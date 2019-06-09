Предварительный обзор Cooler Master Hyper H410R White Edition. Очень стильно

2019-06-09, Автор - Влад Волошин; Продукт - Cooler Master Hyper H410R White Edition; [105]
Если вы собираете компьютер или планируете его немного прокачать, то советуем обратить внимание на данную новинку — она выглядит достаточно привлекательно, стоит недорого и подходит для любой современной системы. Особенно стоит обратить внимание на дизайн корпуса и подсветку — найти аналогичный стиль у конкурентов практически невозможно. Итак, давайте смотреть.

Характеристики

Начнем с не очень интересной, но крайне полезной информации — данная система охлаждения подходит для процессоров Intel в исполнении LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, и для процессоров AMD в исполнении AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1. Эта информация позволит вам понять, подходит ли система охлаждения для вашего процессора и материнской платы или нет. Если подходит, то можно смело двигаться дальше. В систему охлаждения входит довольно большой радиатор, к которому подходят медные трубки (четыре штуки), у которых есть прямой контакт с процессором. Это весьма эффективное решение, так как между трубками и процессором нет дополнительного проводника и температура рассеивается намного лучше. Обдувает радиатор вентилятор диаметром 92 миллиметра, что позволяет вполне достойно охлаждать ребра радиатора и понижать температуру процессора.

Дизайн корпуса

Для многих пользователей внешний вид системы охлаждения даже важнее, чем характеристики, ведь хочется от компьютера получать не только мощность, но и эстетическое удовольствие. У Cooler Master Hyper H410R White Edition с этим все хорошо — дизайнеры сделали ход конем и просто показали белый вариант. Для пользователей любая белая модель является чем-то уникальным и очень интересным, так что если вы хотели нечто нестандартное — обязательно обратите внимание. Белый корпус выглядит очень круто и дорого, плюс его можно поставить в абсолютно любой корпус с любыми комплектующими и он там будет выглядеть достаточно уместно. Конечно, из белого здесь только вентилятор и небольшой декоративный кожух, но уже этого достаточно, чтобы новинка выделялась на фоне остальных. В этом плане продукт очень даже крутой и дизайнеры явно постарались, подбирая цветовую гамму.

Особенности

Конечно, воздушной системы охлаждения не так много интересных особенностей, которыми можно было бы похвастаться. Все же, это не СЖО за пятнадцать тысяч рублей с дисплеями и прочими фишками. Но, у данной модели тоже есть несколько козырей в рукаве. Например, вентилятор в системе охлаждения имеет функцию подсветки и светится белым цветом — выглядит очень круто, особенно если у вас в компьютере есть прозрачная панель, позволяющая наблюдать за красотой этого вентилятора. Крутится он в диапазоне от 600 до 2000 оборотов в минуту, уровень шума вполне адекватный. Это, пожалуй, самое важное в системе охлаждения — она держит температуру в нормальных значениях и не издает слишком уж много шума. Также стоит отметить узкий профиль радиатора и высокую посадку на медных трубках — вы без труда сможете поставить любую планку оперативной памяти и она не будет мешать установке башни.

Итог

Мы пока что не знаем о стоимости Cooler Master Hyper H410R White Edition, так как продукт только анонсировали и в магазины розничной торговли он еще не попал. Но, нужно понимать, что данная компания всегда радовала нас низкими ценами при высоком качестве продукции, а значит можно смело надеяться, что и с новинкой все будет хорошо. Это шикарная модель для установки в корпус с прозрачной боковой панелью — выглядит очень красиво.

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