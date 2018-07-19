Предварительный обзор Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB. Очень красивая СВО

2018-07-19, Автор - Влад Волошин; Продукт - Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB; [98]
Современное компьютерное железо удивляет не только своими характеристиками и возможностями, но и привлекательным внешним видом. И не нужно говорить, что подсветка и дизайн не важны — сейчас каждый второй пользователь покупает себе периферию с подсветкой, так как хочет радовать себя привлекательным дизайном. В Cooler Master решили, что нужно еще и СВО свою сделать красивой, чтобы можно было удивлять потенциального покупателя. И, что самое удивительное, получилось у них просто шикарно. Система выглядит довольно привлекательно, интересно и необычно, плюс показатели температур здесь отменные. Мы решили изучить систему более детально, чтобы каждый мог решить для себя, стоит ли устройство своих денег или нет. Сейчас СВО стали дико популярными из-за своих привлекательных ценников, так что обязательно советую присмотреться к данной новинке.

Подсветка

Важным элементом дизайна данной системы охлаждения является помпа с подсветкой — это не новость, но выглядит очень привлекательно. На верхней крышке помпы расположена толстая полоска с подсветкой, плюс там же имеется логотип компании. В корпусе это выглядит просто шикарно, особенно если у вас все гармонично собрано и помпа видна в окошке. Далее, вентиляторы данной системы охлаждения тоже обзавелись подсветкой — RGB, как и нужно. В этом тоже нет ничего нового, так как большинство современных вентиляторов получают такую подсветку. Но, очень приятно, что производитель показал именно такое решение. Вместе с помпой получается шикарный вид в вашем корпусе. В комплекте есть пульт управления, который позволяет вам настраивать подсветку без лишних манипуляций на компьютере. Опять же, мелочь, но настолько все продуманно и просто — пользователю не нужно ломать голову, чтобы играться с настройками.

Характеристики

Из картинок вы уже поняли, что продукт являет собой три секции радиатора — это наиболее привлекательный вариант для охлаждения процессоров под разгоном. То есть, если вы хотите поставить какой-то новый процессор и поднять его частоту, то лучше поставить СВО на две или три секции, иначе будет перегрев. Подходит продукт под современные модели процессоров AMD и Intel, так что с установкой проблем возникнуть не должно. В комплекте идут вентиляторы на 120 мм, они выдают вполне адекватный уровень шума. В целом, параметры новинки порадовали, здесь все сделано с умом.

Особенности

Сейчас практически все производители компьютерных комплектующих работают над тем, чтобы выпускать свои материнские платы с поддержкой систем подсветки. Сегодняшняя СВО умеет синхронизироваться с системами компаний MSI, ASRock и ASUS. В принципе, на рынке это основные производители, так что вы получите возможность настраивать общую подсветку в корпусе. Это очень круто, ведь ранее при покупке комплектующих от разных компаний получалась мешанина из всевозможных вариантов, а теперь у нас один цвет на всё. Можно даже с оперативной памятью синхронизировать.

Итог

Стоимость данной системы составляет 159 долларов, то есть очень даже дешево для своего сегмента. дело в том, что большинство популярных брендов выпускают СВО на три секции за 200 и больше долларов, тем более с подсветкой. Данная же модель стоит всего 159 долларов, то есть заметно дешевле конкурентов, а тут вам и новые технологии, и пульт, и подсветка помпы с RGB. Думаю, что это самый интересный вариант из всех, кто есть на современном рынке. И, конечно, если вы любите красивое свечение и низкие температуры, то это точно ваш идеальный выбор. Ждем в продаже в России.

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