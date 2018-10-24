Предварительный обзор Cooler Master C700P Carbon. Флагманский корпус

На современном рынке компьютерных корпусов есть целая россыпь действительно интересных продуктов, которые могут вас заинтересовать. Дизайнеры крупных компаний предоставляют возможность выбирать между разными стилями, форматами, материалами и ценниками, так что вы точно сможете найти что-то оптимальное для своей системы. Однако, есть некоторые пользователи, которые хотят получить от железа самое лучшее — они покупают дорогие видеокарты с подсветкой, тратят средства на планки оперативной памяти со светодиодными лентами и все в таком духе. Для таких геймеров был выпущен корпус Cooler Master C700P Carbon. Это настоящий флагман на своем рынке, который стоит внушительных 1000 долларов и выглядит настолько привлекательно, насколько это вообще возможно. И, вероятно, корпус не будет слишком уж популярным из-за своей заоблачной стоимости, но это не делает его менее интересным, верно?

Дизайн корпуса

Уже из названия можно понять, что продукт построен в корпусе с применением карбона. На фронтальной стороне установлена уникальная по своему дизайну и фактуре панель. Это что-то вроде сетки с текстурой сот, однако воздух через эту панель, вероятно, проходить не будет. Для забора воздуха справа и слева от корпуса имеются щели, сквозь которые воздух попадает на вентиляторы фронтальной панели. На левой грани корпуса расположена стеклянная панель с тонировкой, сквозь которую вы сможете наблюдать за своей красивой начинкой. Естественно, внутри будет установлено самое крутое железо с подсветкой и прочими бонусами, в корпус за тысячу долларов бюджетную видеокарту никто не поставит. Ручки на корпусе выполнены из карбона, тоже самое можно сказать и про подставку. В целом, концепция корпуса в таком стиле выглядит нереально привлекательно и дорого. Собственно, оно так и есть на самом деле.

Шасси

Помимо внешнего вида разработчики предоставляют пользователю огромное пространство для реализации своих идей. Внутри корпуса предостаточно места для установки крутой видеокарты любой длинны, для материнской платы самого большого формата и всего в таком духе. Толщина металла впечатляет, это вам не «фольга» из бюджетных корпусов, плюс имеется декоративный кожух, который прикрывает блок питания и жесткие диски от взора пользователя. Без проблем можно красиво проложить кабели и наслаждаться внешним видом своего ПК.

Особенности

Сейчас абсолютно любая железка для компьютера выходит с подсветкой, так что выпускать флагманский корпус без светодиодов тоже никто не будет. Здесь подсветка установлена по всему периметру боковых панелей. На фронтальной панели тоже имеется полоса подсветки, которая обрамляет порты на фронтальной части корпуса. В темноте это выглядит космически круто. Дополнительных бонусов, которые бы отличали корпус от более простой массовой модели, мы не обнаружили. Дело в том, что базовая модель сама по себе выглядит очень привлекательно, сюда уже просто нечего добавлять.

Итог

За тысячу долларов вы получаете не просто компьютерный корпус, а продукт из ограниченной серии. Именно из-за этого цена такая высокая, не из-за карбона. Он не такой уж и дорогой на самом деле. Если же вам кажется, что этот корпус слишком дорогой, то лучше присмотритесь к базовой версии этого же продукта. Там тоже подсветка, тот же стиль, те же дизайнерские решения, но цена заметно ниже. А это вариант для тех, кто хочет купить корпус и потом хвалиться перед друзьями, что есть вот такая уникальная железка. И она правда уникальная, тут не поспоришь. Один из лучших корпусов в истории компании.