Предварительный обзор Corsair Hydro Series H100i Platinum SE. Стильная СЖО

Геймеры очень любят системы охлаждения с подсветкой, так как это позволяет не только свой корпус сделать красивее и ярче, но и охладить при этом процессор до достаточно адекватных температур. На текущий момент на рынке систем жидкостного охлаждения очень много разнообразных вариантов — кто-то делает красивые системы, кто-то делает упор на характеристиках и скорости вращения вентиляторов или их тишине. Но, есть и те разработчики, которые хотят это все комбинировать. Естественно, в данной ситуации можно с уверенностью сказать, что цена получится довольно высокой, ведь вы платите не только за красоту, но и за отличные характеристики в одном флаконе. Если вы готовы к таким тратам и хотите получить действительно топовый вариант, то обратите внимание на Corsair Hydro Series H100i Platinum SE — это крайне необычная система, которая стоит внимания и, может быть, ваших денег.

Дизайн корпуса

Данная система почти полностью выполнена в белом цвете и это позволяет вам совершенно иначе посмотреть на свой компьютер. Нужно понимать, что белых вариантов комплектующих на рынке очень мало, большая часть производителей делает свои модели из черного материала, либо красит в черный. Это более практично и можно охватить большую аудиторию пользователей, ведь у большинства пользователей компьютеры черные и они подбирают примерно такие же комплектующие. Тем не менее, с белыми моделями смотреться ваш корпус будет гораздо интереснее по целому ряду параметров — здесь и трубки из белого пластика, и радиатор окрашен в белый цвет, и помпа белого цвета, и даже вентиляторы. Смотрится это крайне классно и необычно, так что если вы давно искали что-то подобное — самое время обратить внимание на данную модель. Думаю, такой дизайн точно понравится потенциальному покупателю.

Характеристики

В основе данной системы охлаждения лежат два вентилятора Corsair LL PRO Series RGB, которые компания обычно выпускает в стандартном белом цвете. Они имеют диаметр 120 миллиметров, умеют светиться всеми цветами радуги (RGB-подсветка со всеми вытекающими бонусами) и отлично охлаждают радиатор. Считается, что это одни из лучших вентиляторов в своем классе, которые еще и минимальное количество шума издают. Стоит отметить, что на максимальной скорости вращения обороты составляют 2200 единиц в минуту, что довольно много. При этом воздушный поток составляет 63 CFM, а шум на максимальной скорости составляет всего 36 дБА. Впечатляет, правда?

Итог

За отвод тепла отвечает радиатор на 240 миллиметров, которого предостаточно для охлаждения процессоров любого уровня. Вы можете поставить в свой компьютер весьма производительный процессор и разогнать его, либо поставить что-то более простое и вообще не слышать шума вентиляторов. Это приятный бонус, если вы работаете в небольшом помещении и вам важна тишина. Отдельно стоит похвалить систему за помпу, которая еще и светится — на ней тоже есть полоса подсветки RGB. Можно настроить красивые эффекты внутри вашего корпуса.Уже сейчас данную систему жидкостного охлаждения можно купить всего за 170 долларов. Стоит отметить, что это вполне адекватная стоимость за такие характеристики, подсветку и прочие важные параметры. Кроме того, обычная черная версия стоит на десять долларов дешевле, то есть за уникальную цветовую окраску системы доплатить нужно всего десять баксов. Это не так уж и много, если учитывать, что это топовая система охлаждения для современных производительных процессоров. Фанатам красивых корпусов такая система точно понравится.