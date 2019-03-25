Предварительный обзор Cooler Master MasterBox NR400. Очень крутой корпус

2019-03-25, Автор - Влад Волошин; Продукт - Cooler Master MasterBox NR400; [127]
При сборке компьютера корпусу обычно уделяют минимальное количество внимания и денег, так как все средства лучше отдать на видеокарту или процессор, а корпус подойдет любой, лишь было куда комплектующие поставить. Но, иногда хочется не просто кусок пластика, а что-то красивое и стильное, чтобы можно было смотреть и наслаждаться. И новинка Cooler Master MasterBox NR400 создана именно с этой целью — с таким корпусом вы будете не только играть в игры, но и созерцать, наслаждаться.

Дизайн корпуса

Внешний вид корпуса Cooler Master MasterBox NR400 сразу говорит нам о том, что производитель хотел обеспечить пользователя не только красотой и привлекательностью, но и довольно приличным объемом для установки всех необходимых комплектующих. На фронтальной панели у нас расположена декоративная сетка, сквозь которую отлично проходит воздух и за которой находятся три посадочных места под вентиляторы. Если вы любите подсветку и обожаете, когда фронтальная панель корпуса светится, то это отличный вариант — выглядит и правда крайне привлекательно. На боковой панели можно заметить одну интересную особенность — там есть большая стеклянная панель и снизу под ней есть небольшая панель из металла. Об этом мы поговорим позже, но выглядит очень строго и необычно. Сам же корпус окрашен в серебристый цвет, что делает его очень интересным и дорого выглядящим.

Шасси

В последнее время у дорогих корпусов внутренняя часть всегда разделена на две части — в одной установлена материнская плата, видеокарта и система охлаждения, а в другой находится блок питания, диски и так далее. В этом корпусе разработчики пошли еще дальше и более четко отделили отсек для БП и накопителей от основного, что позволило сфокусировать внимание пользователей на начинку, а не на кабели и прочие некрасивых вещи. Также стоит отметить, что вся внутренняя часть корпуса отведена для установки материнской платы и видеокарты — дополнительных элементов внутри нет и вам ничего не мешает поставить очень длинную видеокарту, например, или что-то в таком духе. Есть крепления для вентиляторов или радиаторов СЖО — на фронтальной панели для трех секций, на верхней грани для двух и на тыльной для одной секции. То есть, с охлаждением у вас тоже проблем возникнуть не должно.

Особенности

Качественный дорогой корпус от простенького отличается не только общим впечатлением и толщиной металла, но и массой мелочей, которые сразу и не замечаешь. Например, у Cooler Master MasterBox NR400 есть четыре резиновых ножки, которые позволяют немного оторвать корпус от стола. Это уменьшает вибрацию от комплектующих во время работы и дает возможность вентилятору блока питания не втягивать пыль. Также порадовали резиновые накладки на всех отверстиях, где проходят важные кабели — даже спустя много лет кабель не перетрется, так как он не соприкасается с металлом. Тоже самое можно сказать про вылитые фильтры, не позволяющие компьютеру втягивать пыль внутрь. Это все очень важно.

Итог

Корпус создавали специально для тех пользователей, которые хотят получить от компьютера максимум как в плане производительности, так и в плане внешнего вида. Конечно, стоит такая штука дороже, чем бюджетные корпуса с пластиковыми вставками и тонким металлом, но здесь вы явно видите, за что отдаете свои деньги — за стиль, привлекательный дизайн, за простор и мелкие детали, которые обычно в более доступных корпусах просто не реализованы. И если вы давно хотели что-то крутое и необычное, то самое время присмотреться именно к этой новинке, она того точно стоит.

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