Предварительный обзор Cougar Gemini M. Для компактного ПК

Дизайн корпуса

Иногда пользователи не горят желанием получить громадный корпус и поставить себе его на стол. Некоторым геймерам хочется корпус, который занимает меньше пространства, но при этом предоставляет достаточное количество возможностей для установки компонентов и работы с ними. Сегодня мы поговорим о модели Cougar Gemini M, которая стильно смотрится и привлекает внимание с первого взгляда. Этот корпус вам обязательно понравится.

Шасси

На фронтальной панели размещена довольно красивая подсветка в виде трех полос. Вы, естественно, можете настраивать данные полосы на свое усмотрение и делать подсветку такой, какая вам больше нравится или подходит под настроение. По обе стороны от данных полос подсветки расположены воздухозаборники, чтобы воздух мог пробираться к вентиляторам на фронтальной панели. Это далеко не идеальное решение, но его предостаточно, чтобы вы могли нормально продувать свой корпус свежим потоком воздуха. Кнопки включения и перезагрузки находятся на верхней грани продукта, там же можно заметить довольно большую панель с сеткой, которая защищает вентиляторы от попадания лишней пыли. На боковой правой панели расположена стеклянная панель на винтах с накатанной головкой, сквозь которую можно наблюдать за своими комплектующими. Весьма неплохое решение, как по мне.

Особенности

Внутри корпуса довольно много пространства — вы спокойно можете установить все компоненты, которые только пожелаете. Естественно, оптического привода в данном корпусе уже не разместить, зато освободилась приличная часть площади в центральной части. Также стоит отметить декоративный кожух, который прикрывает блок питания и ворох кабелей от взора пользователя — вы ставите свой блок питания, укладываете кабели и даже не думаете о том, что они будут портить общую картину. В декоративном кожухе даже сделали небольшое отверстие, чтобы вы могли видеть крутой логотип своей железки. Хотя, как по мне, это уже лишнее. Каркас корпуса довольно прочный и надежный, есть куда разместить кабели, есть окно для снятия охлаждения с процессора без демонтажа самой платы и так далее. В плане «начинки» корпус очень достойно выполнен и стоит своих денег на сто процентов.

Итог

Преимущество корпуса Cougar Gemini M в его мелких деталях — производитель уделяет внимание таким моментам, на которые многие производители закрывают глаза. Например, очень большое окно для демонтажа охлаждения с процессора позволяет без труда и лишних манипуляций снять систему охлаждения, поменять термопасту и поставить все заново. Для этого вам не нужно снимать материнскую плату с пеньков, все стоит на своем месте. Порадовали сетки для сбора пыли, которые помогают не пропускать слишком уж много мелкого мусора внутрь корпуса. Конечно, это не идеальная защита и на деле пыли будет довольно много, но с этим хотя бы можно справиться, а сетки помыть потом. Понравились даже ножки, которые оборудованы небольшим слоем резины и амортизируют корпус, передавая на стол гораздо меньше вибраций. Вообщем, инженеры и дизайнеры большие молодцы и свою работу знают.

Нужно понимать, что корпус Cougar Gemini M создавали для ценителей компактных систем и он на самом деле меньше, чем большинство корпусов, которые вы видели в магазинах. Это более-менее компактный корпус, куда можно поставить любое железо, практически, можно наладить системы охлаждения и играть или работать с удовольствием. Проблема данного решения лишь в том, что стоимость нам пока что никто не называет, а значит конкурировать проблематично.