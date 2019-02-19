Предварительный обзор Cooler Master MasterBox Q300L TUF Edition. Компактный корпус

2019-02-19, Автор - Влад Волошин; Продукт - Cooler Master MasterBox Q300L TUF Edition; [29]
В последнее время многие геймеры стали обращать внимание на компактные игровые корпуса. В этом есть определённый смысл — современное железо позволяет работать компьютеру тихо и без лишних вибраций, так почему бы не запихнуть все это добро в небольшой корпус, который не будет занимать треть рабочего стола? Некоторые новые флагманские модели игровых корпусов настолько большие и увесистые, что их приходится ставить на пол. Новинка под названием Cooler Master MasterBox Q300L TUF Edition решает эту проблему — теперь у вас есть возможность собрать крутой игровой ПК в небольшом корпусе, который действительно занимает минимум пространства. Сегодня я расскажу о его преимуществах и недостатках, чтобы вы могли примерно понимать, за что отдаете свои деньги. Думаю, фанатам комфорта новинка точно понравится и принесет массу удовольствия от сборки и использования.

Дизайн корпуса

На фронтальной панели корпуса расположена довольно привлекательная панель с необычной текстурой, которая смотрится довольно интересно и необычно. Не могу сказать, что это прямо сильно нестандартное решение, но он смотрится намного привлекательней, чем классические стандартные панели. За фронтальной частью корпуса располагаются вентиляторы и их подсветка будет пробиваться сквозь панель, в темноте такая подсветка смотрится крайне интересно. На боковой панели корпуса, как и у всех современных моделей, расположено стекло. Это позволяет вам смотреть на красивые комплектующие своего компьютера и получать от этого созерцания еще и эстетическое удовольствие. Могу с уверенностью сказать, что стекло пусть и не инновация, но привносит свою изюминку в этот компактный корпус. Отдельно хотелось бы похвалить разработчиков за то, что они разместили клавиши включения и порты периферии на боковой панели.

Если взглянуть на некоторые мелкие детали, то вы заметите, что они реализованы с вниманием к мелочам. Например, стеклянная панель на боковой панели посажена на четыре винта с накатанной головкой — стекло можно снять без отвертки, просто открутив винты руками. Ножки у корпуса небольшие, они расположены по краю и не только глушат вибрацию, но и позволяют вентилятору блока питания не задыхаться от нехватки воздуха. Очень приятно, когда к таким вот мелочам внимательно присматриваются и делают очень хорошо. За это дизайнеров и создателей корпуса точно стоит похвалить отдельно.

Шасси

Довольно важно, чтобы в компактном корпусе было пространство для установки необходимых комплектующих. Очень часто случается, что «на бумаге» можно поставить видеокарту определенной длинны, а потом оказывается, что она прямо упирается в металл и это не очень хорошо. У этого корпуса внутри довольно просторно, нет ничего лишнего — производитель дает вам максимум пространства для того, чтобы вы могли поставить плату формата Micro-ATX или Mini-ITX, видеокарту, блок питания и необходимое для этого охлаждение. Каркас выполнен из прочного металла, все материалы дорогие и качественные. Это не может не радовать.

Итог

Пока что какой-то приблизительной стоимости корпуса нет, но ранее производитель всегда нас радовал более-менее доступными ценами. Я уверен, что сейчас ситуация не изменится и продукт выйдет с демократичным ценником, так что если вы давно хотели себе именно компактное решение, то самое время присмотреться к этому продукту. Здесь есть все необходимое — достаточно пространства для установки вашего железа, масса красивых деталей и, что самое важное, небольшие размеры. Это и делает новинку такой привлекательной.


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