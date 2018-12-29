Предварительный обзор Cooler Master Wraith Ripper. Такого вы еще не видели

2018-12-29, Автор - Влад Волошин; Продукт - Cooler Master Wraith Ripper; [84]
В последнее время производители компьютерного железа активно работают над внедрением подсветки в абсолютно любые железки. Буквально пару лет назад мы думали, что поставить RGB подсветку в оперативную память просто невозможно, а сейчас буквально каждая вторая ОЗУ выходит именно с подсветкой. И это выглядит очень красиво — корпус сразу преображается, он выглядит намного более привлекательным и интересным, плюс вы можете настроить подсветку, эффекты и так далее. Вслед за оперативной памятью продвинутую подсветку получили и разнообразные системы охлаждения. Например, на рынке появилась система под названием Cooler Master Wraith Ripper, которую специально разработали для процессора AMD и оснастили подсветкой. Выглядит продукт очень круто, даже не верится, что эта система уже отправилась в продажу, больше похоже на концепт. Собственно, мы сегодня решили изучить данную новинку и рассказать о ее особенностях.

Характеристики

Для начала стоит отметить, что данная система охлаждения предназначена исключительно для процессора AMD Ryzen Threadripper второго поколения. Для любого другого процессора она просто не подойдет, так что стоит держать это в голове. Разработчики уверяют, что данная система рассчитана на тепловыделение на уровне 250 Вт, чего более чем предостаточно для самого мощного процессора от AMD на текущий момент. В пользовательском сегменте, естественно. Конструкция системы охлаждения состоит из семи тепловых трубок, которые соединяют два блока пластин и обеспечивают максимальную отдачу тепла. Очень необычное решение, кстати, ведь обычно производитель представляет цельную конструкцию из одного блока пластин, а здесь их две и тепло будет рассеиваться более равномерно и эффективно. Кроме того, здесь есть активное охлаждение.

За активное охлаждение отвечает вентилятор MasterAir Pro Servo с диаметром лопастей 120 миллиметров. Он находится между двумя блоками пластик и продувает воздух сквозь них, понижая температуру на процессоре. Контактная площадка оптимизирована таким образом, чтобы лучше прилегать к процессору и максимально эффективно передавать температуру. Отличительной чертой конструкции является возможная высота планок оперативной памяти — 44 миллиметра. Этого предостаточно, чтобы поставить самые высокие планки на рынке, лишь несколько моделей не поместятся.

Дизайн корпуса

Корпус системы охлаждения окрашен в черный цвет, смотрится очень привлекательно и интересно. На корпусе имеется две полосы с подсветкой, которые опоясывают весь корпус, плюс имеется подсветка логотипа на лицевой панели продукта. Все это светится очень красиво, в корпусе вы будете наблюдать крайне привлекательную картинку. Собственно, на это и был сделан упор — дизайнеры хотели сделать новую систему охлаждения привлекательной при минимальных затратах материалов, чтобы не сильно повышать стоимость. И у них получилось — дизайнерские решения никак не помешали практичности новинки.

Итог

Оказалось, что столь эксклюзивная вещь стоит вполне адекватных денег — всего 119 евро. Это цена средней системы жидкостного охлаждения, только данная система будет заметно тише и аккуратнее, плюс ее не нужно обслуживать. Вам нужно лишь раз в три-пять месяцев менять термопасту, чтобы температура лучше передавалась на контактную площадку, все остальное в обслуживании не нуждается. Помимо этого, в корпусе не будет лишних шланг, которые мешают обзору, не нужно морочить себе голову с установкой радиатора. Идеальный продукт за свои деньги.


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