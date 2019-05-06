Предварительный обзор Corsair Carbide 175R RGB. Престижно и недорого

Мы все давно привыкли к тому, что компания Corsair делает достаточно дорогие продукты. Это касается как компьютерных комплектующих, так и игровой периферии — вы просто заходите в любой интернет-магазин, выбираете мышки, к примеру, ставите сортировку от дорогого к дешевому и сразу же видите мышки данного бренда, а потом уже идут конкуренты. Но, производитель понимает, что на флагманском уровне довольно трудно заработать и постепенно подбирается к начальному классу. Точнее, уже подобрался. Компания Corsair выпустила первый доступный корпус под названием Carbide 175R RGB, который выглядит очень круто и стоит всего 60 долларов. Это примерно 4500 рублей, хотя от курса еще зависит. Стоит ли корпус денег, которые за него просят, если не считать бренд? Вот давайте и посмотрим на новинку, исключая факт того, что это продукт от известной компании. Что же там такого интересного есть?

Дизайн корпуса

На фронтальной стороне корпуса размещена сплошная панель, которая вообще не дает вам смотреть на фронтальные вентиляторы. Это плохо сразу по двум причинам — воздух не проходит через лицевую панель, плюс есть у вас красивые вентиляторы с подсветкой, то их просто не будет видно. Да, там есть красивый логотип компании, но это совершенно не то, что нам нужно. На левой боковой грани расположена стеклянная панель, она выглядит вполне прилично и даже есть эффект легкой тонировки. Посажена панель на винты с накатанной головкой, так что снять ее можно без отвертки. На верхней грани корпуса расположена сетка для забора пыли, больше ничего рассказать о данной новинке у нас и не получится — декоративных элементов практически нет, что крайне грустно. С другой стороны, если вы любите строгий дизайн, то это шикарное решение — черный корпус выглядит круто даже в офисных условиях.

Шасси

Дизайн получился весьма странным, а вот с начинкой вообще беда. В сети уже есть комментарии о том, что каркас сделан из достаточно тонкого металла и что он не вызывает особого чувства надежности. Собственно, это не проблема Corsair, а, скорее, беда любого корпуса начального уровня — производитель экономит для понижения цены и экономия зачастую идет со стороны тонкого металла. Зато внутри очень много места, ведь нет отсека для оптического привода и лотков для жестких дисков. Вы можете Поставить длинную видеокарту и не переживать о пространстве внутри корпуса.

Особенности

Сейчас стало очень модно использовать внутри корпуса специальный отсек, куда устанавливают блок питания и накопители. Его некоторые бренды даже называют отдельным элементом корпуса, хотя на самом деле это просто декоративный кожух из очень тонкого металла, который прикрывает не совсем красивые элементы вашего компьютера. Но, это очень приятная мелочь, так как вы не видите сквозь стекло ворох кабелей и проводов, что обычно портит ощущения от использования ПК. Никаких дополнительных бонусов у данной модели больше обнаружить не удалось, к сожалению.

Итог

Давайте же подведем итог и решим, стоит ли Corsair Carbide 175R RGB своих денег. С одной стороны — за 60 долларов получить корпус от именитого бренда практически невозможно, ведь обычно ценник начинается от 100 долларов и выше. С другой стороны, помимо логотипа компании здесь больше нет ничего достойного — дизайн не привлекает, плюс он совершенно не практичен в использовании. Внутри много места, но металл каркаса тонкий, на окнах для кабелей нет резиновой защиты, нет никаких дополнительных бонусов. Это просто бюджетный корпус за 35-40 долларов, на который нацепили логотип.