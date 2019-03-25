Предварительный обзор Cooler Master MasterBox NR400. Очень крутой корпус

Дизайн корпуса

При сборке компьютера корпусу обычно уделяют минимальное количество внимания и денег, так как все средства лучше отдать на видеокарту или процессор, а корпус подойдет любой, лишь было куда комплектующие поставить. Но, иногда хочется не просто кусок пластика, а что-то красивое и стильное, чтобы можно было смотреть и наслаждаться. И новинка Cooler Master MasterBox NR400 создана именно с этой целью — с таким корпусом вы будете не только играть в игры, но и созерцать, наслаждаться.

Шасси

Внешний вид корпуса Cooler Master MasterBox NR400 сразу говорит нам о том, что производитель хотел обеспечить пользователя не только красотой и привлекательностью, но и довольно приличным объемом для установки всех необходимых комплектующих. На фронтальной панели у нас расположена декоративная сетка, сквозь которую отлично проходит воздух и за которой находятся три посадочных места под вентиляторы. Если вы любите подсветку и обожаете, когда фронтальная панель корпуса светится, то это отличный вариант — выглядит и правда крайне привлекательно. На боковой панели можно заметить одну интересную особенность — там есть большая стеклянная панель и снизу под ней есть небольшая панель из металла. Об этом мы поговорим позже, но выглядит очень строго и необычно. Сам же корпус окрашен в серебристый цвет, что делает его очень интересным и дорого выглядящим.

Особенности

В последнее время у дорогих корпусов внутренняя часть всегда разделена на две части — в одной установлена материнская плата, видеокарта и система охлаждения, а в другой находится блок питания, диски и так далее. В этом корпусе разработчики пошли еще дальше и более четко отделили отсек для БП и накопителей от основного, что позволило сфокусировать внимание пользователей на начинку, а не на кабели и прочие некрасивых вещи. Также стоит отметить, что вся внутренняя часть корпуса отведена для установки материнской платы и видеокарты — дополнительных элементов внутри нет и вам ничего не мешает поставить очень длинную видеокарту, например, или что-то в таком духе. Есть крепления для вентиляторов или радиаторов СЖО — на фронтальной панели для трех секций, на верхней грани для двух и на тыльной для одной секции. То есть, с охлаждением у вас тоже проблем возникнуть не должно.

Итог

Качественный дорогой корпус от простенького отличается не только общим впечатлением и толщиной металла, но и массой мелочей, которые сразу и не замечаешь. Например, у Cooler Master MasterBox NR400 есть четыре резиновых ножки, которые позволяют немного оторвать корпус от стола. Это уменьшает вибрацию от комплектующих во время работы и дает возможность вентилятору блока питания не втягивать пыль. Также порадовали резиновые накладки на всех отверстиях, где проходят важные кабели — даже спустя много лет кабель не перетрется, так как он не соприкасается с металлом. Тоже самое можно сказать про вылитые фильтры, не позволяющие компьютеру втягивать пыль внутрь. Это все очень важно.

Корпус создавали специально для тех пользователей, которые хотят получить от компьютера максимум как в плане производительности, так и в плане внешнего вида. Конечно, стоит такая штука дороже, чем бюджетные корпуса с пластиковыми вставками и тонким металлом, но здесь вы явно видите, за что отдаете свои деньги — за стиль, привлекательный дизайн, за простор и мелкие детали, которые обычно в более доступных корпусах просто не реализованы. И если вы давно хотели что-то крутое и необычное, то самое время присмотреться именно к этой новинке, она того точно стоит.