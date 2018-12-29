Предварительный обзор Cooler Master Wraith Ripper. Такого вы еще не видели

В последнее время производители компьютерного железа активно работают над внедрением подсветки в абсолютно любые железки. Буквально пару лет назад мы думали, что поставить RGB подсветку в оперативную память просто невозможно, а сейчас буквально каждая вторая ОЗУ выходит именно с подсветкой. И это выглядит очень красиво — корпус сразу преображается, он выглядит намного более привлекательным и интересным, плюс вы можете настроить подсветку, эффекты и так далее. Вслед за оперативной памятью продвинутую подсветку получили и разнообразные системы охлаждения. Например, на рынке появилась система под названием Cooler Master Wraith Ripper, которую специально разработали для процессора AMD и оснастили подсветкой. Выглядит продукт очень круто, даже не верится, что эта система уже отправилась в продажу, больше похоже на концепт. Собственно, мы сегодня решили изучить данную новинку и рассказать о ее особенностях.
ХарактеристикиДля начала стоит отметить, что данная система охлаждения предназначена исключительно для процессора AMD Ryzen Threadripper второго поколения. Для любого другого процессора она просто не подойдет, так что стоит держать это в голове. Разработчики уверяют, что данная система рассчитана на тепловыделение на уровне 250 Вт, чего более чем предостаточно для самого мощного процессора от AMD на текущий момент. В пользовательском сегменте, естественно. Конструкция системы охлаждения состоит из семи тепловых трубок, которые соединяют два блока пластин и обеспечивают максимальную отдачу тепла. Очень необычное решение, кстати, ведь обычно производитель представляет цельную конструкцию из одного блока пластин, а здесь их две и тепло будет рассеиваться более равномерно и эффективно. Кроме того, здесь есть активное охлаждение.
За активное охлаждение отвечает вентилятор MasterAir Pro Servo с диаметром лопастей 120 миллиметров. Он находится между двумя блоками пластик и продувает воздух сквозь них, понижая температуру на процессоре. Контактная площадка оптимизирована таким образом, чтобы лучше прилегать к процессору и максимально эффективно передавать температуру. Отличительной чертой конструкции является возможная высота планок оперативной памяти — 44 миллиметра. Этого предостаточно, чтобы поставить самые высокие планки на рынке, лишь несколько моделей не поместятся.
Дизайн корпусаКорпус системы охлаждения окрашен в черный цвет, смотрится очень привлекательно и интересно. На корпусе имеется две полосы с подсветкой, которые опоясывают весь корпус, плюс имеется подсветка логотипа на лицевой панели продукта. Все это светится очень красиво, в корпусе вы будете наблюдать крайне привлекательную картинку. Собственно, на это и был сделан упор — дизайнеры хотели сделать новую систему охлаждения привлекательной при минимальных затратах материалов, чтобы не сильно повышать стоимость. И у них получилось — дизайнерские решения никак не помешали практичности новинки.
ИтогОказалось, что столь эксклюзивная вещь стоит вполне адекватных денег — всего 119 евро. Это цена средней системы жидкостного охлаждения, только данная система будет заметно тише и аккуратнее, плюс ее не нужно обслуживать. Вам нужно лишь раз в три-пять месяцев менять термопасту, чтобы температура лучше передавалась на контактную площадку, все остальное в обслуживании не нуждается. Помимо этого, в корпусе не будет лишних шланг, которые мешают обзору, не нужно морочить себе голову с установкой радиатора. Идеальный продукт за свои деньги.