Предварительный обзор Cooler Master MasterCase SL600M Black Edition

2019-11-01, Автор - Влад Волошин; Продукт - Cooler Master MasterCase SL600M Black Edition; [83]
Сегодня мы поговорим о достаточно интересном компьютерном корпусе, который выглядит очень солидно и стильно. Дизайнеры явно решили сделать подарок ценителям необычных решений и нам новинки тоже внешне очень понравилась. Правда, ничего идеального нет, и даже у данного решения есть определенные недостатки, на которые стоит обратить свое внимание.

Дизайн корпуса

Производитель решил сделать свое устройство максимально стильным и это слегка негативно сказалось на определенных моментах. Например, на фронтальной панели можно заметить цельную сплошную вставку, которая абсолютно полностью закрывает всю переднюю сторону. Это значит, что если вы и поставите вентиляторы на фронтальной панели, то они будут лишь выгонять уже нагретый воздух к тыльной стороне корпуса, тогда как свежий воздух попадать внутрь не будет. Это не лучшее решение, учитывая, что даже небольшие вырезы или соты позволили бы лучше пропускать воздух через корпус. На боковой панели, естественно, расположена стеклянная вставка, которая позволит вам наблюдать за красивыми комплектующими вашего компьютера. Нельзя сказать, что это нечто удивительное, но разработчик явно постарался и сделал все так, как хотят современные пользователи.

Шасси

Недостатки дизайна Cooler Master MasterCase SL600M Black Edition полностью компенсирует довольно продвинутым шасси, которое не только выглядит крайне качественно, но и не лишено определенной доли уникальных элементов. Начнем с того, что в нижней части корпуса имеется специальная панель, куда можно поставить вентиляторы и они будут продувать систему снизу. Это позволит лучше охлаждать видеокарту, например. Также внутри нет ненужных элементов для установки накопителей, так как они расположены на тыльной стороне каркаса, и все пространство предоставлено лично вам. Это позволяет без труда установить видеокарту любой длины, поставить материнскую плату любого форм-фактора, при этом не переживая о том, что что-то будет упираться в корпус или мешать при сборке системы. Это серьезный плюс, как по мне, и производитель явно порадовал тем, как он скомпоновал «начинку» корпуса.

Особенности

Производитель и порадовал нас, и огорчил. Начнем с того, что внутри корпуса есть резиновые вставки, которые закрывают отверстия для укладки кабелей. Это надежная защита от повреждений кабелей, так как острые металлические контуры могут повредить важный кабель. Также довольно интересно реализована панель для блока питания — ее перенесли на переднюю панель, где обычно стоял оптический привод лет пять назад. Это позволило освободить низ и разместить там вентиляторы, при этом общая площадь визуально увеличилась. Однако есть и недостатки. К примеру, подставка корпуса выполнена в очень причудливой форме и она не вызывает уверенности в прочности конструкции — сводить ножки к центру не самое лучшее решение. Все же разработчики должны понимать, что от такого решения корпус будет лишь больше шататься, а внешне не сказать, что выглядит очень уж красиво.

Итог

На текущий момент у нас нет информации о стоимости данного корпуса и говорить о том, когда именно он попадет на прилавки, тоже не можем. Однако стоит понимать, что производитель делал крайне стильное решение, которое подойдет как для геймеров, так и для тех, кто работает в офисе и хочет поставить на стол стильное решение. Вопрос лишь в том, будете ли вы платить за корпус, который точно будет не очень доступным, если учитывать, что с системой охлаждения здесь явно беда. Хотелось бы больше практичности.

Комментарии и отзывы Cooler Master MasterCase SL600M Black Edition
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