Предварительный обзор Cooler Master MasterBox MB500 ARGB

Дизайн корпуса

Сегодня мы поговорим о достаточно интересном компьютерном корпусе, который не только смотрится привлекательно, но и обладает серьезным бонусом в плане охлаждения. Для тех пользователей, которые хотят прямо из коробки получить готовый продукт, это идеальный выбор. А пока продукт готовят к старту продаж, мы расскажем о его основных преимуществах и недостатках.

Каркас

Можно с уверенностью сказать, что корпус Cooler Master MasterBox MB500 ARGB может похвастаться достаточно привлекательным дизайном, который сразу привлекает к себе внимание. Начнем с того, что на лицевой панели корпуса размещен довольно интересный ковш, который условно разделяет панель на две половины. На нижней части установлена декоративная сетка, сквозь которую будет проходить воздух на фронтальные вентиляторы. И, конечно же, сквозь эту сетку сами вентиляторы с подсветкой будут видны, что тоже достаточно приятно и важно. На боковой панели корпуса расположена стеклянная панель, которая установлена на специальных винтах. Собственно, ничего невероятного в плане дизайна нет, но производитель уделили время мелочам, которые действительно привлекают внимание со стороны пользователя. А нам большего и не нужно — главное, что корпус приносит удовольствие от созерцания.

Особенности

Внутреннее убранство корпуса выполнено в том стиле, в котором мы привыкли — блок питания с накопителями отделены от взора пользователя достаточно большой декоративной панелью, которая представляет собой лист металла черного цвета. Внутри этого отсека расположены все некрасивые компоненты и ворох кабелей, который никак и никуда не денешь. Внутри основного отсека нет ничего лишнего — всё пространство предоставлено пользователю для сборки своего компьютера и установки тех компонентов, которые там действительно нужны. Можно поставить любую материнскую плату, видеокарту любой длины, башню для охлаждения процессора и так далее, с этим не будет никаких проблем. Также порадовало большое окно под установку системы охлаждения — даже материнскую плату снимать не придется, чтобы закрепить всё необходимое. Да и металл каркаса порадовал своей толщиной.

Итог

Начнем с приятного — в комплекте с корпусом сразу идут три фирменных вентилятора на 120 миллиметров, два из которых установлены на лицевой стороне, а один — на тыльной панели. Благодаря этому вы получаете хорошее охлаждение прямо из коробки и ничего не нужно покупать отдельно, что на самом деле достаточно приятно. Более того, вентиляторы оборудованы подсветкой, которую можно синхронизировать с продуктами, поддерживающими ASUS Aura Sync, ASRock PolyChrome Sync, GIGABYTE RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync. Это практически весь список технологий с функцией подсветки на рынке, так что вы сможете синхронизировать вентилятор с остальными компонентами системы и получить более привлекательную подсветку корпуса. Также порадовали ножки, которые удерживают корпус на столе в достаточно уверенном положении — выглядит крайне привлекательно и надежно.К сожалению, мы пока что не знаем стоимость этого корпуса, так что говорить о конкуренции с другими моделями на рынке мы пока что тоже не можем. Однако нужно понимать, что производитель использует здесь закаленное стекло, а не пластик, плюс в комплекте сразу идут вентиляторы в количестве трех штук, да еще и с поддержкой подсветки. Это явно будет не бюджетный корпус, а значит, если вы хотели себе именно дешевый вариант, то стоит обратить внимание на что-то более простой. Это ближе к флагману.