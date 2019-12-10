Предварительный обзор Cougar Conquer 2. Стильно и эффективно

Дизайн корпуса

Давайте поговорим о достаточно интересном компьютерном корпусе, который выглядит привлекательно и может похвастаться достаточно большим набором преимуществ. Конечно, нужно понимать, что устройство довольно дорогое и подойдет далеко не для каждого пользователя, но если вы хотите прямо лучшее из лучшего, то сегодняшний обзор вам явно понравится.

Каркас

Стоит понимать, что оригинальный корпус Cougar Conquer был достаточно футуристичным решением, которое больше напоминало истребитель из фильмов про будущее, чем компьютерный корпус. Однако корпус пользовался достаточно высокой популярностью среди пользователей и производитель принял решение выпустить вторую версию, которая выглядит ещё более круто и привлекательно. На лицевой стороне корпуса расположены панели с подсветкой, которые переливаются всеми цветами радуги и создают необычную атмосферу. Боковые панели корпуса достаточно открыты и напоминают крылья самолета или что-то в таком духе. Тыльная панель корпуса вовсе полностью открыта и там нет ничего — все это нужно, чтобы сохранить крутой внешний вид продукта. Да и открытый корпус позволяет сохранять довольно низкие температуры даже довольно горячих комплектующих, ведь воздух отлично циркулирует.

Особенности

Стоит сказать, что каркас здесь действительно прочный и толстый, ведь его никак не скрепили сзади и разработчикам нужно было потратить максимум усилий на то, чтобы даже без привычной формы «коробки» был достаточно прочным и надежным. Основой, на которую крепится материнская плата, видеокарта и прочие важные детали компьютера, выступает довольно простая пластина, которая крепится к фронтальной и нижней частям корпуса. Снизу имеется стол для блока питания, плюс есть место для многочисленных накопителей. Также стоит сказать, что корпус не стоит ровно, он как бы немного наклонен вперед, так что та же материнская плата установлена под углом по отношению к столу. Аналогичное решение было использовано и в предыдущей версии корпуса. В целом, в плане сборки к корпусу нет никаких претензий — производитель сделал весьма достойный каркас.

Итог

Довольно важным преимуществом данного корпуса можно назвать открытую конструкцию — при закрытой конструкции воздух внутри постепенно нагревается, какой бы хорошей не была ваша система охлаждения. И, естественно, с повышением температуры воздуха повышается и температура на процессоре или видеокарте. С открытым корпусом таких проблем нет — система охлаждения получает свежий воздух из комнаты, а выгоняет наружу нагретый воздух, который тут же охлаждается окружающей средой помещения. Получается более шумная система, но температуры в ней заметно ниже. Нужно просто при сборке компьютера потратить усилия, чтобы выбрать наиболее тихие вентиляторы и видеокарту, дабы система не издавала лишнего шума. Зато взамен вы получаете более низкие температуры на тех же комплектующих, что довольно приятно. Да и места внутри много, можно почти любой компонент поставить.

Стоит понимать, что это достаточно дорогой корпус — его не будут покупать все пользователи на рынке, так как большинству не нужно такое преимущество в плане дизайна или открытости корпуса. А вот для выставок, заядлых геймеров или моддеров это отличная возможность получить действительно крутой продукт, который за свои деньги привлекает внимание моментально, даже если система без кастомной системы водяного охлаждения. Обязательно стоит обратить своё внимание на данный продукт, он явно стоит своих денег.