVIDIA представила новую коллекцию… одежМало кто задумывается, но оказывается геймеры – тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Например, не...
Предварительный обзор Huawei Watch GT. Ш...
Предварительный обзор Huawei Watch GT. ШРынок умных часов активно умирает — об этом говорят как аналитики рынка, так и те, кто сами эти часы прои...
Обзор Warparty. Стратегия с большим поте...
Обзор Warparty. Стратегия с большим потеНас очень заинтересовала игра Warparty, так как она представляет собой интересную реализацию жанра страте...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor