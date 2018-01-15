Предварительный обзор Cooler Master COSMOS C700P. Просто космос

Компьютерный корпус является лишь каркасом для сборки компьютера в определенном диапазоне бюджета - если вы собираете компьютер до тысячи долларов, например, то намного более желанной будет покупка лишней планки оперативной памяти или SSD большего объема, чем трата денег на дорогостоящий корпус. Ведь, при ограниченном бюджете вам важнее получить максимум производительности от своего железа, корпус же является просто коробкой для всего этого железа. Но, когда денег немного больше и вы выбираете не самое мощное за минимальные деньги, а самое красивое железо, ОЗУ с подсветкой и видеокарты с логотипами светящимися, то можно и про Cooler Master COSMOS C700P подумать. На данный момент, и я говорю полностью серьезно, это самый красивый и самый крутой корпус на компьютерном рынке, при том, его можно брать как геймерам, так и людям, которые за компьютером просто работают - видео монтируют, например.

Дизайн

Стоит сказать, что предыдущие модели «Космоса» тоже были крутыми, некоторые модели даже называли лучшими в своем классе, но пришла пора подсветки и прозрачных боковых окон, так что компания решила обновить свою легендарную модель. Теперь у нас есть подсветка по периметру корпуса - подсветка есть сверху, по периметру верхней грани корпуса, и снизу, так же по периметру днища. Светится корпус мягко-фиолетовым цветом, смотрится действительно космически круто. Имеются полностью симметричные ручки и ножки, они позволяют корпусу более надежнее стоять на столе и добавляют декоративной привлекательности, а передняя панель серебристого цвета снимается, открывая вам доступ к такой же красивой панели, но с сеткой для большего потока воздуха. И, конечно, боковая панель из прозрачного стекла - тренд последнего года, который теперь и сюда добрался. Выглядит корпус сногсшибательно, без всяких сомнений.

Шасси

Корпуса этой линейки всегда считались самыми вместительными и легкими для сборки самых нестандартных компонентов. Благодаря действительно большому объему, сюда легко можно поставить видеокарту любой длинны, при том красиво помещаются сразу две карты по два слота, естественно можно поставить СВО на одну, две или три секции, массу вентиляторов для лучшего потока воздуха. Отдельно стоит отметить, что на левой грани, там где стекло, имеется так же защитный кожух, который несет декоративную функцию - он закрывает кабели и все внутренности, оставляя взору только материнскую плату.

Особенности

Важнейшим моментом при сборке компьютера являются мелкие детали, на которые многие производители очень часто закрывают глаза. Например, здесь ножки корпуса разведены в стороны, дабы уменьшить возможность корпуса шататься. Плюс, производитель установил вылитые фильтры на верхнюю часть корпуса, а так же нижнюю и переднюю, дабы пыль внутрь вообще не попадала. Понравилась мне возможность снять переднюю панель, которая пусть и красиво смотрится, но без нее компьютер так же будет выглядеть круто, можно поставить вентиляторы с LED подсветкой, и поток воздуха будет лучше.

Итог

Качество сборки корпуса не вызывает вопросов - эта компания на протяжении длительного времени показывает, что она одна из лучших. Корпус этот уже сейчас называют самым крутым - он большой, красивый, из дорогих и качественных материалов, здесь есть пространство как для геймерского компьютера, так и для монтажной машины, к примеру, или компьютера для инженера. Благодаря такому набору преимуществ и вполне адекватной стоимости, можно говорить о потенциальном успехе корпуса уже сейчас.