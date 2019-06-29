Предварительный обзор Cooler Master GM219-30. Новый игровой монитор

2019-06-29, Автор - Влад Волошин; Продукт - Cooler Master GM219-30; [77]
Сегодня мы поговорим о новом мониторе Cooler Master GM219-30, который удивил нас не только своим привлекательным дизайном, но и довольно продвинутыми характеристиками. Качество картинки отменное, есть несколько важных бонусов для тех, кто хочет играть в шутеры на профессиональном уровне. Обязательно обратите на новинку внимание — оно того стоит.

Характеристики

Из названия монитора Cooler Master GM219-30 можно понять, что устройство может похвастаться диагональю в 30 дюймов. Здесь стоит отметить, что есть еще модель с диагональю 35 дюймов, которая выглядит точно так же и может похвастаться абсолютно тем же набором характеристик. Разрешение у монитора составляет 2560 на 1080 точек, то есть это слегка неполноценное 2К разрешение. Не сказать, что это предел мечтаний современного геймера, но в целом картинка вполне сносная и можно от нее получить достаточно удовольствия во время прохождения любимой игры. Конечно, сейчас весь рынок двигается в сторону 4К и пользователи очень любят высокое разрешение, но нужно понимать, что за высокое разрешение вы платите производительностью и только на очень мощных системах есть возможность получить стабильную плавную картинку. Так что такое разрешение можно назвать плюсом.

Матрица монитора построена по технологии VA с отличной яркостью и реалистичной цветопередачей. Стоит сказать, что такие матрицы намного лучше передают цвета, чем варианты на IPS-матрице. Также стоит отметить одну весьма важную деталь, которая делает данный монитор настоящим монстром на рынке игровой техники — здесь частота обновления составляет 200 Гц. То есть, вы можете при таком разрешении получить самую плавную картинку и в тех же шутерах спокойно сражать своих оппонентов благодаря максимальной детализации. Там, где противники не смогут увидеть какой-то момент или анимацию, вы сможете увидеть даже мельчайшие изменения. Даже если сравнивать с современными мониторами топового уровня, вы все равно не сможете найти ничего более достойного и интересного, так как таких частот практически никто и не предоставляет. Это громадный плюс, особенно если вы предпочитаете шутеры.

Дизайн корпуса

Конечно, внешний вид игрового монитора всегда уходит на задний план, так как пользователям интересна картинка и то, что происходит на экране, а не вокруг него. Но, с другой стороны, если вы покупаете качественное устройство за весьма приличную сумму денег, то почему бы не присмотреться к внешности. Здесь очень интересно выполнена подставка — она выполнена в форме логотипа компании Cooler Master. И стильно смотрится, и позволяет разместить на столе всю периферию, и монитор поддерживает в устойчивом положении. Рамка вокруг экрана минимальная и ее практически не видно, снизу есть плашка пластика черного цвета. Сам же монитор немного выгнут, чтобы вы могли увидеть сразу всю картинку целиком, без поворота головы. Внешний вид монитора лично мне очень понравился — очень достойное решение для заядлых геймеров без лишних декоративных элементов.

Итог

У нас для вас есть еще одна очень хорошая новость — у данного монитора крайне привлекательная цена. За него просят всего 400 долларов, что для игрового решения с такой диагональю совершенно не много. Вы получаете настоящего игрового монстра с большой качественной картинкой и частотой обновления 200 Гц — этого хватит любому геймеру, чтобы ближайшие несколько лет даже не думать о замене монитора. Старшая модель с диагональю 35 дюймов и более высоким разрешением стоит 1000 долларов и это уже совсем другая история.


Комментарии и отзывы Cooler Master GM219-30
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